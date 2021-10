Le plan Build Back Better de Biden et des démocrates en résumé : congés payés, financement climatique et autres priorités

Le cadre Build Back Better de 1,75 billion de dollars du président Joe Biden, annoncé jeudi, est un sac mélangé.

La mesure – une version considérablement réduite d’une résolution budgétaire de 3 500 milliards de dollars que les démocrates ont présentée plus tôt cette année – pourrait être transformatrice. Cela pousserait de nombreux États à créer pour la première fois un programme préscolaire universel, à dépenser des milliards en subventions pour la garde d’enfants et à établir une nouvelle série de crédits d’impôt pour inciter à passer aux énergies propres. Il serait également financé par un nouvel impôt minimum sur les sociétés de 15 % et une nouvelle surtaxe sur les millionnaires et les milliardaires.

Tout cela, cependant, est loin de la vision large que les démocrates avaient à l’origine pour la législation, qui comprenait des investissements à long terme dans les congés familiaux payés, un collège communautaire gratuit et une couverture Medicare des services dentaires et visuels. Parce que les démocrates ont besoin des 50 sénateurs du caucus à bord pour adopter le projet de loi via la réconciliation budgétaire, des réductions importantes ont été effectuées dans le cadre pour apaiser les sens modérés Joe Manchin (D-WV) et Kyrsten Sinema (D-AZ).

À ce stade, il n’est pas clair si ce cadre est même un accord, comme le prétend la Maison Blanche. De nombreuses initiatives soutenues par les progressistes ne figurent pas dans la proposition de la Maison Blanche, et toutes les préoccupations de Manchin et Sinema ne semblent pas être prises en compte. En fin de compte, ce cadre pourrait n’être qu’une autre tentative de Biden de mettre un enjeu dans le sol alors que les divisions clés restent non résolues.

Voici un aperçu de ce qu’il y a dans le cadre – et de ce qui a été coupé.

Tim Ryan Williams/Vox

Qu’y a-t-il dans le cadre

Climat : 555 milliards de dollars

Le cadre décrit des investissements majeurs dans la lutte contre le changement climatique, en particulier dans trois des secteurs les plus polluants du pays : les transports, l’énergie électrique et la fabrication industrielle. La Maison Blanche a décrit environ 550 milliards de dollars pour les dépenses climatiques, conservant la plupart des fonds de son plan initial, mais sous une forme différente.

Maintenant, 320 milliards de dollars seraient consacrés à une décennie d’allégements fiscaux pour l’énergie propre et les véhicules électriques. Cela comprend des investissements dans la transmission (pour connecter davantage de communautés à une énergie propre sur de longues distances) et le stockage de batteries (lorsqu’il n’y a ni soleil ni vent). Le cadre comprend également 105 milliards de dollars pour rendre les communautés plus résilientes aux catastrophes climatiques et réduire la pollution dans les communautés de couleur à faible revenu.

Les démocrates dépendent du vote de Manchin, donc le nouveau schéma a supprimé deux programmes importants auxquels il s’oppose. L’un d’eux, le Clean Electricity Payment Program – qui aurait payé les fournisseurs de services publics s’ils respectaient les normes d’énergie propre et leur aurait infligé une amende s’ils ne le faisaient pas – était l’une des politiques climatiques les plus importantes jamais envisagées au Congrès. L’autre est une redevance sur le méthane, un gaz à effet de serre extrêmement puissant.

Même sans ces programmes, les démocrates proposent des investissements historiques dans l’accès à l’énergie propre. Mais leur contour peut faire beaucoup moins pour freiner la production de combustibles fossiles, et Biden devra également s’appuyer sur des réglementations strictes et une action de l’État s’il veut atteindre ses objectifs climatiques.

Subventions universelles pour la prématernelle et la garde d’enfants : 400 milliards de dollars

Certains des investissements les plus importants du cadre concernent l’éducation de la petite enfance et la garde d’enfants, qui sont restés plus intacts dans cette proposition que dans d’autres politiques.

Le cadre comprend un financement couvrant l’école maternelle gratuite pour tous les enfants de 3 et 4 ans, qui durera six ans. À l’heure actuelle, une poignée d’États, dont le Vermont et la Floride, offrent une forme de pré-K universel, mais beaucoup ne le font pas. (En fin de compte, cette mesure allouerait de l’argent fédéral à la mise en œuvre de ces programmes, bien que les États aient une latitude importante dans la façon de l’utiliser.)

Il contient également un financement substantiel pour aider les familles à couvrir les frais de garde d’enfants, qui dureront également six ans. En vertu de cette politique, les familles représentant jusqu’à 250 % du revenu médian d’un État n’auraient pas à payer plus de 7 % de leur revenu annuel pour la garde d’enfants.

