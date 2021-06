Le plan 4G vers la richesse 5G – NFLX, SQ, UBER

Lorsque nos adolescents ont acheté des téléphones portables pour la première fois au milieu des années 2000, l’une des premières choses qu’ils ont faites a été de s’approvisionner en sonneries.

Vous vous en souvenez ? Les jeunes utilisaient des extraits de chansons pop comme sonneries personnelles. Parfois, ils en achetaient des dizaines – un pour chaque contact – et les parents restaient coincés avec la facture.

Les sonneries ont même engendré un sous-genre hip-hop, et Billboard a suivi leurs ventes pendant un certain temps.

Mais ensuite, au début des années 2010, les gens ont lentement cessé d’utiliser des chansons comme sonneries. Maintenant, je peux passer des semaines entre en entendre des odieux… même si je traîne à la jetée de Santa Monica.

Il peut sembler que les sonneries étaient une mode passagère, comme des pierres pour animaux de compagnie ou des filatures agitées. En fait, ils ont été victimes de la 4G.

Alors que la technologie de réseau cellulaire à large bande la plus récente et la plus performante a commencé à prospérer il y a environ 10 ans, nos téléphones portables sont devenus des smartphones. Nous avons cessé de les utiliser comme des téléphones, et ils sont devenus des appareils de messagerie texte (et bien plus encore, bien sûr).

La 4G a rendu cela possible.

Et les blogs ? Nous avons déjà passé des heures à les lire sur nos ordinateurs de bureau. Maintenant, nous «suivons» les gens en faisant défiler les médias sociaux sur ces smartphones.

Le déclin des sonneries et des blogs ne sont que quelques-uns des résultats « plus silencieux » de l’essor de la 4G.

D’autres impacts sont beaucoup plus visibles.

Considérez la quasi-disparition de l’industrie du taxi. Uber n’était qu’une excellente idée jusqu’à ce que la 4G nous permette d’effectuer des transactions compliquées avec nos téléphones. Considérez que chaque trajet Uber nécessite que plusieurs parties alignent la cartographie, les communications et les transferts d’argent, le tout en un ou deux balayages.

Et grâce à la 4G, on stream désormais Netflix Inc. (NASDAQ :NFLX) ou Disney+ avant le coucher au lieu de louer des DVD ou de regarder le câble.

Il s’agissait de grands changements. Ils ont changé notre façon d’investir.

Et ils fournissent un « plan » sur la façon dont nous allons investir dans la 5G…

Une fois que vous aurez réalisé à quel point la 5G sera importante et révolutionnaire, votre prochaine question pourrait être : « Quelles actions devrais-je acheter pour jouer cette mégatendance ? »

Si cela vous vient à l’esprit, j’ai d’excellentes nouvelles pour vous… Votre compréhension de la puissance de la 5G peut offrir des récompenses financières extraordinaires.

La façon dont la révolution 4G s’est déroulée sur le marché boursier de 2010 à 2020 nous donne un « plan d’investissement » clair qui peut nous guider vers les meilleurs investissements 5G.

La 4G était un bond en avant par rapport aux premiers réseaux de communication qui permettaient aux téléphones portables. Il a considérablement augmenté la capacité et la vitesse de notre réseau de communication, ce qui nous a permis de « débloquer » les avantages et l’utilité des smartphones.

Les entreprises innovantes et leurs bénéfices ont explosé… créant un flot de richesse pour les personnes suffisamment intelligentes pour en tirer parti.

Par exemple, l’investisseur Chris Sacca a mis 300,00 $ dans Uber Technologies Inc. (NYSE :UBER) juste avant le déploiement de la 4G. Lorsque Uber est devenu public, la participation de Sacca valait plus d’un milliard de dollars.

C’est un retour de plus de 3000 fois.

Ou, prenez Carré inc. (NYSE :SQ), la société de paiement mobile. Il a commencé par fabriquer les appareils qui permettent aux entreprises de traiter les transactions sur les smartphones.

C’est un modèle commercial qui a été débloqué par la 4G… et il est devenu si populaire que le stock de Square a été multiplié par plus de 20 par rapport à ses niveaux de 2016 !

Grâce à son modèle économique brillant et au réseau 4G, le stock de Netflix a grimpé de 6,333% de 2010 à 2020.

