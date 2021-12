LE PLAN DE BIDEN POUR « VACCINER » LE MONDE

par Mac Slavo, SHTF Plan :

Pour ceux qui y prêtent attention, nous savons déjà quand ils s’arrêteront avec ce canular de pandémie. Cela se termine lorsque le monde est vacciné, et maintenant Joe Biden a l’intention d’essayer d’en faire une réalité.

Biden a déclaré que les États-Unis « doivent vacciner le monde ». Évidemment. C’est le but. Nous savons tous cela. Si vous avez fait attention, vous savez que tout tourne autour de ce qu’il y a dans ces plans. Biden a décrit sa politique sur les coronavirus pour les mois à venir dans un éditorial publié jeudi dans USA Today. Dans l’article, le président a déclaré que la propagation rapide de la nouvelle variante Omicron, qui s’est déjà propagée aux États-Unis, « est une cause de préoccupation », mais pas « de panique ». Tant que nous nous soumettons à notre propre esclavage et prenons les clichés demandés par le maître, n’est-ce pas Joe ?

Biden semble penser que la grande majorité des gens vivent dans un état de peur tout le temps. Alors que certains le font évidemment, la plupart ne le font pas. Nous voulons juste vivre librement. Mais ce n’est pas acceptable quand vous vivez sous une classe dirigeante de quelque sorte que ce soit. En fait, ils vont même commencer à pousser la propagande sur nos enfants.

Dans le cadre du « plan » de Biden pour vacciner tout le monde et pour garder les écoles ouvertes, il a déclaré que le gouvernement intensifierait sa campagne de vaccination ciblant les enfants dès l’âge de cinq ans, ainsi que l’ouverture de « centaines de nouvelles cliniques de vaccination familiale », selon RT. Le président a également déclaré qu’il exigerait des assureurs privés qu’ils couvrent le coût des tests rapides à domicile, notant que les tests seraient facilement disponibles gratuitement sur «des milliers de sites à l’échelle nationale» pour ceux qui n’ont pas d’assurance.

Comme c’est intéressant, étant donné que beaucoup de gens ne peuvent même pas acheter de nourriture. Mais les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ne semblent jamais affecter les vaccins ou la blague absolue que sont les tests PCR.

Mais bien sûr, vacciner tout le monde aux États-Unis n’est pas suffisant pour assurer la continuité du Nouvel Ordre Mondial et de la planète esclave. « Nous devons vacciner le monde et renforcer les règles de voyage international pour les personnes entrant aux États-Unis », Biden a déclaré, ajoutant que les États-Unis prévoyaient d’expédier 200 millions de doses dans les 100 prochains jours, en plus des 280 millions de vaccins qu’ils avaient déjà envoyés.

Y a-t-il vraiment quelqu’un là-bas qui ne peut pas voir que ces tirs sont nécessaires d’une manière ou d’une autre pour que les dirigeants achèvent leur tâche de nous posséder tous de façon permanente ? Espérons que l’éditorial de Biden fera une chose: éclairer le mouton encore endormi à peur de regarder au-delà du voile et d’admettre l’évidence: nous sommes des esclaves. La vraie question, une fois qu’on s’en rend compte, c’est qu’allons-nous faire à ce sujet ? Et honnêtement, nous ne pouvons rien faire jusqu’à ce que suffisamment de gens réalisent la vérité et soient prêts à désobéir.