Crédit d’impôt pour enfants élargi et autres crédits : 200 milliards de dollars

Le Build Back Better Act prendrait les montants accrus pour le crédit d’impôt pour enfants établi dans le plan de relance de Biden plus tôt cette année – 3 000 $ par an pour les enfants de plus de 5 ans, 3 600 $ par an pour les plus jeunes – et les prolongerait d’un an, après quoi le montant reviendrait à 2 000 $ par année pour tous les enfants.

Il est important de noter que la loi rendrait permanente le plein remboursement du crédit établi dans le plan de relance. Avant cette loi, les personnes sans revenus en espèces étaient exclues du crédit, et celui-ci s’appliquait progressivement aux familles les plus pauvres, atteignant 1 400 $ par enfant pour les familles trop pauvres pour payer de l’impôt sur le revenu (contre 2 000 $ pour les parents plus riches). Cela a considérablement réduit la capacité du crédit à réduire la pauvreté.

Dans le cadre du plan de Biden, les parents les plus pauvres recevraient toujours 2 000 dollars par an et par enfant en 2023 et après, contre zéro dollar sous la loi précédente.

Soins de santé : 165 milliards de dollars

La section sur la santé de la loi Build Back Better Act réduite se concentre principalement sur l’amélioration de la loi sur les soins abordables.

Le cadre annoncé jeudi étendrait les subventions d’assurance privée à davantage de personnes de la classe moyenne qui achètent une couverture individuellement par le biais de la loi et étendrait les subventions aux personnes qui les reçoivent déjà. Le projet de loi rendrait également les personnes non assurées parce que leur État a refusé l’expansion de Medicaid de l’ACA éligible à une assurance privée gratuite sur les marchés de la loi. Ces nouvelles subventions expireraient après 2025.

Enfin, les démocrates créent de nouvelles prestations auditives dans le cadre de l’assurance-maladie, où la plupart des bénéficiaires n’ont actuellement pas accès à de telles prestations.

Logement : 150 milliards de dollars

Le cadre comprend un financement pour l’aide au loyer et à la mise de fonds ainsi que de l’argent pour aider à résoudre les problèmes d’entretien de longue date auxquels les unités de logement public sont confrontées.

Cependant, comme l’a rapporté Jerusalem Demsas de Vox, ces politiques ne s’attaquent pas au problème central des États-Unis, à savoir le manque d’offre de logements. Alors que l’administration Biden prétend que le cadre contribuerait à la construction ou à l’amélioration de 1 million de logements abordables, c’est loin des 3,8 millions de nouveaux logements nécessaires pour répondre aux besoins actuels.

Soins à domicile de longue durée : 150 milliards de dollars

Le cadre comprend une augmentation des fonds pour le programme de soins à domicile de longue durée de Medicaid afin d’aider les personnes âgées et les personnes handicapées à se payer ces services. Le financement vise également à offrir de meilleurs salaires aux aides à domicile et à remédier à la pénurie de personnel qui existe actuellement.

Immigration : 100 milliards de dollars (peut-être)

Les démocrates ont essayé d’utiliser la réconciliation budgétaire pour approuver une voie d’accès à la citoyenneté pour les bénéficiaires de la DACA, les travailleurs de première ligne et les titulaires de visa de statut de protection temporaire. Le parlementaire du Sénat – qui régit quelle politique peut et ne peut pas être élaborée via la réconciliation – s’est toutefois prononcé contre cela.

Le parlementaire pourrait également se prononcer contre des dispositions supplémentaires en matière d’immigration, c’est pourquoi le financement de 100 milliards de dollars pour eux est marqué comme un financement provisoire à ajouter au cadre de 1,75 billion de dollars de Biden. Les démocrates ont l’intention de proposer d’autres alternatives, y compris des réformes qui résolvent l’arriéré des visas d’immigration légaux, rapporte le New York Times.

Ce que le cadre de la Maison Blanche a coupé

Congé familial payé

Une priorité démocrate de longue date, les congés familiaux payés ont été supprimés en raison des inquiétudes de Manchin selon lesquelles de tels programmes sont trop lourds pour les entreprises, une affirmation contre laquelle les chercheurs ont repoussé. La proposition initiale de Biden aurait garanti 12 semaines de congé parental et de maladie payés qui permettraient aux gens de s’occuper d’un nouvel enfant ou d’un membre de la famille malade. Alors qu’un certain nombre d’États ont mis en place leurs propres programmes de congés payés, les États-Unis restent le seul pays industrialisé au monde à ne pas avoir de politique fédérale.

