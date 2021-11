Le plan de Carlos Sainz pour remporter le Dakar 2022 avec l’Audi Q-tron

28/11/2021 à 16:34 CET

Carlos Sainz participera à la 44e édition du Dakar avec l’Audi RS Q e-tron, un véhicule électrique. L’Espagnol a assuré ce dimanche lors de la présentation de sa série documentaire intitulée ‘Carlos Sainz : Live to competition’ qu’il a un « plan » pour gagner le Dakar : « Sans plan, il est difficile d’atteindre les objectifs. J’ai un plan pour essayer de gagner le Dakar« , a assuré l’Espagnol.

Audi est la première marque à franchir le pas en participant à cette épreuve difficile avec une voiture électrique et le triple champion du Dakar a souligné le défi d’affronter une épreuve aussi dure aux commandes d’un modèle d’avant-garde : « Cette voiture est un défi compliqué, ça l’était déjà quand on me l’a expliqué, maintenant que j’ai vécu et vu, c’est beaucoup plus difficile que je ne le pensais », a-t-il déclaré.

Sainz a souligné la première section du test comme un point clé déterminer les possibilités offertes par la voiture afin de reconquérir le titre obtenu en 2020. Audi a mis toute la viande sur le gril avec le RS Q e-tron, un prototype électrique construit en un temps record : « Nous n’avons pas encore concouru avec lui. Attendons trois semaines pour la première étape, qui sera le premier test de contact pour savoir où nous en sommes par rapport aux autres », a déclaré Sainz.

Le Madrilène a présenté au public la tant attendue Audi RS Q e-tron qui, jusqu’à présent, n’avait pas été vu en action. L’événement a également servi d’hommage à sa carrière sportive et le public de Cibeles a pu profiter de la présence de plusieurs voitures légendaires du rallye mondial.Sainz a exposé, devant des milliers de personnes, des véhicules aussi transcendantaux dans sa carrière que la Seat Panda avec laquelle a commencé , l’Audi Quattro, l’Audi S1 ​​​​WRX et la légendaire Toyota Celica, avec laquelle il a été proclamé champion du monde à deux reprises.

L’événement était très présent figure de son ancien copilote Antonio Boto, décédé cette semaine. Boto a remporté un championnat d’Espagne avec Sainz et a pris la place de droite dans la Ford Sierra RS Cosworth avec laquelle il a fait ses débuts en rallye mondial en 1987.