Le plan de Biden d’augmenter les impôts sur les sociétés comprend un impôt minimum mondial

Le président Joe Biden veut augmenter les impôts des entreprises. Une partie de son succès pourrait dépendre du fait que le reste du monde aille de l’avant, ou du moins d’essayer.

Ce n’est un secret pour personne que les entreprises préfèrent ne pas payer d’impôts – et qu’elles emploient une litanie de trucs et de stratagèmes, tant nationaux qu’internationaux, pour réduire leurs factures fiscales. Au cours des 35 dernières années, le taux moyen d’imposition des sociétés dans le monde a été réduit de plus de moitié, passant de 49 pour cent en 1985 à 23 pour cent aujourd’hui. Malgré les efforts visant à améliorer le régime fiscal international, y compris avec la loi fiscale de 2017 mise en place sous le président Donald Trump, les entreprises trouvent encore une pléthore de solutions de contournement. Cela inclut le transfert de bénéfices, où les entreprises comptabilisent des bénéfices provenant de juridictions à fiscalité élevée dans des juridictions à faible taux d’imposition pour réduire leurs charges fiscales. Transfert de bénéfices par les multinationales américaines et étrangères coûte aux États-Unis des dizaines de milliards de dollars par an, car ils ne sont pas découragés de rechercher des paradis fiscaux dans des endroits comme les Bermudes, les îles Caïman, l’Irlande et Singapour.

La Maison Blanche et certains démocrates du Sénat appellent à réorganiser l’approche du code fiscal américain en matière de fiscalité internationale et à essayer de réduire davantage le transfert de bénéfices, notamment en augmentant l’impôt minimum sur les bénéfices à l’étranger des entreprises américaines de 10,5% à 21%. Biden vise également à augmenter le taux d’imposition des sociétés aux États-Unis de 21% à 28%. Son administration semble bien consciente qu’un élément qui faciliterait leurs efforts – ou du moins atténuerait les inquiétudes concernant la compétitivité des États-Unis et l’application effective de leurs taux d’imposition – serait que la communauté internationale y adhère.

C’est pourquoi les États-Unis mettent également tout leur poids derrière l’idée d’un impôt minimum mondial que les pays devraient mettre en place dans le monde entier. L’espoir est que cela empêcherait les pays d’abaisser leurs taux d’imposition pour attirer les investissements et les entreprises dans ce que de nombreux économistes et politiciens décrivent comme une perpétuelle «course vers le bas».

«Nous pouvons utiliser un impôt minimum mondial pour nous assurer que l’économie mondiale prospère sur la base de règles du jeu plus équitables en matière d’imposition des sociétés multinationales, et stimule l’innovation, la croissance et la prospérité», a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen dans un discours en avril.

“Le gouvernement américain est sérieux, de nombreux gouvernements européens sont sérieux, mais avec tout ce qui est multilatéral, il y a encore des risques et des obstacles à venir”

Yellen dirige les États-Unis avec l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), une organisation économique internationale, et le Groupe des 20 (G20) pour établir un impôt minimum mondial dans plusieurs pays. L’idée gagne du terrain au sein de l’OCDE depuis un certain temps, même si elle est loin d’être conclue. Le taux sera probablement un point de friction (certains pays préféreraient un minimum beaucoup plus bas que d’autres), et même si l’OCDE parvient à un accord, il est non contraignant – chaque pays devrait alors déterminer s’il convient de le promulguer. Pourtant, il y a des progrès.

«Je pense qu’il y a de bien meilleures chances maintenant que les États-Unis se sont ralliés à cela», a déclaré Craig Hiller, chef des services fiscaux internationaux chez Ernst & Young Americas. «Le gouvernement américain est sérieux, de nombreux gouvernements européens sont sérieux, mais avec tout ce qui est multilatéral, il y a encore des risques et des obstacles à venir.»

Les États-Unis peuvent essayer de lutter contre les abus des paradis fiscaux, mais seulement jusqu’à un certain point

Les États-Unis peuvent prendre des mesures pour s’assurer que leurs entreprises multinationales paient leur juste part d’impôts, et les efforts se sont intensifiés – à des degrés divers de succès – ces dernières années. «Indépendamment de la coordination internationale, je pense que les États-Unis peuvent renforcer leurs règles contre les abus des paradis fiscaux», a déclaré Seth Hanlon, chercheur principal au Center for American Progress.

