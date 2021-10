Le plan Build Back Better de Biden parie gros sur les forêts américaines

Comme la Maison Blanche l’a révélé jeudi, le président Joe Biden a beaucoup retiré de son cadre Build Back Better pour apaiser les démocrates modérés. Le collège communautaire gratuit est sorti, tout comme la couverture Medicare des services dentaires et de la vision, parmi plusieurs autres priorités.

Mais il y a un domaine surprenant qui a jusqu’à présent survécu au défi du Congrès dans le cadre d’une grande proposition de dépenses climatiques : la gestion et la conservation des forêts. Le projet de loi – que les démocrates tentent d’adopter avec une majorité simple au Sénat en utilisant le processus de réconciliation – alloue environ 27 milliards de dollars aux dépenses liées aux forêts fédérales, étatiques et tribales.

Bien qu’il ne s’agisse que d’une partie des dépenses d’environ 1,75 billion de dollars, il s’agit d’un chiffre énorme et historique, a déclaré Collin O’Mara, PDG de la National Wildlife Federation. « C’est l’investissement le plus important jamais réalisé dans nos forêts nationales », a déclaré O’Mara à Vox. « C’est une affaire incroyablement importante. »

Une grande partie de ces fonds servirait à prévenir les incendies de forêt – qui libèrent d’énormes quantités de dioxyde de carbone dans l’atmosphère et ont dévasté les villes occidentales – et à un accès plus équitable aux espaces verts. Le projet de loi mettrait également de côté des milliards de dollars pour la restauration des écosystèmes et des pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement.

Le cadre de Biden révèle que la conservation des forêts et de la biodiversité est une composante essentielle du plan national de lutte contre le changement climatique. Comme de nombreux scientifiques le disent : les arbres et le sol sont un puits naturel de dioxyde de carbone, faisant des forêts une solution clé pour réduire la pollution climatique. Pourtant, pendant des décennies, la conservation de la biodiversité et le changement climatique ont été largement considérés comme des problèmes distincts. Le projet de loi montre également que le gouvernement américain a reconnu la menace croissante des incendies de forêt liés au climat – et est prêt à financer le Service forestier pour faire quelque chose.

Mais quelques grandes questions demeurent, notamment si le projet de loi sera adopté. Et certains défenseurs des forêts craignent que l’augmentation des dépenses n’augmente en fait l’exploitation forestière commerciale, ce qui, à son tour, alimente le changement climatique.

La majeure partie de l’argent servirait à prévenir les incendies de forêt

Plus de la moitié des 27 milliards de dollars alloués aux forêts serviraient à réduire le risque d’incendies de forêt, par exemple par le biais de brûlages dirigés, en grande partie à l’interface forêt-urbain. C’est là que les forêts rencontrent les développements humains et les incendies de forêt ont tendance à faire le plus de dégâts.

Mettre des milliards dans la prévention des incendies n’est pas une énorme surprise. Le changement climatique aggrave les incendies de forêt, et ils crachent une énorme quantité de dioxyde de carbone dans l’air. Cet été, par exemple, les incendies dans l’Ouest américain ont rejeté 130 millions de tonnes de CO2 dans l’atmosphère, ce qui équivaut aux émissions annuelles de plus de 28 millions de voitures particulières.

La dernière décennie – et en particulier l’année dernière – a rendu le risque d’incendies de forêt difficile à ignorer pour le Congrès, a déclaré O’Mara. « Il y a tellement de membres du Sénat qui ont été touchés par ces incendies massifs », a-t-il déclaré. « Le manque de soins et de restauration [of forests] a eu des conséquences dévastatrices.

Un pompier nettoie un arbre et des branches dans une forêt à California Hot Springs, en Californie, en prévision des conditions d’incendie en septembre 2021.David McNew/.

Dans le passé, le budget des incendies de forêt du US Forest Service n’a pas été à la hauteur des défis posés par le changement climatique. Le cadre de Biden augmenterait considérablement les dépenses, selon Brett Hartl, directeur des affaires gouvernementales au Center for Biological Diversity, une organisation de défense des droits. « C’est un investissement énorme, dit-il.

Il alloue également 2,5 milliards de dollars à des projets de foresterie urbaine qui visent à offrir un accès plus égal aux forêts et aux parcs – environ six fois plus que ce que le gouvernement dépense aujourd’hui pour ces projets, selon Joel Pannell, vice-président de la politique forestière urbaine à l’association américaine à but non lucratif. Les forêts. « Nous n’avons jamais vu ce genre d’investissement dans la foresterie urbaine et communautaire », a déclaré Pannell.

