Le plan approuvé de Piramal pour DHFL ne peut pas faire l’objet de réclamations légales : NCLAT

Dans un soulagement majeur pour Piramal Capital, le Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) a déclaré lundi que son plan de résolution approuvé pour le prêteur hypothécaire en faillite Dewan Housing Finance (DHFL) ne pouvait pas faire l’objet de réclamations légales qui n’étaient pas connues auparavant. Le tribunal d’appel a également autorisé la poursuite du plan de résolution de Piramal.

Le 7 juin, le NCLT a approuvé le plan de résolution de Rs 34 250 crore du groupe Piramal pour acquérir DHFL, mais a ajouté que l’approbation du plan ne doit pas être « interprétée comme une renonciation aux obligations statutaires de la société débitrice, et la même chose sera traitée par les autorités dans conformément à la loi ». Piramal Group avait contesté cette partie de la commande.

Apparaissant pour Piramal Capital, l’avocat principal AM Singhvi a déclaré que le demandeur de résolution retenu ne pouvait pas s’attendre à ce qu’il aille devant toutes les autorités pour approbation. Il a également déclaré que le fait de faire passer un candidat à une résolution réussie d’un pilier à l’autre rendra le plan vain.

Singhvi a cité une ordonnance antérieure de la Cour suprême qui disait que toutes les cotisations statutaires dues aux autorités s’étaient éteintes après le hochement de tête au plan de résolution.

L’avocat principal Ravi Kadam, représentant l’administrateur de DHFL, a également accepté le point de vue et a déclaré qu’une telle situation ferait de l’insolvabilité un processus sans fin.

L’avocat principal Ramji Srinivasan, comparaissant au nom du CdC, a fait valoir que le plan a été approuvé par le CdC et devrait être mis en œuvre sans délai et que Piramal devrait honorer son assurance de verser le paiement au CdC.

DHFL fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité au NCLT à Mumbai depuis le 3 décembre 2019. Le prêteur hypothécaire en difficulté a admis des réclamations de Rs 87 120 crore, la State Bank of India (SBI) étant le principal créancier. Les détenteurs d’obligations ont réclamé 45 550 crores de roupies tandis que les créanciers financiers ont demandé 41 342,23 crores de roupies au financier hypothécaire.