La loi de 2017 sur les réductions d’impôt et l’emploi, qui était largement favorable aux entreprises, y compris aux multinationales, contenait certaines dispositions pour tenter de réaliser des bénéfices internationaux. Il a mis en œuvre le taux de revenu mondial à faible imposition immatériel, ou GILTI, de 10,5%, qui était censé agir comme un impôt minimum pour les bénéfices extraterritoriaux. Et il a tenté de freiner la pratique des entreprises américaines qui paient des intérêts et des redevances élevés à des filiales étrangères pour tenter de réduire leurs charges fiscales américaines.

«Les multinationales transfèrent encore des centaines de milliards de bénéfices à l’étranger chaque année»

Mais ces dispositions n’ont pas très bien fonctionné: comme l’a expliqué Chye-Ching Huang, directeur exécutif du Tax Law Center de NYU Law, dans un récent témoignage devant le Sénat américain, «leur conception nuit à leur efficacité et maintient des incitations à localiser les bénéfices ou les investissements. à l’étranger dans certaines circonstances, et augmente ces incitations dans d’autres. » Des bénéfices substantiels sont restés hors de portée de la loi, et les entreprises ont toujours trouvé des moyens de faire la moyenne des revenus et des impôts afin de pouvoir contourner le minimum, entre autres.

«En délocalisant leurs bénéfices aux Bermudes et aux Caïmans, ils peuvent ramener la moyenne étrangère au taux GILTI, et il y a donc toujours des bénéfices qui coulent vers les paradis fiscaux, malgré l’impôt minimum», a déclaré Hanlon.

Huang, dans son témoignage, était terre-à-terre: «Les multinationales transfèrent encore des centaines de milliards de bénéfices à l’étranger chaque année.»

Dans le cadre de Biden, la Maison Blanche a présenté des plans pour réviser certaines parties du code des impôts mis en place en 2017, y compris le régime GILTI. Entre autres, il calculerait le taux d’imposition par pays, de sorte que les entreprises ne pourraient pas essayer de faire la moyenne de leur facture fiscale allemande avec leur facture suisse, et cela augmenterait le taux d’imposition minimum à 21%. Les sens.Ron Wyden (D-OR), Sherrod Brown (D-OH) et Mark Warner (D-VA) ont également publié une proposition sur la fiscalité internationale destinée à resserrer le code américain, y compris à corriger certains des torts perçus dans le Projet de loi de 2017.

Pourtant, on craint que si les États-Unis continuent de resserrer les règles et que d’autres pays ne les acceptent pas, ils ne seront pas sur la bonne voie. «Le problème est que si les États-Unis ont un impôt minimum et que personne d’autre au monde n’a un impôt minimum, il y a un inconvénient à être une entreprise américaine par rapport à une entreprise dont le siège est dans un autre pays», a déclaré Hiller. «C’est pourquoi l’administration Biden a maintenant souligné son ferme soutien à un impôt minimum mondial.»

L’administration Biden veut amener le reste du monde avec son plan fiscal

Un impôt minimum mondial est essentiellement ce que cela ressemble: il imposerait un taux d’imposition minimum sur les bénéfices, peu importe d’où ils viennent. . a un bon explicatif ici.

Lorsque les négociateurs américains ont évoqué l’idée de l’impôt minimum mondial à l’OCDE sous l’administration Obama, ils ont dit qu’ils avaient essentiellement «ri hors de la salle». Mais les temps ont changé. Les discussions au sein de l’OCDE sur un impôt minimum mondial dans le cadre de négociations plus larges sur les règles fiscales transfrontalières progressent, et bien qu’il n’y ait toujours pas d’accord général sur tout – les États-Unis ont été la retenue sur certaines questions – il y a de l’espoir qu’un consensus pourrait se dessiner à l’horizon en milieu d’année.