Mais alors que de nombreux groupes de conservation ont répondu positivement, des questions clés subsistent quant à savoir si le service forestier dépensera efficacement l’argent pour la prévention des incendies, a déclaré Hartl. La menace croissante des incendies de forêt est liée à la fois au changement climatique et à des années de mauvaise gestion des forêts du pays, a-t-il déclaré. Historiquement, le Service forestier a essayé de gérer les forêts et de réduire les risques liés à la faune en partie grâce à l’exploitation forestière commerciale, a-t-il ajouté, ce qui, selon les défenseurs de l’environnement, augmente les émissions de carbone.

Selon Dominick DellaSala, scientifique en chef de Wild Heritage, une organisation de défense des forêts, le Service forestier utilise souvent la prévention des incendies comme excuse pour vendre du bois. « En mettant plus d’exploitation forestière dans le paysage, vous n’allez pas réduire l’intensité des incendies », a-t-il déclaré.

Le service forestier a déclaré à Vox qu’il ne commentait pas la législation en attente. Un porte-parole de l’agence a déclaré qu’elle « s’est engagée à une gestion réfléchie de nos forêts nationales et de leur potentiel de stockage de carbone ». Le porte-parole a poursuivi: «Notre nation est confrontée à une crise sanitaire des forêts due, en partie, aux effets du changement climatique, notamment la sécheresse, les incendies de forêt sans précédent et d’autres stress et perturbations.»

Si le projet de loi est adopté, l’agence devrait plutôt consacrer cet argent à l’embauche et à la formation d’une nouvelle génération d’intendants forestiers qui se concentrera sur la restauration des terres publiques avec des objectifs écologiques et climatiques à l’esprit, a déclaré Hartl. (Le projet de loi inclut un financement pour le Civilian Climate Corps, qui embaucherait de jeunes travailleurs pour la restauration, entre autres activités de conservation.)

« C’est prometteur, mais je pense que le Congrès doit se concentrer comme un laser sur la mise en œuvre de cet argent dans les années à venir », a déclaré Hartl. « C’est un investissement énorme dans ces terres publiques. On pourrait espérer qu’il n’y a plus d’excuses pour faire un mauvais travail.

Une bouée de sauvetage pour les plantes et les animaux menacés

Le cadre du président Joe Biden fournirait également des milliards de dollars pour la conservation de la biodiversité. Le projet de loi alloue 50 millions de dollars à la protection des arbres centenaires et 50 millions de dollars supplémentaires à la conservation et à la restauration des habitats des espèces menacées dans les forêts publiques. Il consacrerait 50 millions de dollars supplémentaires à la réduction des conflits entre l’homme et la faune sur ces terres, comme entre les éleveurs et les loups.

Remarquablement, le cadre comprend également une somme énorme et historique pour les activités de conservation sur les terres agricoles américaines, a déclaré O’Mara – environ 27 milliards de dollars supplémentaires. « Nous pensons que c’est le plus gros investissement jamais réalisé dans des pratiques agricoles intelligentes face au climat », a déclaré O’Mara (c’est-à-dire des pratiques agricoles qui aident à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à rendre les cultures plus résilientes au changement climatique).

Il comprend 9 milliards de dollars pour l’Environmental Quality Incentives Program, qui aide les agriculteurs à rendre leurs terres plus durables, par exemple en améliorant la santé des sols, et 4 milliards de dollars pour le Conservation Stewardship Program (CSP), le plus grand programme de conservation aux États-Unis, selon le gouvernement. Le CSP aide les agriculteurs à créer des habitats pour la faune, à réduire le besoin d’engrais synthétiques et de pesticides et à rendre leurs cultures plus résistantes aux conditions météorologiques extrêmes.

« Ce soutien peut augmenter la capacité d’adaptation d’une ferme face à des événements météorologiques extrêmes et à d’autres impacts liés au climat », a déclaré jeudi la National Sustainable Agriculture Coalition dans un communiqué.

Des efforts comme ceux-ci pour rendre les terres exploitées, y compris les fermes, plus durables font partie de la volonté de Biden de conserver au moins 30% des terres américaines d’ici 2030. L’administration aura du mal à atteindre ce chiffre sans inclure les fermes et les ranchs gérés de manière durable.

Le projet de loi comprend également plusieurs dispositions qui ciblent directement la conservation de la faune. Il allouerait environ 200 millions de dollars à la loi sur les espèces en voie de disparition – largement considérée comme la loi la plus importante pour la faune aux États-Unis – et 250 millions de dollars supplémentaires pour les refuges fauniques et les zones de gestion de la faune, selon l’association américaine à but non lucratif Defenders of Wildlife. Il fournit même de l’argent pour la conservation et la gestion des corridors fauniques.

« Nous craignions qu’un projet de loi diminué ne réduise le financement impératif du rétablissement des espèces en voie de disparition, mais nous sommes ravis de voir ces dispositions et beaucoup d’autres ont réussi », a déclaré Robert Dewey, vice-président des relations gouvernementales chez Defenders of Wildlife, dans un communiqué. déclaration jeudi. « Ce projet de loi, dans sa forme actuelle, serait un investissement historique. »