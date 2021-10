Le plan Brexit de Rishi Sunak pour que le vin mousseux anglais remplace le champagne | Politique | Nouvelles

On pense que la chancelière envisage une refonte radicale du système compliqué de taxation de l’alcool au Royaume-Uni. Il est sur le point de restructurer le système pour stimuler les ventes de boissons produites dans le pays.

Il existe actuellement 15 tranches de taxation différentes pour l’alcool au Royaume-Uni.

Le vin a jusqu’à six tranches d’imposition différentes, tandis que la bière et le cidre en ont respectivement trois et cinq.

Le Trésor souhaite apporter des modifications généralisées au système alambiqué pour le rendre plus simple et plus adapté à ses besoins.

Les vins tranquilles entre 5,5% et 15% d’alcool par volume (ABV) sont taxés à 2,98 £ par litre.

EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE BLOG BREXIT LIVE

Cependant, les vins mousseux de plus de 8,5% à 15% sont frappés d’un prélèvement de 3,81 £.

En plus de donner un coup de pouce aux vins anglais par rapport aux importations en provenance de l’étranger, M. Sunak supprimerait la prime aux vins mousseux pour les taxer au même taux que ceux sans bulles selon le Sunday Times.

Les changements signifieraient que le prix du vin mousseux serait réduit de 83 pence.

M. Sunak devrait annoncer les changements lorsqu’il présentera son budget le 27 octobre.

Le chancelier et ses fonctionnaires sont actuellement enfermés en train d’examiner méticuleusement les chiffres des finances du Royaume-Uni pour élaborer les plans fiscaux et de dépenses du gouvernement pour le grand discours des Communes.

La révision des droits sur l’alcool pour stimuler les producteurs britanniques était un engagement pris par les conservateurs dans leur manifeste de 2019.

A NE PAS MANQUER :

« Cela doit prendre fin » Les pêcheurs français prêts à commencer le blocus de la Manche [WARNING]

Si l’UE parvient à ses fins, la Grande-Bretagne sera brisée – ARLENE FOSTER [COMMENT]

5 000 £ à gagner pour améliorer votre maison et réduire vos factures [INSIGHT]

Le parti a promis: « Nous allons revoir les taxes sur l’alcool pour nous assurer que notre système fiscal soutient les producteurs de boissons britanniques. »

Les ventes de vins mousseux anglais ont explosé ces dernières années, la popularité des bouteilles produites dans le pays augmentant d’année en année.

Les ventes ont doublé au cours des cinq dernières années.

Certains experts prédisent même qu’au moins 20 millions de bouteilles pourraient être produites au Royaume-Uni chaque année d’ici 2030.

Les vins mousseux représentent actuellement 71 pour cent du marché anglais du vin.

On pense également que le Trésor envisage une réduction des «taxes de barillet» sur les barils livrés aux pubs et aux clubs.

Cela aiderait à donner un coup de pouce aux lieux d’accueil qui cherchent à se remettre de la pandémie.

Le Trésor refuse de commenter la spéculation fiscale avant le budget.