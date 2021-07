Le plaidoyer de Chirag Paswan contestant l’élévation de Pashupati Paras en tant que chef du LJP à Lok Sabha rejeté par la Haute Cour de Delhi

in

Chirag Paswan est susceptible de s’adresser à la juridiction supérieure pour demander la propriété légale du parti.

Dans un revers pour Chirag Paswan, la Haute Cour de Delhi a rejeté aujourd’hui un plaidoyer déposé par lui contestant l’élévation de son oncle rebelle Pashupati Kumar Paras en tant que chef du parti Lok Janshakti dans le Lok Sabha. Dans son plaidoyer, Paswan avait contesté la décision du président du Lok Sabha, Om Birla, de reconnaître Paras comme le chef du LJP à la chambre basse.

Rejetant la pétition, la juge Rekha Palli a déclaré que le tribunal n’avait trouvé aucun fondement à la pétition. Le tribunal, qui était enclin à imposer des frais à Chirag, ne l’a pas fait à la suite d’une demande de son avocat.

Le 14 juin, le président du Lok Sabha, Om Birla, avait reconnu Paras comme chef du parti Jan Lokshakti au sein du Lok Sabha, après que ce dernier, avec quatre autres députés LJP, se soit révolté contre Chirag Paswan et ait approché le président cherchant à remplacer Chirag en tant que LoP. Le parti Lok Janshakti comptait six députés à la chambre basse, dont Paswan et Paras.

Paras a été intronisé au cabinet de l’Union le 7 juillet dans le cadre de la méga expansion du conseil des ministres par le Premier ministre Narendra Modi. Paras avait passé la plus grande partie de sa carrière politique dans l’ombre de son défunt frère Ram Vilas Paswan.

Une âpre bataille de pouvoir s’était ensuivie après la rébellion de Paras. Chirag et Paras s’étaient tous deux expulsés du LJP en revendiquant le droit exclusif sur le parti.

Juste avant l’élargissement du cabinet, Chirag Paswan avait déclaré qu’il n’avait aucun problème si Paras était nommé ministre du cabinet en tant que député indépendant, mais si le gouvernement Modi le nommait ministre sur le quota LJP, il contesterait la décision devant le tribunal.

