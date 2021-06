Le plan de déverrouillage du Maharashtra indique que la situation de Covid-19 n’est pas normale

Les lignes directrices expriment la nécessité de maintenir un comportement approprié face au Covid-19 afin de garantir que la situation ne se détériore pas davantage.

Déverrouillage du Maharashtra Covid-19 : Le gouvernement de l’État du Maharashtra a élaboré un plan de déverrouillage complexe à cinq niveaux qui entrera en vigueur le 7 juin. Les directives impliquent toutes les mesures nécessaires pour contrôler la situation de Covid-19 même s’il une baisse significative du nombre de cas de Covid-19. Il s’agit d’un message selon lequel la situation relative à la transmission de Covid-19 pendant la fin de la deuxième vague n’est pas normale, selon un rapport de The Indian Express citant certains responsables. Selon le responsable, le plan à cinq niveaux est un indicateur permettant aux gens de réaliser ce qu’il faut pour déverrouiller une ville et quelles contraintes pour imposer des bordures sont toujours en place.

Le rapport a noté que les directives traduisent la nécessité de maintenir le comportement approprié de Covid-19 afin de garantir que la situation ne se détériore pas davantage. En outre, de nombreux commerçants ainsi que des propriétaires de restaurants et d’hôtels ont fait pression sur le gouvernement de l’État pour assouplir les restrictions en vue de réduire le nombre de nouveaux cas. En regardant la situation, le ministre en chef Uddhav Thackeray a déclaré que le gouvernement n’apporterait pas d’assouplissement général des restrictions dans l’État. Par conséquent, une stratégie à cinq niveaux a été élaborée.

Cette stratégie sera exercée par les autorités locales de gestion des catastrophes et des décisions appropriées seront prises en fonction de la situation dans le district. “Personne ne devrait s’embrouiller ou ne devrait pas embrouiller les autres”, a déclaré le rapport citant Thackeray. Il est à noter que des lignes directrices pour tous les niveaux ont été décidées en fonction du taux de positivité ainsi que de l’occupation des lits d’oxygène dans la région.

Le responsable a en outre déclaré que bien que le plan de déverrouillage soit assez détaillé, il n’y avait aucune mention de la réouverture des lieux de culte, des écoles et des rassemblements politiques. Le responsable pense qu’il s’agit de problèmes au niveau de l’État et qu’il ne peut donc pas y avoir de normes différentes pour différents districts.

Pendant ce temps, les mesures par niveau devraient rester en vigueur dans les districts jusqu’à nouvel ordre lorsqu’il y aura une amélioration substantielle de la situation de Covid-19 dans tout l’État.

