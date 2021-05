Le plan de conservation historique 30 par 30 de Biden, expliqué

Cette histoire fait partie de Terre à terre, une nouvelle initiative de rapport Vox sur la science, la politique et l’économie de la crise de la biodiversité.

L’administration Biden est sur le point de se lancer dans une mission historique: conserver 30% des terres et de l’eau du pays d’ici 2030.

Depuis que le président Joe Biden a annoncé l’objectif, connu sous le nom de «30 par 30», en janvier, il y a eu un mélange d’espoir, en particulier de la part des groupes environnementaux, et d’appréhension, en grande partie de la part de personnes qui vivent de la terre. Des deux côtés, l’accent est davantage mis sur le fait que seulement 12% des terres américaines se trouvent aujourd’hui dans des zones protégées en permanence. La question est: d’où viendra le reste?

Jeudi, le ministère de l’Intérieur a publié un rapport qui commence à répondre à cette question – et il montre que le gouvernement tente de réviser la façon dont le pays pense entièrement à la conservation.

L’initiative visant à atteindre 30%, appelée «America the Beautiful», vise à redéfinir ce qui constitue une terre «conservée», à distinguer cette nouvelle définition des terres «protégées» et à céder le pouvoir aux communautés locales et aux nations tribales d’atteindre cet objectif. . En même temps, il promet de fournir aux communautés défavorisées un meilleur accès aux parcs et aux bienfaits de la nature.

Bien que les détails soient rares, le rapport suggère également que le gouvernement américain tente d’apaiser les tensions qui découlent des anciens programmes de conservation des parcs nationaux, dont certains ont été établis aux dépens des Amérindiens, jusqu’aux réglementations sur les terres des ranchs.

«Nous savons que nous devons travailler sur des terres publiques, tribales et exploitables pour réussir», a déclaré le secrétaire à l’Agriculture Tom Vilsack lors d’un appel à la presse jeudi matin. «La conservation fonctionne mieux lorsqu’il s’agit de partenariat et de collaboration.»

Les États-Unis font partie des plus de 50 pays qui se sont engagés à atteindre 30 par 30. L’objectif est devenu un cri de ralliement pour le mouvement mondial de conservation alors qu’il cherche à contrecarrer une crise toujours croissante de la perte de biodiversité.

Alors que les États-Unis ont certaines des politiques environnementales les plus solides au monde, leurs espèces, leurs écosystèmes et leurs espaces naturels sont en déclin rapide. Environ 12 000 espèces sauvages ont besoin de protection pour éviter la menace d’extinction, indique le rapport. «Nous assistons à un déclin stupéfiant des populations d’animaux sauvages», a déclaré Brenda Mallory, présidente du Conseil sur la qualité de l’environnement, lors de l’appel à la presse. «La nature en Amérique est en difficulté et les Américains de tout le pays en voient et ressentent les effets.»

De nombreux détails restent à voir, tels que la manière dont le gouvernement financera la campagne et, en particulier, quel type de terrain sera considéré comme faisant partie des 30 pour cent. Pourtant, il est clair que le plan est monumental – et voici pourquoi.

Un ranch de bétail en activité le long de la rivière Buffalo Fork dans le Wyoming.Jon G. Fuller / VWPics / Universal Images Group via .

1) La campagne redéfinit ce que signifie «conservation»

Aux États-Unis, environ 12 pour cent des terres et un quart des océans se trouvent dans des zones protégées en permanence, y compris des parcs nationaux, des refuges fauniques et des aires marines protégées. Ce chiffre n’inclut pas d’autres zones gérées dans un souci de durabilité, comme les terres agricoles inscrites à des programmes de conservation ou les terres tribales.

Selon le rapport, ces terres gérées – bien qu’elles ne soient pas officiellement protégées – pourraient contribuer à l’objectif de 30 pour cent selon une nouvelle définition beaucoup plus large de la conservation. (Lorsque l’administration Biden a écrit l’engagement 30 par 30 dans un décret, il a notamment dit «conservé» et non «protégé».)

«Nous voulons nous assurer que nous comprenons et profitons des terres exploitables», a déclaré Gina McCarthy, la conseillère nationale en matière de climat à la Maison Blanche, lors de l’appel à la presse.

Combien de terres et d’eau aux États-Unis relèveront de cette nouvelle définition? Personne ne le sait encore.

