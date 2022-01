Le plan B de l’Atlético Mineiro (également portugais)

02/01/2022 à 21:02 CET

L’Atlético Mineiro a commencé à se méfier de Jorge Jesus, son but numéro un pour le banc cette saison 2022. Et le Gaulois, sans temps à perdre, a déjà lancé son plan B, qui est comme par hasard un autre entraîneur portugais : Carlos Carvalhal qui dirige Braga.

La négociation entre Jorge Jesus et le champion brésilien ne se déroule pas comme le souhaiterait le club de Belo Horizonte. Il y a eu un premier contact ces derniers jours et les deux parties ont commencé à continuer à parler en ligne la semaine prochaine. Lors de la réunion suivante, l’un des At. Mineiro pour donner un coup de fouet définitif à une opération qui, à l’heure actuelle, semble difficile à conclure.

Le fait que l’ancien entraîneur de Benfica ne soit pas pressé de prendre un coup de pouce et que l’intérêt de Fenerbahçe, de Turquie, soit apparu, a poussé Galo à activer une autre option.

Et il y a déjà eu un premier contact avec Carlos Carvalhal pour savoir quelle serait sa prédisposition à aller entraîner au Brésil. L’entraîneur actuel de Braga, qui dispose d’une clause de résiliation de 2,5 millions d’euros, a déjà négocié avec Flamengo, qui a finalement opté pour un autre compatriote : Paulo Sousa, qui dirigeait l’équipe nationale polonaise.

Le Galo a retrouvé la santé avant le possible « non » de Jorge Jesus et négocie à deux bandes. Il y a affluence à Belo Horizonte, après la surprenante frayeur de Cuca, et le nouveau manager devrait être annoncé cette semaine afin que la pré-saison puisse commencer. Dans ce 2002, l’At. Mineiro, qui disposera à nouveau de l’une des meilleures équipes du continent, a fait de l’assaut contre la Copa Libertadores son objectif principal, après avoir chuté en demi-finale lors de la dernière édition.