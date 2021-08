Le plafond réalisé par Bitcoin atteint un nouvel ATH, révèle Glassnode Crypto new media

Eh bien, quiconque pensait que le sentiment baissier allait tuer Bitcoin avait tort, très tort. De plus, une statistique suggère que Bitcoin pourrait être plus précieux aujourd’hui que jamais pour l’écosystème, y compris ses jours ATH.

La capitalisation boursière totale «réalisée» de Bitcoin a aujourd’hui dépassé les chiffres enregistrés en avril 2021 lorsque son prix avait atteint un sommet.

Cap réalisé par Bitcoin. Image : nœud de verre

La statistique a été partagée il y a quelques heures par le fournisseur de données blockchain Glassnode via un tweet alors que BTC a enregistré un plafond réalisé de 378 768 190 450,72 $.

📈 #Bitcoin $ BTC Realized Cap vient d’atteindre un ATH de 378 768 190 450,72 $ Afficher la métrique : https://t.co/C8JhD26mC1 pic.twitter.com/ohXnmFDkNk – alertes glassnode (@glassnodealerts) 14 août 2021

Pourquoi le plafond réalisé est-il important pour Bitcoin

Le plafond réalisé est un moyen d’avoir une mesure légèrement plus «réelle» ou honnête de la valeur totale déplacée avec Bitcoin. La capitalisation boursière est une statistique très populaire parmi les passionnés de crypto-monnaie obtenue en multipliant le prix actuel d’un Bitcoin par le nombre de Bitcoins actuellement en circulation.

D’autre part, le plafond réalisé cherche à additionner la valeur que chaque jeton Bitcoin avait lors de son dernier déplacement. Ainsi, si certaines pièces ont été déplacées pour la dernière fois au cours de l’ATH d’avril, elles seront multipliées par 60 000, tandis que celles qui ont été déplacées pour la dernière fois au pic de 2017 seront multipliées par 21 000 $.

Cela permet une meilleure approximation de la valeur se déplaçant sur le réseau. Par exemple, les pièces de Satoshi, ou les pièces qui ont été perdues, n’ont pas le même poids que celles utilisées cette semaine pour effectuer certaines transactions.

Le fait que Bitcoin ait actuellement une capitalisation réalisée plus élevée que celle enregistrée lors de l’ATH d’avril est un signe d’optimisme car il indique une augmentation de l’activité du réseau, indiquant peut-être une plus grande adoption ou encore une plus grande confiance dans le BTC en tant que moyen d’échange.

De plus, la capitalisation boursière de Bitcoin a bondi à mesure que le prix du jeton augmente et se remet d’un crash qui l’a amené à se négocier en dessous de 30 000 $ ; cependant, il est toujours bien en deçà de son sommet historique de 1,1 milliard de dollars. Plus tôt cette semaine, la capitalisation boursière totale de la crypto a atteint la barre des 2 000 milliards de dollars.

Capitalisation boursière du bitcoin. Image: Coinmarketcap

BTC devient de mieux en mieux

Il existe d’autres circonstances qui attestent de la maturité de Bitcoin en tant qu’actif.

Récemment, les développeurs Core ont lancé la mise à jour Taproot pour augmenter la sécurité et l’efficacité du réseau. De manière très générale, Taproot permet de regrouper plusieurs signatures dans une sorte de clé principale unique, rendant les transactions plus privées et prenant moins de place sur le réseau – et donc nécessitant moins de frais.

Chaque carré vert est un bloc Bitcoin signalant d’être prêt à adopter Taproot.

Cette mise à niveau sera mise en œuvre d’ici la fin de l’année.

Séparément, l’ajustement de la difficulté de minage le plus récent signifie également de bonnes nouvelles. Une difficulté de minage plus élevée montre qu’il y a une plus grande sécurité sur le réseau. Cela signifie également que l’épisode négatif de la répression chinoise se termine et que les mineurs de Bitcoin cherchent des moyens de faire avancer leur activité.

OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

Bon Binance Futures 50 USDT GRATUIT : Utilisez ce lien pour vous inscrire et obtenir 10 % de réduction sur les frais et 50 USDT lors de la négociation de 500 USDT (offre limitée).

Offre spéciale PrimeXBT : utilisez ce lien pour vous inscrire et entrez le code POTATO50 pour obtenir un bonus gratuit de 50 % sur tout dépôt jusqu’à 1 BTC.