«Actuellement, le gouvernement américain n’a pas de réponse à cette question qui saisit de manière adéquate les contributions à la conservation des nations tribales, des agriculteurs, des éleveurs, des propriétaires forestiers, des communautés de pêcheurs et autres», a déclaré Mallory.

Dans les mois à venir, l’administration mettra au point un système pour cartographier et suivre la zone du pays considérée comme «conservée», appelé l’Atlas américain de la conservation et de l’intendance. Cela montrera probablement que les zones conservées aux États-Unis représentent déjà aujourd’hui bien plus de 12 pour cent.

2) Les droits et la souveraineté autochtones sont au centre des préoccupations

En rupture majeure avec les efforts de conservation des siècles passés, la nouvelle initiative «America the Beautiful» fait la souveraineté et les droits des nations tribales sont au cœur de la campagne 30 par 30. (La secrétaire de l’Intérieur Deb Haaland est une Amérindienne et membre de la tribu Laguna Pueblo dont le territoire est au Nouveau-Mexique.)

Le secrétaire à l’Intérieur, Deb Haaland, est le premier Amérindien à occuper un poste au Cabinet.Alex Wong / .

Les communautés amérindiennes habitent les États-Unis depuis des millénaires et elles ont plus d’expérience que quiconque dans la gestion des terres. La recherche a également montré que la biodiversité a tendance à décliner plus lentement sur les terres gérées par les peuples autochtones.

De plus, le mouvement de conservation américain est de plus en plus conscient qu’il doit réparer les torts – lorsque les tribus ont été retirées de leurs terres au nom de la protection de paysages «vierges», comme lorsque le gouvernement a créé le parc national de Yellowstone et Yosemite.

Au cours de la prochaine décennie, le gouvernement soutiendra les efforts de conservation dirigés par les tribus et fera de la restauration des terres autochtones une priorité, selon le rapport. Il demande également aux agences fédérales d’aider les nations tribales à accéder à des programmes qui offrent du financement pour des projets de conservation et à s’engager avec les peuples autochtones dans la gestion des terres et des eaux publiques. «Les nations tribales servent d’intendant de leurs terres depuis des temps immémoriaux», a déclaré McCarthy.

3) Les fermes, ranchs et autres terres exploitables contribueront aux 30 pour cent

L’engagement de 30 par 30 de Biden a initialement suscité des inquiétudes parmi certains groupes d’agriculteurs, d’éleveurs et de chasseurs, qui dépendent de vastes étendues de terres pour leurs revenus. Ils craignaient que l’objectif n’ajoute des restrictions aux terres qu’ils utilisent.

«Les préoccupations des agriculteurs et des éleveurs s’intensifient concernant l’intention de l’objectif 30×30, la définition de la conservation et les paramètres pour définir le succès», a écrit Zippy Duvall, président de l’American Farm Bureau Federation, dans une lettre à Biden à la fin Avril.

Les agriculteurs et les éleveurs américains ont inscrit plus de 140 millions d’acres de terres privées dans des programmes de conservation, et ils devraient être reconnus pour leur contribution à la conservation, a écrit Duvall dans la lettre. Un grand nombre d’organisations de chasse et de pêche ont également exhorté l’administration à reconnaître leurs contributions à la protection de la faune et des écosystèmes.

Un homme pêchant dans le parc Kaercher Creek, dans le canton de Windsor, en Pennsylvanie.Ben Hasty / MediaNews Group / Reading Eagle via .

Le rapport suggère que le gouvernement a reconnu ces préoccupations et envisagera de nombreuses terres agricoles, d’élevage et de chasse dans le cadre de l’objectif de 30% – si elles sont gérées de manière durable. Il s’emploiera également à les étendre grâce à des programmes de conservation volontaires sur les terres exploitables et en ouvrant davantage de terres publiques à la chasse et à la pêche.

«La vision que nous exposons aujourd’hui dans ce premier objectif et rapport de conservation nationaux est une victoire pour les pratiques de conservation volontaires sur les terres cultivables», a déclaré Vilsack. «Nous savons qu’ils aideront à restaurer l’habitat, à améliorer la santé des sols et à séquestrer le carbone.»

