Le plan d’assurance-vie temporaire Edelweiss Total Protect Plus offre une couverture jusqu’à 100 ans. Vérifier les fonctionnalités clés

Edelweiss Tokio Life Insurance a récemment lancé un nouveau plan d’assurance vie temporaire – Total Protect Plus, conçu pour protéger l’avenir financier de l’assuré et de sa famille. Le plan promet de fournir une protection complète grâce à des prestations facultatives supplémentaires pour répondre aux exigences financières liées aux objectifs.

Commentant le plan, Subhrajit Mukhopadhyay, directeur exécutif d’Edelweiss Tokio Life Insurance, a déclaré à FE Online : « Chaque personne gagnant un revenu avec des personnes à charge devrait envisager d’acheter ce plan. Au cours de la dernière décennie, il y a eu une demande croissante pour des solutions d’assurance globales et complètes pour sécuriser les risques financiers. La pandémie a mis ce besoin sous les projecteurs. »

« Total Protect Plus est une solution qui permet au client de gérer ses risques financiers et répond au besoin de sécuriser ses objectifs financiers. Le plan offre des fonctionnalités variées qui peuvent être combinées pour créer un plan à terme holistique. Il offre une protection pour le conjoint, une protection supplémentaire pour les parents pendant les années de croissance de l’enfant, la possibilité de percevoir un revenu pendant les années sans travail et le choix de payer une prime pour une durée limitée tout en se couvrant toute la vie », a-t-il ajouté.

Avantages clés

– Couverture jusqu’à 100 ans

– Better Half Benefit en option, qui offre une couverture à votre conjoint après votre décès

– Garantie facultative de remboursement des primes, permettant de rembourser 100 % du total des primes payées à l’échéance de la police

– Option de paiement régulier ou de paiement limité des primes pendant 5/7/10/15/20 ans

– 6 % de réduction sur la prime de première année si les examens médicaux sont terminés dans les 7 jours suivant l’achat

Exigences financières liées aux objectifs

Mukhopadhyay a déclaré : « Avec Total Protect Plus, nous avons tenté de créer un produit de nature globale et répondant aux soucis qui pèsent sur l’esprit de chaque individu, à la fois du point de vue de la famille et de soi. Surtout lorsque vous êtes le seul soutien économique de la famille, la stabilité financière de votre conjoint et de votre enfant est une priorité pour vous. Ce produit propose deux offres optionnelles qui vous permettent d’assurer la continuité financière de votre conjoint et de vos enfants en cas de décès de l’assuré.

Il a ajouté que l’option de prestation Better Half offre au preneur d’assurance la possibilité de créer un filet de sécurité pour son conjoint après son décès en plus d’une prestation de décès. Cela signifie que si le preneur d’assurance décède, le candidat reçoit une prestation de décès et l’option Better Half Benefit démarre une couverture vie pour le conjoint pour le reste de la durée de la police.

Grâce à la Child’s Future Protect Benefit, le produit vise à apporter une solution à un besoin temporaire, celui de prendre soin des rêves et des aspirations de votre enfant. En règle générale, un individu en Inde ne devient pleinement autonome qu’à l’âge de 25 ans. Ainsi, ce produit crée un coussin financier pour l’enfant afin que votre absence ne fasse pas dérailler ses ambitions ou ses études.

« Un autre objectif aussi important est votre stabilité financière pendant vos années de non-activité. L’option Live Long Benefit fonctionne comme un bon complément de revenu, dans lequel le preneur d’assurance peut déterminer une option de versement de revenu au moment de la retraite (qui a soit 60 ou 65 ans). Ainsi, même si le preneur d’assurance survit à l’âge de gagner un revenu, vous disposez d’un mécanisme de revenu robuste pour vous aider à traverser les années sans travail », a déclaré Mukhopadhyay.

