Le “ plan américain des familles ” de Biden permet à l’IRS d’espionner vos comptes bancaires – .

Dans le premier discours du président Biden à une session conjointe du Congrès mercredi soir, il a présenté son programme ambitieux et expansif pour faire passer le pays au-delà de l’épave économique associée à la pandémie de coronavirus, principalement sous la rubrique de ce que son administration appelle l ‘«Américain». Family Plan »(dont nous avons détaillé ici certains des détails).

D’une part, Biden veut étendre le crédit d’impôt fédéral qui prévoit jusqu’à 3600 $ par enfant éligible en chèques de relance, répartis sur des paiements mensuels (à partir de juillet). Au lieu de l’expansion actuelle d’un an qui est déjà en cours, Biden veut maintenant étendre cela jusqu’en 2025. Entre-temps, le plan américain pour les familles appelle également à tout, de l’expansion du crédit d’impôt à un meilleur accès à Medicaid, aux congés familiaux payés, gratuits les frais de scolarité dans les collèges communautaires et bien plus encore. La grande question – comment tout cela sera-t-il payé? Réponse: En partie en taxant les riches, et pour aider ce processus, le plan de Biden veut donner une quantité extraordinaire de nouveau pouvoir à l’IRS.

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jetez un œil à cette fiche d’information du département du Trésor, expliquant une nouvelle disposition qui obligerait les banques et les institutions financières à commencer à dire à l’agence fiscale ce que les gens ont dans leur compte bancaire, quand l’argent est déplacé, etc. Cette proposition, selon la fiche d’information, «tire parti des informations que les institutions financières connaissent déjà sur les titulaires de comptes, exigeant simplement qu’elles ajoutent à leurs rapports annuels réguliers des informations sur les sorties et les entrées globales des comptes. Fournir à l’IRS ces informations contribuera à améliorer la sélection des audits afin qu’il puisse mieux cibler ses activités de mise en application sur les fraudeurs les plus suspects, évitant ainsi les audits inutiles (et coûteux) des contribuables ordinaires. »

Donner à l’IRS plus de pouvoir pour suivre l’argent qui entre et sort de vos comptes est censé aider l’agence fiscale à s’en prendre aux contribuables les plus riches. Cependant, cette nouvelle autorité a été décrite comme s’apparentant à donner aux «flics» de l’impôt fédéral encore plus d’excuse pour invoquer une cause probable métaphorique pour «arrêter et fouiller» financièrement quelqu’un.

Les États-Unis fonctionnent dans le cadre d’un régime fiscal dit de répartition, ce qui signifie que les gens sont pénalisés s’ils attendent la fin de l’année d’imposition, par exemple, pour payer toutes leurs taxes en une seule somme. De cette façon, l’IRS pourrait voir que les gens ont un certain niveau de revenu imposable circulant dans leurs comptes financiers sur lequel ils devraient payer des impôts tout au long de l’année.

L’administration Biden veut dépenser 80 milliards de dollars pour étendre les capacités de conformité de l’IRS afin de générer 700 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour aider à payer le plan américain pour les familles et les avantages qu’il comprend, tels que de nouveaux contrôles de quasi-relance. D’où viennent ces 700 milliards de dollars? De l’application accrue de l’impôt que l’expansion de 80 milliards de dollars de l’IRS a rendu possible.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé penché de manière protectrice sur sa collection de vinyles en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.