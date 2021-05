Le plan de Biden de «faire de la Chine le partenaire de la NASA» avant que Pékin ne provoque le chaos avec une fusée voyous | Science | Nouvelles

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a critiqué la nation de Xi Jinping pour «ne pas avoir respecté les normes responsables» après qu’une fusée incontrôlable a replongé sur Terre pendant la mission de la Chine de livrer des pièces à une station spatiale en construction. On craignait temporairement que des débris ne touchent des villes telles que New York, Rome et Madrid avant de s’écraser dans l’océan Indien aux premières heures de dimanche matin. On pense que l’épave s’est éclaboussée quelque part au sud-ouest de l’Inde et du Sri Lanka et n’a causé aucun dommage après s’être effondrée lors de sa rentrée dans l’atmosphère terrestre.

Les médias d’Etat chinois avaient minimisé les craintes que la roquette ait pu causer des dégâts, disant que cela ne valait pas la peine de paniquer, mais le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a appelé à des mesures plus strictes pour s’assurer que cela ne se reproduise plus.

Et Brandon Weichert, auteur de «Winning Space: Comment l’Amérique reste une superpuissance» a précédemment affirmé que sous la présidence de M. Biden, «la politique spatiale américaine reviendra au même endroit turbulent qu’elle était pendant les années Obama».

Pendant ce temps, alors que M. Biden était vice-président, M. Weichert a affirmé que sa «grande idée» était de «demander à la NASA de mener des missions spatiales conjointes avec la Chine».

La nation de Xi Jinping a été interdite de la Station spatiale internationale (ISS) depuis 2000 et une loi a ensuite été adoptée au Congrès pour interdire à la NASA et aux entreprises américaines de partager les progrès technologiques avec le gouvernement chinois après que des craintes en matière de sécurité aient été soulevées.

Malgré cela, en 2008, M. Biden a déclaré qu’il «voulait faire de la Chine un partenaire à part entière de l’exploration spatiale, plutôt qu’un nouvel entrant frustré qui devait rattraper les États-Unis».

Un résumé post-débat a également fait référence au fait que M. Biden a déclaré son soutien aux programmes robotiques et, interrogé sur les vols spatiaux habités, il a déclaré: «Avec un leadership clair, nous pouvons tout faire, bonne chance.»

Après avoir été sélectionné comme candidat à la vice-présidence de M. Obama, M. Biden a de nouveau fait allusion à ses projets.

Il a critiqué l’écart entre le retrait de la navette spatiale et la prochaine génération de fusées, a parlé favorablement des propositions d’équipage commercial et s’est spécifiquement concentré sur les aspects de création d’emplois liés à l’investissement dans la NASA.

M. Weichert a commenté dans son article pour RealClearPolitics en septembre: «Dans ce cas, il était chanceux qu’Obama soit largement indifférent au programme spatial.

LIRE LA SUITE: Joe Biden s’appuiera sur la Royal Navy “ de classe mondiale ”, la capacité du Royaume-Uni étant “ meilleure que la France ”

«En raison de cette indifférence, même le plan farfelu de Biden – qui aurait abouti au plus grand transfert technologique de l’histoire de l’Amérique vers la Chine – a été évité.

Mais Biden n’a pas encore signalé ces intentions.

En avril, il a proposé un budget de 24,7 milliards de dollars (17,6 milliards de livres sterling) pour la NASA, une augmentation de 1,5 milliard de dollars (1,07 milliard de livres sterling) sur ce que le Congrès a alloué à l’agence pour l’exercice qui a débuté en octobre 2020.

L’administrateur alors en exercice de la NASA, Steve Jurczyk, a salué les propositions dans un communiqué de l’agence.

Il a déclaré: “Cette demande de financement démontre l’engagement de l’administration Biden envers la NASA et ses partenaires qui ont travaillé si dur cette année dans des circonstances difficiles et ont obtenu un succès sans précédent.”

Il a proposé 6,9 milliards de dollars (4,94 milliards de livres sterling) pour le programme Artemis, le plan de la NASA visant à atterrir des humains sur la Lune.

Sous l’administration du président Donald Trump, l’agence s’efforçait de renvoyer les astronautes sur la Lune d’ici 2024, ce qui est largement reconnu comme un calendrier ambitieux.

L’administration Biden n’a pas encore annoncé si elle ralentirait les objectifs du programme ou si elle prévoyait effectivement de travailler avec la Chine.

Mais Biden a visé la Chine dans son premier discours au Congrès la semaine dernière.

Il a déclaré: «La Chine et d’autres pays se rapprochent rapidement. Nous devons développer et dominer les produits et technologies du futur

Il a identifié à plusieurs reprises la concurrence avec la Chine comme le plus grand défi de politique étrangère auquel le pays est confronté.

Lui et ses collègues démocrates ainsi que les républicains de l’opposition ont tous évolué vers une ligne plus dure dans les relations avec Pékin.