Le plan Biden IRS suivrait les flux d’argent de la plupart des comptes bancaires

Mardi, un journaliste a interrogé la chef de la majorité démocrate à la Chambre, Nancy Pelosi, sur les perspectives de la proposition controversée du président Biden qui obligerait les banques à commencer à signaler à l’IRS l’activité des comptes détenant plus de 600 $. Il s’agit d’un élément du plus grand plan de réconciliation de 3,5 billions de dollars des démocrates. Et l’idée ici est de donner à l’IRS un aperçu plus précis de la façon dont l’argent des gens circule. En conséquence, l’hypothèse est qu’il sera plus difficile de tricher si l’IRS sait exactement ce qu’il y a sur votre compte bancaire.

Les critiques ont décrié le plan comme une prise de pouvoir nue et quelque peu effrayante, que le journaliste a présentée à Pelosi. À la lumière de ces préoccupations, elle a demandé si les démocrates s’en tiendraient effectivement à cette proposition. « Oui, oui, oui, oui, oui », a répondu Pelosi d’un ton neutre. Ensuite, la Présidente a poursuivi sa réponse en répondant à certaines des questions soulevées par le journaliste. « Avec tout le respect que je vous dois, le pluriel des anecdotes n’est pas une donnée. »

Le plan de rapport controversé de 600 $ de l’IRS de Biden

L’explication du plan de Biden par le New York Times expose à la fois ce qui a été proposé et pourquoi. Cette histoire éclaire également pourquoi tant de gens détestent cette idée.

Regardons de plus près. Plus précisément, aux deux premiers paragraphes :

« Lorsque l’administration Biden a cherché des moyens de payer le vaste projet de loi de politique sociale du président, elle a proposé d’augmenter les revenus en réprimant 7 000 milliards de dollars d’impôts impayés, principalement des riches Américains et des entreprises. »

Suffisamment clair. C’est le « pourquoi ». Donner plus de fonds à l’IRS. De cette façon, cela peut mettre encore plus de pression sur les riches Américains. Il le dit, juste à la fin – « les Américains riches et les entreprises ». Cependant, examinez de plus près la phrase qui suit immédiatement ce paragraphe :

« Pour aider à trouver ces fonds, l’administration souhaite que les banques donnent à l’Internal Revenue Service de nouveaux détails sur leurs clients et fournissent des données pour les comptes avec des dépôts ou des retraits annuels totaux d’une valeur supérieure à 600 $. »

Attendez. Comment sommes-nous passés de la recherche de plus d’argent aux riches Américains à la poursuite de n’importe qui avec au moins 600 $ en banque ? En d’autres termes, afin de trouver des Américains fortunés que l’administration puisse rechercher plus de revenus, elle va jeter un filet suffisamment large pour englober… la grande majorité des Américains qui ont des comptes bancaires !

Un journaliste demande si la mesure de surveillance de 600 $ de l’IRS de Biden restera dans le projet de loi de réconciliation malgré les inquiétudes des Américains concernant la portée excessive du gouvernement. PELOSI : « Oui, oui, oui, oui, oui. » pic.twitter.com/EsmnBEzgKt – Suburban Black Man 🇺🇸 (@goodblackdude) 13 octobre 2021

« Appels » et « e-mails »

« Nous avons beaucoup entendu parler de nos clients concernant leurs préoccupations concernant leur vie privée », a déclaré au NYT Jill Castilla, PDG de Citizens Bank of Edmond en dehors d’Oklahoma City.

« J’ai reçu des appels, des e-mails, puis de nombreux clients sont entrés. »

Jetez un œil à cette fiche d’information du département du Trésor. Il explique les subtilités de la façon dont tout cela fonctionnerait. La proposition de Biden, selon la fiche d’information, « exploite les informations que les institutions financières connaissent déjà sur les titulaires de comptes, exigeant simplement qu’elles ajoutent à leurs rapports annuels réguliers des informations sur les sorties et les entrées agrégées des comptes ».

Fournir ces informations à l’IRS, poursuit la déclaration, contribuera à améliorer la « sélection des audits ». Afin que l’administration fiscale « puisse mieux cibler son activité d’exécution sur les fraudeurs les plus suspects, en évitant les audits inutiles (et coûteux) des contribuables ordinaires ».

Les États-Unis, bien sûr, fonctionnent dans le cadre d’un régime fiscal dit par répartition. Ainsi, les gens paient une pénalité pour avoir attendu la fin de l’année fiscale pour payer en une seule fois. Sous le nouveau régime ? L’IRS pourrait voir que les gens ont un certain degré de revenu imposable qui passe par leurs comptes financiers. Revenu sur lequel ils devraient payer des impôts tout au long de l’année. C’est pourquoi cette nouvelle autorité a été décrite comme s’apparentant à donner aux « flics » de l’impôt fédéral encore plus d’excuse pour revendiquer une cause probable métaphorique pour « arrêter et fouiller » financièrement quelqu’un.

Un compromis en préparation ?

Il y a en fait deux composants de la proposition Biden à connaître. Selon le texte, que vous pouvez lire ici, cette proposition nécessite la collecte des «entrées et sorties brutes avec une ventilation pour les espèces physiques, les transactions avec un compte étranger et les transferts vers et depuis un autre compte avec le même propriétaire». De plus, le texte indique que cette proposition s’appliquerait « à tous les comptes professionnels et personnels des institutions financières … à l’exception des comptes inférieurs à un seuil de flux brut de minimis de 600 $ ou à une juste valeur marchande de 600 $ ».

En d’autres termes : si plus de 50 $ entrent et sortent de votre compte chaque mois ? (50 $ x 12 mois = 600 $). Ensuite, cela vous concerne. Idem si vous avez 600 $ ou plus dans votre compte à la fin de l’année (la seconde moitié de ce relevé ci-dessus, « juste valeur marchande de 600 $ »).

Afin de ne pas capturer autant d’Américains à faible revenu, les démocrates parlent de fixer le montant plus élevé – à 10 000 $. Mais les banques déclarent déjà à l’IRS les dépôts et retraits d’espèces supérieurs à ce montant. Ainsi, les démocrates semblent dire que le seuil de solde de compte minimum à la fin de l’année pour déclencher la déclaration de l’IRS serait de 10 000 $.

Quoi qu’il en soit, que le plan de rapport IRS de Biden reste à 600 $ ou à un montant supérieur, le tout reste en flux pour le moment. Et extrêmement controversé, du moins tel qu’il a été présenté jusqu’à présent.