Le plaisir de Charles Barkley est terminé, grâce à l’annulation de la culture ⋆ 10z viral

L’ancienne star des 76ers de Philadelphie, Charles Barkley, doit déposer les grosses blagues, grâce à des sensibilités sociales accrues et à une culture d’annulation imminente.

« Ils ne me laisseront même plus parler de San Antonio ! Tu sais, quand je parle toujours de ces grandes femmes à San Antonio ? » Barkley a déclaré à Grant Paulsen et Danny Rouhier lors de l’émission “Grant and Danny” de lundi sur 106.7 The Fan. Les commentaires sont intervenus après que Turner Network Television (TNT), le réseau de Barkley, ait mis un terme à ses blagues sur les femmes de San Antonio, a-t-il déclaré.

Barkley a été critiqué pour avoir fait des blagues sur les femmes en surpoids à San Antonio dans le passé. Pour être juste, San Antonio a été classée parmi les villes les plus grosses des États-Unis, et Barkley fait régulièrement des blagues sur son propre poids. Mais comme il l’a souligné lundi, Barkley n’a appelé personne personnellement gros. Néanmoins, TNT a étouffé les blagues de Barkley, pour créer une présence plus “consciente” dans l’émission.

“Ils viennent pour votre tête, et beaucoup de nos patrons sont des lâches”, a déclaré Barkley. « J’ai dit : « Le contexte compte ». Ils sont comme, ‘Le contexte n’a pas d’importance.’ J’ai dit : « C’est le total BS Le contexte doit toujours compter. » Mais maintenant, si vous faites une blague dans le mauvais sens, ils vous diront ‘Oh, non, non, non, non. Vous avez franchi une ligne.

Barkley a une longue expérience en tant que personnage controversé mais hilarant. L’analyste de la NBA fait régulièrement des blagues sur les femmes, la santé, les problèmes de santé, etc. – des blagues qui annulent les attaques violentes de la culture. Selon Barkley, il doit faire attention à ce qu’il dit, sinon.

“C’est tout ce dont nous parlons dans les coulisses maintenant, comme, faites attention d’aller dans cette direction”, a déclaré Barkley. «Je me dis, mec, on ne peut même plus s’amuser. Nous nous sommes amusés toutes ces années et maintenant, tout d’un coup, depuis un an et demi, tout le monde essaie de faire virer tout le monde et c’est vraiment nul.

Au cours des nombreuses années de commentaires controversés non filtrés de Barkley, 58 ans, il n’a jamais été annulé. Mais la pression des « gens politiquement corrects » et la foule de la culture d’annulation pourraient ruiner son émission « NBA sur TNT » en lui enlevant le plaisir.

“Vous ne pouvez même pas vous amuser de nos jours sans que ces idiots essaient de vous faire annuler et des choses comme ça”, a déclaré Barkley. “J’essaie de m’accrocher encore quelques années jusqu’à mes 60 ans et ensuite ils pourront m’embrasser le cul.”

Haley Strack est stagiaire à The Federalist et étudiante au Hillsdale College en politique et en journalisme.