Négociation des prix des médicaments par Medicare

Les démocrates semblent avoir abandonné un plan visant à forcer les fabricants de médicaments à négocier les prix des médicaments avec Medicare sur la base des prix inférieurs que paient les autres pays riches. Cette réforme des médicaments sur ordonnance était censée générer jusqu’à 700 milliards de dollars d’économies pour payer d’autres propositions de soins de santé, en particulier l’ajout de prestations dentaires et visuelles à Medicare.

Couverture élargie de Medicare pour les soins dentaires et la vision

Sans les économies résultant des négociations sur les médicaments sur ordonnance, l’extension de la couverture de Medicare pour les services dentaires et visuels a également été supprimée du cadre annoncé par la Maison Blanche. Une demande progressiste clé, cette proposition aurait permis aux personnes âgées d’obtenir une couverture Medicare pour les soins dentaires et visuels, deux services coûteux qui seront désormais laissés de côté. Environ la moitié des bénéficiaires de Medicare n’ont pas de couverture dentaire et n’ont pas vu de dentiste au cours de la dernière année. Certains progressistes ont déclaré qu’ils continueraient à faire pression pour que cela soit inclus dans le projet de loi final; leur succès est toutefois incertain.

Collège communautaire gratuit

Le plan initial de Biden garantissait deux ans de collège communautaire sans frais de scolarité à tous les étudiants intéressés par le programme, une politique qu’environ 20 États ont actuellement. Cette proposition aurait permis d’atteindre les étudiants dans des endroits qui n’offrent pas déjà ce service. Il a été constaté que l’accès à un collège communautaire gratuit augmente à la fois la probabilité pour les étudiants de fréquenter des établissements de quatre ans et l’enseignement supérieur en général.

Augmentation du taux maximum d’imposition des sociétés

L’une des principales sources de revenus suggérées initialement par les démocrates était d’augmenter le taux d’imposition des sociétés de 21 % à 26,5 %, une proposition farouchement opposée par Sinema. Au lieu de mettre en œuvre cette politique, le cadre de Biden comprend d’autres modifications du code des impôts, notamment un nouveau taux d’imposition minimum des sociétés, une taxe sur les rachats d’actions et une nouvelle surtaxe sur les millionnaires et les milliardaires.

La suite des négociations de réconciliation

Les démocrates du Congrès ont eu du mal à parvenir à un accord sur le projet de loi de réconciliation budgétaire ces dernières semaines – et rien ne garantit qu’ils adhéreront au cadre de Biden.

« J’aimerais pouvoir dire oui, mais il y a beaucoup d’incertitude au sein du caucus quant au contenu de l’accord », a déclaré jeudi le sénateur Dick Durbin (D-IL) à Ali Zaslav de CNN. Plus tôt cette semaine, les démocrates du Sénat étaient toujours divisés sur de nombreuses dispositions, notamment l’expansion de l’assurance-maladie, les augmentations de revenus et les congés familiaux payés. Ces divisions demeurent et des préoccupations similaires sont présentes à la Chambre. Alors que les dirigeants démocrates semblent espérer que les législateurs suivront simplement l’approche de Biden à l’égard de ces dispositions, cela semble peu probable.

Bien qu’il ne puisse pas unifier son parti, le cadre de Biden lui permet de montrer où il en est avant son départ pour le sommet des Nations Unies sur le climat à Glasgow. Le président avait poussé les législateurs à obtenir un accord d’ici la fin de la semaine, afin de pouvoir mettre en évidence le leadership des États-Unis en matière d’investissements climatiques.

Il est également important de se rappeler que le cadre de Biden n’est que cela : le projet de loi de réconciliation n’est pas encore rédigé. Si les démocrates du Congrès sont prêts à aller de l’avant avec le plan de Biden, les prochaines étapes consisteront à étoffer la législation dans les semaines à venir. Cela impliquerait probablement des changements par rapport à ce que la Maison Blanche a publié aujourd’hui.

Les dirigeants restent sous pression pour trouver une solution à l’impasse du parti. Les progressistes ont maintenu leurs demandes de jumeler un vote sur le projet de loi de réconciliation avec un vote sur le projet de loi sur les infrastructures. Le projet de loi sur l’infrastructure est prêt, mais l’absence actuelle de texte sur le projet de loi de réconciliation signifie que les deux votes auront probablement lieu plus tard cet automne.

L’annonce de jeudi pourrait rapprocher les législateurs des votes finaux, mais seulement si elle représente un accord avec un large soutien, et pas seulement plus de messages de la Maison Blanche.