Certes, l’OCDE n’est pas un organe législatif; tout ce qu’il peut faire, c’est faire des recommandations. Donc, s’il devait parvenir à un accord sur un impôt minimum global, ce serait aux pays de le mettre en œuvre ensuite. Cela leur prendrait du temps, mais ce n’est pas non plus une évidence. «L’un des risques est que d’autres pays ne l’appliquent pas; l’autre est qu’ils n’adopteront probablement pas le même système que les États-Unis, ils feront quelque chose de différent, et ce sera toujours plus favorable », a déclaré Hiller. Mais l’espoir est que si suffisamment de pays mettent quelque chose en place, en particulier ceux qui abritent de grandes multinationales, cela suffirait à faire une différence.

Le problème du nivellement par le bas est devenu de plus en plus apparent. Comme Jeff Stein l’a souligné dans le Washington Post, 76 pays ont réduit les impôts sur les sociétés entre 2000 et 2018, alors que seulement 12 les ont maintenus inchangés et six les ont augmentés. Aujourd’hui, moins de 20 pays ont des taux d’imposition des sociétés supérieurs à 30%, contre plus du double au tournant du siècle.

76 pays ont réduit l’impôt sur les sociétés entre 2000 et 2018

Il y a des questions quant à savoir si un impôt minimum global est une bonne idée, a noté Hiller. «Il y a une question de savoir si la concurrence fiscale est une mauvaise chose?» il a dit. Ou les États-Unis devraient-ils pouvoir peser sur ce que fait l’Irlande sur le plan fiscal? Il a ajouté que les paradis fiscaux se considèrent également comme jouant un rôle important dans l’économie mondiale.

Alors que les États-Unis et d’autres pays à fiscalité élevée pourraient préférer un impôt minimum global plus élevé que, par exemple, les pays où le taux d’imposition des sociétés est plus bas, quelque chose pourrait être mieux que rien. Et comme le souligne Jordan Weissmann chez Slate, même quelques pays qui agissent pourraient faire la différence: 10 pays ont leur siège à environ 80% des bénéfices des multinationales.

Les États-Unis peuvent agir sur les impôts sans amener la communauté internationale à suivre, et il y a un débat sur l’impact que cela aurait. Le sénateur Pat Toomey (R-PA) a averti qu’il pensait qu’un impôt minimum mondial échouerait et a fait valoir que la pression de l’administration en ce sens est une reconnaissance du fait que l’augmentation proposée par Biden de l’impôt sur les sociétés de 21% à 28% rendra les États-Unis moins compétitifs. «La course vers le bas est la façon dont l’administration Biden décrit la concurrence entre les pays développés pour parvenir à un code fiscal qui attire les investissements et maximise la croissance. C’est une course que nous devrions mener, pas essayer d’empêcher », a-t-il déclaré dans un communiqué en avril.

D’autres disent que l’argument de la compétitivité ne tient pas autant d’eau que des chiffres tels que Toomey le souhaiteraient. Après tout, avant la facture fiscale de 2017, le taux d’imposition des sociétés aux États-Unis était de 35%.

«Les préoccupations concernant la compétitivité des multinationales américaines ignorent les preuves», a déclaré Kimberly Clausing, sous-secrétaire adjoint à l’analyse fiscale au département du Trésor, lors d’un témoignage au Sénat en mars. «Tant avant qu’après la loi fiscale de 2017, les multinationales américaines font l’envie du monde entier, non seulement pour leurs bénéfices élevés et leur capitalisation boursière, mais aussi pour leur sens de la planification fiscale. Les multinationales américaines payaient des taux d’imposition effectifs similaires à ceux de leurs homologues d’autres pays, avant même que la loi fiscale de 2017 n’abaisse considérablement les taux d’imposition des sociétés aux États-Unis. »

Au moins pour le moment, le plan de l’administration Biden semble être d’essayer de faire participer d’autres pays dans sa tentative de répression supplémentaire de l’impôt sur les sociétés et de renforcer son attrait. «La compétitivité ne se résume pas à la façon dont les entreprises dont le siège est aux États-Unis se comportent face à d’autres entreprises dans le cadre d’appels d’offres mondiaux de fusion et d’acquisition», a déclaré Yellen en mars. «Il s’agit de s’assurer que les gouvernements disposent de systèmes fiscaux stables qui génèrent suffisamment de revenus pour investir dans les biens publics essentiels et répondre aux crises, et que tous les citoyens partagent équitablement le fardeau du financement du gouvernement.»