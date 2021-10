Le plan de changement de nom de Facebook est un reflet de la priorité sur le métaverse

Le projet de Facebook de changer le nom de son entreprise, tel que rapporté pour la première fois par The Verge, arrive à un moment particulier. La société de près de 1 000 milliards de dollars qui possède Instagram et WhatsApp fait face à son plus grand scandale depuis des années à cause de documents internes accablants divulgués par un dénonciateur, ainsi que d’une surveillance antitrust croissante de la part des législateurs et des régulateurs.

Alors que se passe-t-il vraiment ? Le changement de nom est-il censé être une distraction de ses plus gros problèmes ? Un signe de plus de changements d’entreprise à venir? Et quand Facebook a-t-il eu cette idée pour la première fois ?

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas, y compris quelle sera exactement la nouvelle dénomination sociale de Facebook. The Verge a indiqué qu’il se connecterait à l’accent mis par l’entreprise sur le « métaverse », une plate-forme numérique en développement améliorée par la réalité augmentée et virtuelle où les gens interagissent via des avatars numériques.

« Nous ne commentons pas les rumeurs ou les spéculations. » a déclaré le porte-parole de Facebook Joe Osborne en réponse aux questions de Recode sur la société.

Mais une chose que ce changement de nom montre clairement, c’est que malgré les énormes défis auxquels Facebook est confronté, il ne ralentit pas ou ne reste pas sur la défensive. Il a toujours pour objectif d’étendre sa domination et de construire le monde, ce qu’il essaie de réaliser avec ses plans de métaverse.

Plutôt que d’annoncer de sérieuses réformes en réponse aux révélations du lanceur d’alerte, le PDG Mark Zuckerberg ne s’est pas excusé. Au lieu de cela, lui et son entreprise ont rejeté les plaintes et les preuves du dénonciateur et poursuivent un plan de longue date visant à transformer le concept de science-fiction d’un métavers en une réalité commerciale.

Pour Facebook, ce n’est pas une idée nouvelle. Zuckerberg considère le métavers comme la prochaine phase d’innovation technologique majeure semblable à l’invention d’Internet ou des téléphones portables.

Le PDG a déclaré au journaliste Casey Newton en mars que Facebook serait une entreprise métaverse – et non une entreprise de médias sociaux – au cours des cinq prochaines années. La société a récemment annoncé 10 000 nouvelles embauches dans l’UE qui travailleront sur le métaverse. Et ce changement de nom signalé montre que Zuckerberg va réorienter toute la marque Facebook autour de lui. Le changement de nom pourrait également aider Facebook à se distancer des bagages associés à son produit principal alors qu’il construit ses nouveaux produits brillants liés au métaverse, comme les casques Oculus et d’autres appareils portables AR / VR.

Certains critiques de Facebook ont ​​fait valoir qu’un nouveau nom éclaboussant sert à détourner les médias des problèmes plus profonds – en comparant la stratégie à celle du géant du tabac Philip Morris qui a changé son nom en Altria en 2001 ou British Petroleum en BP Amoco à la fin ‘ années 90 puis BP en 2001.

« Face à un tsunami de preuves de comportements irresponsables et d’éventuelles violations criminelles, Facebook cherche désespérément à changer de sujet », a déclaré à Recode Roger McNamee, un des premiers investisseurs de l’entreprise qui est devenu l’un des critiques les plus virulents de l’entreprise. « Les journalistes et les décideurs politiques doivent rester concentrés sur la scène du crime, pas sur le bras levé. »

Habituellement, les changements de raison sociale pour une entreprise de la taille de Facebook nécessitent une planification et une stratégie à long terme, il semble donc peu probable que l’entreprise ait eu l’idée du jour au lendemain – bien qu’il soit plausible que les événements récents aient pu accélérer une décision déjà en cours. Facebook a lutté avec l’attrait de sa marque bien avant le témoignage de Haugen.

Et jusqu’à présent, le changement de nom signalé ne fait qu’inciter à un examen plus approfondi et semble provoquer la colère de certains législateurs, tels que la sénatrice Marsha Blackburn (R-TN). Blackburn copréside l’influent sous-comité sénatorial bipartite du commerce qui a mené une enquête sur les récentes allégations du dénonciateur ; elle a tweeté mercredi que le changement de nom de Facebook « ne fait aucune différence tant qu’ils ne changent pas leurs habitudes de prioriser le profit sur le bien-être des enfants ».

Alors que le monde attend d’en savoir plus sur le changement de marque de Facebook, un détail clé à surveiller est de savoir s’il y aura un changement structurel réel dans l’entreprise. Lorsque Google a restructuré ses secteurs d’activité sous l’égide d’Alphabet en 2015, cela visait en partie à laisser les cofondateurs Larry Page et Sergey Brin prendre du recul par rapport aux activités de recherche de l’entreprise et se concentrer plutôt sur ses innovations plus expérimentales. Bien que Zuckerberg n’ait donné aucune indication qu’il prévoyait de faire de même, les gens surveilleront pour voir si un changement d’organisation ou de leadership s’accompagne de ce changement de marque.

En attendant, ces plans signalés indiquent que, quels que soient les problèmes de réputation auxquels il est confronté, Facebook ne sera pas dissuadé de poursuivre ses objectifs commerciaux. Malgré tous ses scandales publics, la société connaît toujours un succès financier énorme, engrangeant des dizaines de milliards de revenus chaque trimestre. Et tandis que les actions de Facebook ont ​​connu une baisse notable de 5% peu de temps après la publication du lanceur d’alerte et une panne de réseau inhabituelle, le prix est déjà en train de rebondir et les analystes s’attendent à un autre rapport sur les résultats solides la semaine prochaine. Ce succès semble donner à Zuckerberg le mandat de poursuivre son ambitieux programme – qui pour le moment ne semble pas corriger la réalité désordonnée de Facebook aujourd’hui, mais en construire un tout nouveau pour demain.