Le plafond réalisé par Bitcoin augmente à nouveau

Bitcoin continue de faire les gros titres ces jours-ci. L’analyste de PlanB vient de publier un tweet assez intéressant sur le plafond réalisé de Bitcoin.

Le cap réalisé en #bitcoin augmente à nouveau ! Le plafond réalisé est le prix moyen auquel les 18,77 millions de BTC ont été négociés pour la dernière fois (calculé sur tous les utxo). De plus, les quelques vendeurs en ce moment vendent à profit (pas à perte comme en mai et juin). OMI, c’est haussier. pic.twitter.com/q3mhSZ19oH

Quelqu’un a dit : « Merci pour la mise à jour, j’oublie de vérifier tout le temps la capitalisation réalisée par rapport à la capitalisation boursière ! »

Willy Woo avait quelque chose à dire sur l’analyse en chaîne.

L’analyse en chaîne n’a pas besoin d’être correcte à 100 % pour être valide. Comme TA, c’est juste un autre outil pour un analyste. Comme l’AT, cela peut être principalement faux si l’analyste n’est pas qualifié.

Entre les mains d’un bon analyste, c’est le plus souvent juste et plus fiable à long terme que l’AT.

– Willy Woo (@woonomic) 1er août 2021