Il y a déjà des exemples de cela: le mois dernier, le ministère de l’Agriculture a élargi son programme de réserves de conservation, qui paie les agriculteurs pour planter des espèces bénéfiques et retirer les terres écologiquement sensibles de la production. Le même mois, le ministère de l’Intérieur a annoncé une proposition pour la plus grande expansion des possibilités de chasse et de pêche de l’histoire des États-Unis.

Ceci est une grosse affaire. Dans le passé, certains éleveurs et chasseurs – en particulier dans l’Ouest – se sont fermement opposés aux efforts du gouvernement pour conserver les terres, qu’ils considéraient comme exclusifs. Aujourd’hui, nombre d’entre eux semblent prêts à embarquer. “Le rapport fait tout son possible pour reconnaître les préoccupations soulevées par le Farm Bureau et l’agriculture en général”, a déclaré Sam Kieffer, un porte-parole de l’American Farm Bureau Federation, dans une interview à la radio jeudi. «Il a également reconnu les contributions que les agriculteurs et les éleveurs ont apportées à la conservation.»

4) Cela augmentera l’accès à la nature dans les communautés à faible revenu

L’accès à la nature n’est pas réparti uniformément. Les personnes de couleur et les communautés à faible revenu ont généralement été reléguées à vivre dans des endroits avec moins d’espaces verts et d’espaces naturels. À titre d’exemple, 74% des Américains non blancs vivent dans des régions avec moins de terres naturelles, telles que les forêts et les zones humides, que la médiane de l’État, contre 23% des Blancs, selon un rapport du Center for American Progress.

Non seulement ces communautés perdent les nombreux avantages de la nature, de l’air pur à la chaleur moins extrême, mais elles «assument une part disproportionnée des coûts du déclin de la nature», écrivent les auteurs. Celles-ci incluent la perte de ressources pour la pêche et la chasse de subsistance, la propagation du développement industriel et la pollution.

Dans cet esprit, le gouvernement américain a déclaré qu’il accorderait la priorité à l’accès à la nature dans les communautés défavorisées, car il vise l’objectif de 30%. L’engagement est conforme à un objectif plus large de l’administration Biden de restaurer la justice environnementale et de canaliser 40% des bénéfices des investissements gouvernementaux vers les communautés défavorisées.

Les mesures que prendra l’administration ne sont pas tout à fait claires, mais Haaland a déclaré que le service des parcs nationaux annoncerait bientôt qu’il versait 150 millions de dollars dans le programme de partenariat pour les loisirs en plein air pour aider les communautés mal desservies à construire plus de parcs.

5) L’initiative cherche également à générer beaucoup d’emplois

La pandémie a fait de la croissance économique et de la réduction du chômage une priorité et un sujet de discussion pour la campagne Biden. Il n’est pas surprenant de voir son équipe égaler la création d’emplois à 30 par 30.

La grande opportunité est dans la restauration, un autre objectif clé de l’initiative. «La restauration des forêts dans un état plus résilient crée des emplois et réduit la menace d’incendies de forêt catastrophiques», indique le rapport. Beaucoup de ces emplois seront dans les communautés rurales, ont ajouté les auteurs.

Le plan américain pour l’emploi de Biden prévoit de créer un corps climatique civil de 10 milliards de dollars. Le corps emploierait, entre autres, des gens pour restaurer les terres et les eaux, ce que les défenseurs appellent un gagnant-gagnant.

“Certains des premiers emplois gagnés que vous allez voir seront dans l’espace de restauration”, a déclaré Collin O’Mara, président et chef de la direction de la National Wildlife Federation, à Ella Nilsen de Vox en mars. «Ils ne nécessitent pas de matériaux ou de construction, une nouvelle fabrication de différents biens et matériaux. La seule chose dont on a besoin, c’est de l’argent.

Un certain nombre de groupes ont applaudi le rapport, y compris des organisations environnementales et des chefs tribaux, mais il reste encore beaucoup à débattre. Plus sur l’établissement de principes directeurs que sur des détails concrets, le rapport était un point de départ – tout comme l’objectif de 30%.

“30 pour cent n’est pas la fin”, a déclaré la secrétaire au Commerce Gina Raimondo lors de l’appel à la presse. «30 pour cent, c’est le début. Cela établit une base très solide et nous espérons [it] va créer un élan pour une conservation à plus long terme au profit des générations actuelles et futures. »