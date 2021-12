Le plan C Covid pourrait entrer en vigueur alors que les ministres sont «effrayés» par «l’escalade rapide» d’Omicron | Royaume-Uni | Des nouvelles

Les ministres auraient été «effrayés» d’envisager des restrictions plus draconiennes du Plan C pour protéger le NHS de l’augmentation rapide des Omicron infections. Cette décision pourrait entraver la promesse d’un Noël normal par le gouvernement britannique.

La discussion semble être motivée par le fait que la Grande-Bretagne a vu 59 610 nouveaux cas de Covid hier, le chiffre quotidien le plus élevé depuis début janvier.

Un haut responsable de Downing Street a averti : « Cela ira plus loin. »

L’une des sources a déclaré à The i que d’éventuels plans d’urgence sont à l’étude « dans les entrailles du gouvernement ».

L’une des mesures envisagées est un retour aux «bulles» en décembre dernier, lorsque pas plus de deux familles étaient autorisées à se mélanger le jour de Noël et les voyages non essentiels ont été interdits – bien que Boris Johnson soit fermement opposé à cette politique .

D’autres restrictions avant Noël pourraient inclure le retour de la distanciation sociale et du port du masque dans tous les lieux d’accueil, y compris les pubs et les restaurants.

Les responsables de la santé ont estimé qu’un total de 200 000 cas de variante Omicron pourraient commencer à arriver chaque jour, selon la modélisation de la UK Health Security Agency.

Une source senior de Whitehall, qui a travaillé sur la réponse du gouvernement à Covid tout au long de la pandémie, a déclaré à The i : « Il ne fait aucun doute que les ministres et les responsables ont été effrayés.

« Non seulement par l’escalade rapide du cas Omicron, ce qui était prévu, mais aussi par les problèmes d’approvisionnement en tests que nous avons constatés à la suite de l’énorme augmentation du programme de déploiement des boosters pour tous les adultes.

«Les couvre-visages sont obligatoires dans la plupart des lieux publics intérieurs, les gens sont invités à travailler à domicile s’ils le peuvent, et à partir de demain, un laissez-passer Covid ou un test de flux latéral négatif sera nécessaire pour entrer dans les boîtes de nuit et les grands événements.

«Nous avons également introduit des tests de contact quotidiens pour tous les contacts de cas positifs, et les gens devraient comme toujours suivre les conseils de santé publique.

« Nous savons que les vaccins restent notre meilleure ligne de défense contre Covid, c’est pourquoi nous augmentons la capacité de vaccins et offrons à tous les adultes un vaccin d’ici le Nouvel An. »