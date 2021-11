Le plan de CityCoin pour NYCCoin est accueilli par le maire élu Adams

Le prochain maire de New York, Eric Adams, a exprimé son soutien au programme NYCcoin de CityCoin, tweetant un accueil dans la ville.

Adams a remporté les élections du 2 novembre et devrait prendre ses fonctions le 1er janvier. « Nous sommes ravis de vous accueillir dans la maison mondiale du Web 3 ! Nous comptons sur la technologie et l’innovation pour aider à faire avancer notre ville », a-t-il écrit en retweetant le tweet du 8 novembre de CityCoin. Le NYCcoin peut être extrait par n’importe qui et permettra aux utilisateurs de gagner de la crypto via le protocole Stacks, a déclaré CityCoin. il vise à soutenir la ville de New York et il reversera 30% des fonds dépensés pour extraire les jetons à un portefeuille crypto réservé au gouvernement municipal ou au Mayor’s Fund. Le programme de New York suit un programme similaire à Miami qui a généré quelque 20 $ millions en moins de trois mois, a déclaré CityCoin.

