Le plan bâclé de Barcelone pousse l’attaquant «enragé» vers le vol de transfert de Man Utd

Barcelone s’est tiré une balle dans le pied en poursuivant Raheem Sterling dans un mouvement qui pourrait voir la cible préférée de Xavi, Dani Olmo, rejoindre Manchester United à la place, selon un rapport.

L’intérêt de Barcelone pour l’attaquant de Manchester City Sterling a été documenté. L’ailier anglais est tombé en disgrâce à l’Etihad. Sa déclaration publique qu’il serait vouloir passer à un temps de jeu régulier de manière prévisible n’a pas bien fonctionné avec Pep Guardiola.

Un accord de prêt en janvier en vue de le signer dans une future fenêtre lorsque leurs finances seront plus stables a été vanté.

Cependant, selon le média espagnol El Nacional, leur poursuite de Sterling pourrait avoir bâclé par inadvertance un deuxième accord que le nouveau patron Xavi a préféré à la place.

Ils affirment que jusqu’à ce que l’intérêt de Barcelone pour Sterling soit vérifié, le transfert de l’attaquant du RB Leipzig Dani Olmo au Camp Nou était « en bonne voie ».

Le joueur de 23 ans a passé huit ans à l’académie de Barcelone entre 2007 et 2014. Après avoir passé du temps en Croatie et en Allemagne, Barcelone a cherché à le ramener chez lui. Le joueur a également été noté pour être réceptif à l’idée. Leipzig était censé être ouvert à la vente d’Olmo, à condition qu’elle soit retardée jusqu’à l’été 2022.

Cependant, l’intérêt du club pour Sterling a bouleversé Olmo et son camp. Selon les termes de l’article, ils sont « entrés en colère » contre Olmo craignant qu’il ne devienne un second violon.

Cela a ouvert la porte à Manchester United qui était lié à l’attaquant évalué à 60 millions de livres sterling en octobre.

Il est reconnu que la préférence d’Olmo reste toujours de signer avec Barcelone. Le fait que sa famille habite dans la ville renforce cette idée.

Cependant, il est suggéré à Olmo d’avoir des doutes et d' »activer » son option United si Barcelone continue de cibler un deuxième attaquant.

Xavi préférerait la signature d’Olmo à celle de Sterling si une seule peut être réalisée. Cependant, Barcelone joue un jeu dangereux et conserve l’ambition d’acquérir les deux.

En fin de compte, cette stratégie pourrait se retourner contre Olmo et pousser Olmo vers Old Trafford. Le scénario de United signant Olmo et Manchester City perdant Sterling serait un gagnant-gagnant pour les Red Devils.

Ferdinand explique que Ten Hag est parfait pour Man Utd

Pendant ce temps, Rio Ferdinand a affirmé qu’Erik ten Hag de l’Ajax serait le successeur idéal en tant que manager si Ole Gunnar Solskjaer était limogé.

Solskjaer conserve toujours la confiance du conseil d’administration de United, mais la pression sur son mandat ne disparaît pas. Les liens avec Zinedine Zidane restent forts, même s’il n’aurait apparemment aucun intérêt à déménager à United pour le moment. Au lieu de cela, l’ancien patron du Real Madrid a les yeux rivés sur le travail en France.

Cependant, Ten Hag de l’Ajax a également eu des liens récents avec un déménagement à Old Trafford. Il a réalisé des merveilles à Amsterdam, à savoir deux titres en Eredivisie et une course aux demi-finales de la Ligue des champions.

Selon Ferdinand, le Néerlandais serait le successeur parfait de Solskjaer s’il devait partir. Il a ajouté que son expérience dans un club « massif » comme l’Ajax lui serait bien utile.

«Vous devez pouvoir y entrer et commander tout un vestiaire plein d’ego, plein de grandes personnalités, de grands personnages. C’est le travail de tous ceux qui entrent », a déclaré l’expert sur sa chaîne YouTube FIVE.

« Maintenant, je ne connais pas personnellement Ten Hag, mais il fait un travail fantastique à l’Ajax. Rappelons que l’Ajax n’est pas un petit club. C’est un club énorme – le plus grand club de Hollande.

« Oui, c’est différent et le paysage est différent. Mais c’est toujours un club énorme avec lequel il doit travailler et les niveaux d’attente là-bas sont de gagner chaque jour.

C’est quelque chose qui sera là et très similaire à Man Utd s’il venait à Man Utd.

