Le plaisir de la réunion des amis continue alors que Courteney Cox passe le 4 juillet avec ses co-stars

L’amour continu des amis fait du bien au corps, d’autant plus que cela fait près de deux décennies que la série a diffusé son dernier épisode “The Last One”, alias “Celui où ils disent au revoir”. L’émission est diffusée dans son intégralité sur HBO Max, ce qui permet de gratter facilement cette démangeaison nostalgique, et cela aide également que les six acteurs de Friends soient devenus de grandes stars, car les projets que vous pouvez regarder ne manquent pas si vous manquez de voir Cox, Aniston, Matthew Perry et le reste à l’écran.