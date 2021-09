Le plan Bielsa a conduit Leeds à donner la même réponse à quatre opportunités de transfert

in

Leeds United a rejeté quatre demandes de renseignements pour l’un de ses jeunes talents au cours de l’été en raison de la foi croissante de Marcelo Bielsa, selon un rapport.

Alors que Leeds n’a pas fait trop de signatures dans la fenêtre de transfert d’été, ils ont construit une équipe compétitive pour le présent et l’avenir pendant le règne de Bielsa. Leurs rangs des moins de 23 ans ont été renforcés au cours des deux dernières années avec des joueurs qui pourraient avoir un impact au niveau senior dans un avenir pas si lointain.

Par exemple, il y a de grands espoirs pour le milieu de terrain Lewis Bate, qui a été amené de Chelsea cet été. Un an avant son arrivée, Leeds a puisé dans le vivier de talents européens pour s’assurer les services de Crysencio Summerville.

L’ailier est arrivé en septembre 2020 ayant déjà goûté au football senior avec le FC Dordrecht et l’ADO Den Haag, qui l’avaient tous deux prêté par Feyenoord.

Mais il a dû être patient pour les opportunités à Leeds, qui l’a initialement intégré dans leur configuration des moins de 23 ans. Un an plus tard, sa patience semble avoir payé.

Un rapport sur Football Insider affirme que Leeds a reçu des approches d’un club de l’EFL et de trois en Europe concernant la prise de Summerville pendant la fenêtre de transfert récemment fermée.

Swansea City était prêt à lui donner une chance dans le championnat. Alternativement, il aurait pu retourner aux Pays-Bas avec Groningen ou Heerenveen, ou déménager en Belgique avec le Club de Bruges. Il y avait une variété d’offres de prêt et permanentes.

Mais Leeds les a tous refusés, poursuit le rapport, car Bielsa a un rôle en tête pour Summerville.

Summerville a fait trois apparitions en pré-saison pour la première équipe et a été sur le banc pour le trio d’ouverture de Leeds lors des matches de Premier League. Bien que ses débuts en senior ne soient pas encore arrivés, il pourrait avoir plus de chances cette saison.

Leeds a peut-être ajouté Daniel James à son équipe pour offrir une compétition plus large, mais Bielsa a sanctionné les départs de Helder Costa et Ian Poveda, respectivement à Valence et Blackburn Rovers.

Par conséquent, si Summerville attend son heure, il pourrait franchir une nouvelle étape dans sa carrière sans avoir à quitter Leeds.

À 20 ans le mois prochain, il a été sélectionné par les Pays-Bas dans tous les groupes d’âge, des moins de 16 ans aux moins de 19 ans.

Et après six buts en 14 matchs pour l’équipe de l’académie de Leeds la saison dernière, il espère également atteindre la prochaine étape au niveau du club.

Orta a choqué les intérêts de transfert de Leeds

Pendant ce temps, Leeds aurait transféré les intérêts de Luis Diaz avant la date limite de mardi, suite aux liens étroits de l’ailier de Porto avec Everton.

Leeds avait des liens étroits avec de nouvelles signatures tout au long de la fenêtre estivale. Noa Lang du Club de Bruges figurait sur leur radar, mais il est resté en Belgique.

Selon Record, Leeds a également examiné l’international colombien Diaz.

Son nom est apparu à plusieurs reprises dans les cercles d’Everton, le patron Rafael Benitez aurait manifesté de l’intérêt. En fait, les Toffees ont tenté en vain d’inclure James Rodriguez dans un accord.

Record affirme que Leeds est resté à l’arrière-plan. Cependant, le club – dirigé par le directeur du football Victor Orta – n’est jamais allé jusqu’à faire une offre.

Ce faisant, ils auraient dû activer la clause de libération de 80 millions d’euros (68 millions de livres sterling) de Diaz et par la suite battre leur record de transfert.

La signature de l’été dernier, Rodrigo, détient toujours ce record à 27 millions de livres sterling, James coûtant 25 millions de livres sterling.