Si vous pouvez vous arrêter un instant et penser aux entreprises auxquelles une nouvelle autoroute de communication va donner vie, vous pouvez faire des retours similaires.

Qualcomm estime que les réseaux 5G généreront un énorme 13,2 billions de dollars dans les ventes mondiales d’ici 2035. Le tableau ci-dessous montre les cinq secteurs qui en bénéficieront le plus.

De toute évidence, nous sommes à l’aube d’une révolution 5G… et cette révolution créera d’énormes opportunités pour certaines entreprises et leurs actionnaires.

À l’heure actuelle, il est trop tôt – ou du moins trop risqué – pour deviner qui sera le prochain Uber ou Netflix. Bien que nous puissions faire des suppositions éclairées – véhicules autonomes, chirurgie à distance – nous ne savons pas encore ce que la 5G fera disparaître tranquillement de ou de vies… ou quelle innovation follement inventive semblera être un vieux chapeau dans cinq ans.

Mais nous savons que quelqu’un a besoin de construire l’infrastructure 5G qui fera de ces innovations une réalité.

Cette opportunité d’infrastructure 5G en est encore à ses balbutiements, ce qui signifie qu’elle produira une liste croissante de gagnants au fil du temps.

À ce stade précoce du jeu, j’ai identifié une entreprise comme l’un des meilleurs paris…

Sans cette entreprise, il n’y a pas de « prochain Netflix »

Cette société d’infrastructure 5G — que je suis pour les membres de mon Rapport d’investissement de Fry lettre d’investissement – a récemment publié un résultat trimestriel étonnamment solide. Il a enregistré une croissance des revenus de 9 % d’une année sur l’autre, tirée par une forte augmentation de 28 % des revenus de sa division d’infrastructure de réseau.

Au niveau régional, certains de ses marchés les plus importants ont produit certains des gains de revenus les plus importants. En particulier, l’Amérique du Nord, la Chine et l’Inde ont toutes enregistré une croissance à deux chiffres.

Cette solide croissance des revenus lui a permis d’afficher un bénéfice par action (BPA) de 0,05 $, dépassant de 150 % les estimations des analystes. La société a également généré plus d’un milliard de dollars de flux de trésorerie disponibles, portant son flux de trésorerie disponible sur un an à près de 3 milliards de dollars.

Le redressement de cette entreprise est réel et elle possède le potentiel de générer une croissance impressionnante au cours des prochaines années.

L’entreprise capitalise sur cette dynamique. Il compte désormais plus de 150 accords commerciaux 5G et plus de 50 déploiements de réseaux 5G en direct. Si des essais payants étaient ajoutés au mélange, le nombre total d’accords 5G dépasserait 200.

De plus, ce rapport solide a chassé une partie du scepticisme qui entoure le stock depuis des années. Les analystes de Wall Street augmentent leurs estimations de bénéfices pour 2021 et 2022 d’environ 20 %.

Mais je ne serais pas surpris si l’entreprise dépassait ces nouvelles estimations améliorées. Le stock reste un excellent jeu sur le boom 5G «plus long et plus gros» qui est maintenant en cours.

L’action pourrait ne pas produire de résultats explosifs à court terme, mais je m’attends à ce qu’elle devienne un gagnant à long terme très rentable et potentiellement explosif à mesure que le développement de la 5G se poursuit.

Je travaille dur pour identifier et profiter du prochain Netflix… du prochain Square… du prochain Uber.

Cette société développe et met en place l’infrastructure 5G dès maintenant pour rendre possibles leurs futures innovations. Vous pouvez en savoir plus en tant que membre de Rapport d’investissement de Fry par en cliquant ici.

Salutations,

Eric Fry

Eric Fry est un sélectionneur d’actions primé avec de nombreux appels « 10-bagger » – sur les bons marchés ET les mauvais. Comment? En trouvant de puissantes mégatendances mondiales… avant qu’elles ne décollent. En fait, Eric a recommandé 41 différents gagnants boursiers à plus de 1000% au cours de sa carrière. De plus, il a battu 650 des investisseurs les plus célèbres du monde (dont Bill Ackman et David Einhorn) dans un concours. Et aujourd’hui, il révèle gratuitement son prochain gagnant potentiel à 1000%, ici même.