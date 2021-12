Le plan anticovid de Biden sans nouvelles restrictions

21/12/2021 à 15h44 CET

Idoya Noain

Quatre jours avant Noël, et alors que les cas de coronavirus repartent en flèche aux États-Unis, poussés avant tout par les infections du variant omicron, le président Joe Biden va prononcer mardi un discours annonçant de nouvelles actions pour tenter de contenir la pandémie, mais entre le mesures, il n’y aura pas d’annonces fédérales de fermetures ou de restrictions.

Les actions qui seront annoncées par Biden se concentreront sur l’augmentation à la fois du soutien aux hôpitaux et de l’accès aux tests, ainsi que sur l’extension des capacités de vaccination, selon des informations fournies par des sources de l’administration lors d’un appel d’information avec la presse. Mais « ce ne sera pas un discours sur la fermeture du pays & rdquor; Selon ce que l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a également annoncé lundi.

L’avancée de l’omicron

Ómicron, qui représentait début décembre moins de 1% des nouveaux cas de covid-19 aux États-Unis, est déjà responsable de près des deux tiers des nouveaux cas enregistrés la semaine dernière dans le pays selon les Centers for Contrôle et Prévention des Maladies (CDC).

Avec l’avancée de cette variante, le message de l’administration Biden est un message de prudence mais pas d’alarme. « Nous devons prendre omicron au sérieux mais c’est une cause d’inquiétude, pas de panique », a déclaré un haut responsable lors de l’appel avec la presse. « Nous savons que nous avons les outils pour surmonter cette vague.

Biden lui-même a également avancé dans un fil Twitter un point central de ce que son discours a déjà été ces dernières semaines et le sera encore ce mardi : le plus grand risque encouru par ceux qui n’ont pas encore été vaccinés ou qui ne reçoivent pas le renforcement de dose.

4. À nos travailleurs de première ligne, je suis en admiration devant vos sacrifices. Merci pour le travail que vous fournissez sur cette vague après deux années douloureuses et difficiles. Nous vous devons une dette énorme. Je demande encore une fois votre force, et je ne l’oublierai jamais. – Président Biden (@POTUS) 21 décembre 2021

« Nous savons que les vaccins fonctionnent. S’il a été enrichi avec Pfizer o Moderne a un haut degré de protection contre les maladies graves avec omicron. Si vous êtes un adulte qui choisit de ne pas se faire vacciner, vous ferez face à un hiver extrêmement difficile pour votre famille et votre communauté & rdquor ;, a écrit le président, qui a exhorté tous les Américains à « continuer à prendre des précautions & rdquor ;, comme porter masques à l’intérieur dans les espaces publics, et « Restez vigilants & rdquor ;. Le haut responsable de son administration a également assuré que les personnes vaccinées, surtout s’ils suivent les recommandations, « devraient se sentir à l’aise de célébrer Noël et les vacances ».

Les trois piliers du plan d’action de Biden sont de promouvoir la vaccination, de renforcer le soutien aux hôpitaux et d’augmenter l’accès aux tests, dont la demande est montée en flèche et provoque de longues files d’attente, des délais d’attente plus longs pour les résultats et des problèmes pour obtenir des tests en pharmacie. Dans ce dernier domaine, Biden va annoncer l’ouverture de nouveaux centres de test fédéraux dans les États qui en ont besoin, dont le premier ouvrira à New York cette semaine.

L’administration va également acheter 500 millions de tests qui peuvent être effectués à domicile mais ne commenceront à être distribués qu’en janvier et Biden promettra de continuer à utiliser la Defense Production Act pour accélérer autant que possible la fabrication de ces tests.

Pendant ce temps, les autorités étatiques et locales et le secteur privé prennent leurs propres mesures pour essayer de contenir cette vague, bien que jusqu’à présent, des restrictions plus sévères telles que des limitations de participants aux réunions ou des fermetures forcées ne soient pas revenues. À New York, par exemple, où la fête du Nouvel An est toujours en place à Times Square pour l’instant, le maire Bill de Blasio a annoncé un plan d’action similaire à celui de Biden mais a exclu un verrouillage qui, a-t-il dit, « cela aurait un impact horrible sur les habitants de cette ville. »

À Washington DC, le mandat pour l’utilisation de masques à l’intérieur a été rétabli et à Boston, des exigences en matière de preuve de vaccination ont été annoncées dans des endroits tels que les restaurants et les gymnases. La Ligue nationale de hockey Il a suspendu ses matchs jusqu’à la semaine prochaine, tout comme la comédie musicale Hamilton a fait avec ses performances.

Recommandation de ne pas voyager en Espagne

Alors que le virus se déclare à l’intérieur de ses frontières, le CDC a ajouté ce lundi à Espagne et d’autres pays à la longue liste de destinations où les Américains ne sont pas invités à voyager. En Europe, seuls la Suède, l’Albanie et le Kosovo ne figurent pas sur cette liste.

Dans le département d’ÉtatCependant, l’avertissement de voyage concernant l’Espagne est resté ce lundi au niveau 3, qui a été placé en octobre, dans lequel il est exhorté à « reconsidérer le voyage », mais il n’atteint pas le niveau 4, qui recommande directement de ne pas se rendre au pays.