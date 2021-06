Le plan d’Abou Dhabi change pour augmenter le facteur d’excitation

Les officiels d’Abu Dhabi F1 prennent des mesures pour améliorer la valeur du divertissement de la finale de cette année en apportant des modifications au circuit de Yas Marina.

Les courses passionnantes sont souvent rares sur le site des Émirats arabes unis et la course de la saison dernière en était un excellent exemple, lorsque Max Verstappen a remporté une victoire facile pour Red Bull.

L’objectif est de faciliter les dépassements et des modifications seront apportées à un certain nombre de virages avant la tenue du Grand Prix d’Abou Dhabi en 2021, le 12 décembre.

Saif Al Noaimi, PDG par intérim d’Abu Dhabi Motorsports Management, a déclaré par Autosport : « Nous avons cherché à améliorer les courses sur la piste.

« Nous avons écouté nos spectateurs, les fans, les pilotes, la F1 et la FIA et nous avons travaillé à apporter quelques changements, des changements passionnants, cette année à la disposition de la piste.

“Nous subirons quelques modifications sur la piste au cours de l’été à temps pour l’édition de cette année du Grand Prix d’Abou Dhabi.”

Al Noaimi a déclaré que les détails des changements exacts seraient révélés au public sous peu, mais l’espoir était que le nouveau tracé augmenterait les opportunités de dépassement.

“L’objectif ultime est de créer plus d’opportunités pour des courses de roue à roue serrées”, a-t-il ajouté.

“Nous voulons créer plus d’opportunités de dépassement et dans l’ensemble créer une piste de course plus fluide, compte tenu des règles actuelles des voitures.

“Nous sommes donc vraiment impatients de voir des dépassements et de l’action, et j’espère que le championnat se jouera sur le fil et sera déterminé ici.”

Une zone potentielle à modifier est la section en épingle à cheveux avant la longue ligne droite du dos.

La chicane avant l’épingle à cheveux a tendance à étaler les voitures et à rendre difficile les batailles à l’intérieur ou à l’extérieur de l’épingle à cheveux.

L’année dernière, Daniel Ricciardo a exprimé l’espoir que la mise en page pourrait être modifiée après la terne finale de 2020.

“Je ne veux certainement pas parler de l’endroit parce que je veux continuer à revenir ici – c’est incroyable”, a déclaré l’Australien.

«Mais peut-être que nous pourrions jouer avec la mise en page. Je sais qu’il y a peut-être quelques alternatives par ici car malheureusement, le dimanche, c’est délicat.

“C’est parfois un peu sombre du point de vue du divertissement.”

