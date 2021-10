Le plan de Chelsea montre que Newcastle n’attendra peut-être pas longtemps les trophées sous les nouveaux propriétaires

Suite à l’annonce de la superproduction de Newcastle de 305 millions de livres sterling soutenue par l’Arabie saoudite, tout le monde se demande combien de temps il faudra aux Magpies pour atteindre le sommet.

L’homme qui a financé l’achat qui a changé la donne, Mohammed bin Salman, aurait une valeur nette de 320 milliards de livres sterling, ce qui ferait de Newcastle le club de football le plus riche du monde.

getty

La prise de contrôle de Newcastle soutenue par les Saoudiens pourrait voir le club dominer le marché des transferts

Le club est déjà lié à un certain nombre de noms fous, mais les rêves des fans sont-ils vraiment si irréalistes ?

Les supporters rêvent déjà d’énormes signatures et de gros trophées, mais la prudence a été recommandée avec le club toujours dans les trois derniers et dans une bataille de relégation.

Mais pour les fans qui osent rêver, il existe de nombreux précédents sur le temps qu’il faut pour que l’investissement se transforme en argenterie, Chelsea et Manchester City voyant tous deux une injection d’argent les amener au sommet du jeu.

La paire s’est rencontrée lors de la finale de la Ligue des champions la saison dernière, après des années d’investissement de leurs propriétaires riches en pétrole qui ont attiré des joueurs de classe mondiale et les plus grands honneurs.

Chelsea et Man City se sont rencontrés lors de la finale de la Ligue des champions la saison dernière, point culminant des énormes dépenses de la paire

L’achat de Chelsea par Roman Abramovich en 2003 a vu les Bleus remporter plus de trophées que n’importe quelle équipe anglaise depuis son arrivée, remportant 19 honneurs tout en devenant l’une des meilleures équipes sportives du monde.

Cinq ans plus tard, le groupe Abu Dhabi United a pris le contrôle de Man City et a dominé les compétitions de Premier League et de coupe nationale, remportant cinq des 10 derniers titres de champion proposés.

Abramovich a été usurpé par l’incroyable richesse de Cheikh Mansour à City en 2008, mais Ben Salman les fait tous les deux sortir de l’eau et pourrait bientôt faire de même sur le terrain de football.

City est passé d’habitués de milieu de table à des vainqueurs de titre habituels sous Mansour

Le temps que cela prendra dépend de la façon dont le club est géré, mais comme Abramovich et Chelsea l’ont montré, les redressements peuvent être rapides.

Les Blues étaient dans une position bien plus avantageuse que Newcastle, ayant terminé quatrième la saison avant le début de l’ère Abramovich, mais après une campagne sans trophée sous Claudio Ranieri, des changements radicaux ont été apportés.

Jose Mourinho a été rapidement recruté après avoir remporté la Ligue des champions avec Porto, et une multitude de noms de haute qualité ont été ajoutés à l’équipe.

Mourinho n’a pas tardé à entamer la révolution d’Abramovich, remportant la Premier League lors de sa première saison en tant qu’entraîneur

Le futur arrière droit anglais Glen Johnson a été la première recrue senior d’Abramovich, tandis que Joe Cole a également quitté West Ham.

L’attaquant Hernan Crespo était le plus cher entrant cet été-là, rejoignant l’Inter pour 23 millions de livres sterling, suivi de près par Damien Duff de Blackburn, Juan Sebastian Veron de Manchester United et le légendaire Claude Makelele du Real Madrid.

Chelsea a fait une paire de signatures de classe mondiale dès le départ lorsqu’ils ont débarqué Makelele et Crespo

Les dépenses de Chelsea ont totalisé environ 153 millions de livres sterling, des frais gigantesques pour l’époque, et qui ont rapidement porté leurs fruits.

Les Blues ont remporté leur premier argenterie sous propriété russe en février de l’année suivante, battant Liverpool 3-2 en finale de la Coupe de la Ligue.

La mentalité gagnante était assurée, Mourinho enchaînant avec la première victoire de Chelsea en Premier League trois mois plus tard, et depuis, malgré un énorme changement de direction, la situation est en grande partie difficile.

GETTY

Chelsea n’a pas cessé de gagner malgré un énorme turn-over managérial

Contrairement à Chelsea, et peut-être plus conforme à la révolution potentielle de Newcastle, Man City était beaucoup plus patient.

Ayant déjà vu 70 millions de livres sterling d’investissement au cours du mandat de courte durée de l’ancien propriétaire Thaksin Shinawatra, le cheikh Mansour et le président Khaldoon Al Mubarak avaient beaucoup de travail à faire.

Et ils l’ont lancé avec brio, amenant l’un des jeunes Brésiliens les mieux notés du jeu sous la forme de l’attaquant du Real Madrid de 32,5 millions de livres sterling Robinho.

Les frais de transfert du record britannique payés pour Robinho étaient une énorme déclaration d’intention de City

GETTY

Le premier été de Mansour a jeté les bases d’une décennie de domination, avec l’arrivée de la légende du club Kompany

Le nouveau manager Mark Hughes a reçu un certain nombre de signatures au niveau de la Ligue Europa, telles que Jo, Shaun Wright-Phillips et Wayne Bridge, mais les plus petits contrats sont devenus légendaires.

Vincent Kompany a rejoint Hamburger pour 7 millions de livres sterling avec Nigel de Jong pour 16 millions de livres sterling, et Pablo Zabaleta était une affaire similaire lorsqu’il a également déménagé pour le même prix que Kompany, qui a maintenant sa propre statue en dehors de l’Etihad.

Malgré le soutien de 140 millions de livres sterling, Hughes n’a pas remporté de trophée à City et a été limogé 18 mois plus tard après une décevante 10e place dans la ligue.

Roberto Mancini a même été lié à Newcastle en raison de son habileté à constituer une équipe, ce qu’il a fait à nouveau avec l’Italie pour remporter l’Euro 2020

Roberto Mancini était son remplaçant pour la seconde moitié de la campagne, et malgré une autre saison sans trophée, l’équipe a progressé à la cinquième place.

Le plafond de verre a ensuite été brisé l’année suivante lorsque Mancini a guidé l’équipe à la troisième place de la ligue, assurant le football de la Ligue des champions pour la première fois, tandis qu’un premier trophée a été remporté lorsque City a battu Stoke 1-0 en finale de la FA Cup.

Newcastle est actuellement dans une position bien pire que Chelsea et City lorsque leurs acquisitions ont eu lieu, mais ils ont également beaucoup plus d’argent que leurs rivaux de Premier League, ce qui signifie que les rêves des supporters pourraient devenir une réalité bien plus rapidement que prévu.

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici