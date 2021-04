Le plan américain pour l’emploi de Biden investirait 400 milliards de dollars pour rendre les soins de longue durée moins chers. C’est vraiment populaire.

Un investissement de 400 milliards de dollars dans les soins aux personnes âgées et la prestation de soins de longue durée dans le plan américain pour l’emploi du président Joe Biden peut ne pas entrer dans une définition traditionnelle d ‘«infrastructure», mais c’est l’une des dispositions les plus populaires du plan parmi les électeurs démocrates et républicains, selon au nouveau sondage de Vox et Data for Progress.

Le nouveau sondage, qui a interrogé 1217 électeurs probables sur diverses dispositions du plan américain pour l’emploi de 2,25 billions de dollars de Biden et a une marge d’erreur de 3 points de pourcentage, a montré que l’investissement de Biden pour améliorer et réduire le coût des soins de longue durée pour les personnes âgées et les personnes handicapées bénéficie d’un large soutien – 73 pour cent des répondants ont fortement ou plutôt soutenu la proposition.

Cette disposition bénéficie d’un fort soutien des électeurs de tous les partis: 88% des démocrates, 72% des indépendants et 55% des républicains soutiennent l’idée.

Un débat partisan sur ce qui constitue exactement une infrastructure est en cours au Congrès, les républicains s’en tenant à une définition plus traditionnelle des routes, des ponts, des aéroports et du haut débit. Mais les résultats du sondage Vox et Data for Progress montrent que certaines dispositions comme l’augmentation du financement pour rendre les soins de longue durée plus abordables sont populaires auprès des électeurs de tous les partis.

Plus précisément, le plan de Biden prévoit d’étendre les soins de longue durée sous Medicaid, accroître l’accès aux services à domicile et communautaires et donner à plus de personnes la possibilité de recevoir des soins à domicile. Le plan de l’administration Biden vise à améliorer la qualité des emplois d’aidants et à offrir aux travailleurs de la santé à domicile plus de chances de se syndiquer et d’augmenter leurs salaires.

Ce large éventail de soutien souligne que le coût élevé des soins de longue durée a des répercussions sur de nombreuses familles à travers le pays. Avec une population nombreuse et vieillissante de baby-boomers et des soins de longue durée coûteux qui ne sont pas couverts par une assurance, de nombreuses familles aux États-Unis se démènent pour payer les soins ou s’occuper elles-mêmes de leurs proches. Et les soignants – dont beaucoup sont des femmes noires et brunes – sont souvent sous-payés et travaillent de longues heures à s’occuper des patients.

Mary Kay Henry, présidente du Syndicat international des employés des services, qui représente de nombreux travailleurs de soins de longue durée et aides-soignants à domicile, a déclaré à Vox qu’elle considérait Biden, y compris la prestation de soins dans un vaste plan d’infrastructure et d’emploi, comme un «changement radical» potentiel pour le profession, et pour les patients.

Biden «met un enjeu dans le sol sur la façon dont nous devons, en tant que nation, considérer la prestation de soins comme [being as] précieux comme construction de routes et de ponts », a déclaré Henry à Vox dans une récente interview.

D’autres dispositions de l’infrastructure et des emplois de Biden sont populaires dans tous les partis

Dans l’ensemble, le plan américain pour l’emploi bénéficie d’un large soutien parmi les électeurs probables, selon le sondage Vox et Data for Progress.

Soixante-huit pour cent de tous les électeurs probables soutiennent fortement ou plutôt le plan américain pour l’emploi, contre 25% qui s’y opposer. Le soutien au projet de loi est très fort parmi les démocrates et les électeurs indépendants; 88% des démocrates soutiennent le plan et 69% des indépendants le soutiennent. Les électeurs républicains sont plus équitablement répartis, 41% soutenant le plan et 50% s’y opposant.

Alors que l’essentiel du plan de Biden est axé sur la reconstruction des routes et des ponts américains, l’augmentation de la fabrication et l’installation du haut débit, il existe un certain nombre d’autres dispositions populaires dans le plan, selon le sondage.

Par exemple, la proposition de Biden d’éliminer tous les tuyaux en plomb et les conduites de service des systèmes d’eau potable du pays est soutenue par 75% de tous les électeurs probables et bénéficie du soutien des électeurs de tous les partis.

Quatre-vingt-sept pour cent des démocrates soutiennent la suppression des conduites en plomb des systèmes d’eau, tout comme 74 pour cent des indépendants et 60 pour cent des républicains. Les villes et les maisons construites avant 1986 sont les plus susceptibles d’avoir des tuyaux en plomb, selon l’Agence américaine de protection de l’environnement. Selon le Fonds de défense de l’environnement, environ 9,2 millions de foyers sont équipés de tuyaux en plomb et le plomb qui s’infiltre dans l’eau à partir de tuyaux corrodés peut être particulièrement nocif pour la santé des enfants.

En plus de soutenir la suppression des conduites en plomb de l’eau potable, la majorité des électeurs soutiennent également que Biden investit 100 milliards de dollars dans le secteur électrique américain pour moderniser le réseau électrique et mettre les États-Unis sur la voie d’une électricité 100% propre d’ici 2035.

Mais contrairement aux propositions de soins de longue durée et de conduites de plomb, le soutien à cette disposition est plus divisé selon des lignes partisanes. C’est soutenu par 84% des démocrates et 58% des indépendants, tandis qu’une majorité de républicains s’y opposent.

Même si la majorité des électeurs républicains s’opposent à une norme d’électricité propre, ils pensent différemment à l’électrification du parc du service postal américain, qui est une autre disposition du plan américain pour l’emploi de Biden pour aider à décarboner les flottes de véhicules du gouvernement fédéral.

Quatre-vingt pour cent des démocrates soutiennent cette disposition, tout comme 62 pour cent des indépendants et 56 pour cent des républicains.

Le plan américain pour l’emploi a encore plusieurs semaines avant que les législateurs ne le transforment en texte législatif, et plusieurs mois avant qu’il puisse être adopté par la Chambre et le Sénat. Mais plusieurs des dispositions du président qui peuvent ne pas être considérées comme des infrastructures «traditionnelles» par les républicains du Congrès bénéficient toujours d’un large soutien des électeurs républicains à travers le pays.