Le plan de domination mondiale de la Chine découvert : une nouvelle marine nucléaire vise à prendre Taïwan | Monde | Nouvelles

La puissance militaire de Pékin augmente rapidement et les analystes de la défense ont estimé que le pays le plus peuplé du monde lance l’équivalent de la Royal Navy en tonnage de navires tous les quatre ans. Aujourd’hui, le nouveau chef d’état-major de la Défense britannique, l’amiral Sir Tony Radakin, a déclaré que le Royaume-Uni devait tracer une voie future mêlant coopération, compétition et confrontation occasionnelle pour contrer la Chine. Le récent examen intégré de la défense du gouvernement britannique a déclaré que la Grande-Bretagne devait « incliner » vers la région indo-pacifique dans sa stratégie à long terme.

Le correspondant de la Défense Dominic Nicholls écrivant dans le Daily Telegraph a déclaré : « La relation de l’Occident avec la Chine est à la fois une relation de coopération, de compétition et de confrontation occasionnelle.

« Ce mélange rend la politique difficile et un problème encore plus difficile pour le développement de la puissance militaire.

« Depuis 2014, la Chine a lancé plus de sous-marins, navires de guerre, principaux navires amphibies et auxiliaires que le nombre total de navires servant actuellement dans les marines britannique, allemande, indienne, espagnole et taïwanaise, selon l’Institut international d’études stratégiques.

« En termes de tonnage, la Chine lance l’équivalent de l’ensemble de la Royal Navy tous les quatre ans. »

S’exprimant sur les objectifs expansionnistes à long terme de la Chine, Anders Corr, éditeur du Journal of Political Risk et directeur de Corr Analytics, a déclaré : « L’objectif ultime de la Chine, poussé par le PCC, est de devenir hégémonique au niveau mondial.

S’adressant à Express.co.uk, il a ajouté : « Le PCC cherche le plus radicalement à le faire par le biais d’un accroissement territorial, par exemple en prenant Taïwan, les îles voisines, les sommets indiens stratégiques de l’Himalaya, mais aussi en prenant le contrôle des organisations de l’ONU et la capture par l’élite des dirigeants et de leurs conseillers les plus proches par le biais de l’influence économique dans les pays du monde entier. »

Le docteur Corr a qualifié la stratégie navale du PCC de « domination mondiale, notamment en prenant Taïwan, son principal irritant démocratique « interne » ».

L’analyste géopolitique a continué de développer les ambitions de la Chine au-delà de la réunification avec Taïwan.

JUST IN: ‘Qui pense-t-il qu’il est?’ Les Britanniques font rage contre le chef d’entreprise allemand

Il a ajouté que la Chine chercherait à protéger « ses routes commerciales maritimes et ses lignes d’approvisionnement contre le risque d’une barricade navale en temps de guerre ».

Pékin commencerait alors à étendre « la domination territoriale sur la mer de Chine méridionale et au-delà le long de ses ports de l’initiative « la Ceinture et la Route » qui s’étendent jusqu’en Afrique ».

Cela lancerait un processus de « remplacer les marines occidentales dans l’application du droit international en haute mer, y compris contre la piraterie et en fournissant non seulement une dissuasion nucléaire survivable, mais un moyen de faire pression sur les pays étrangers par le biais d’une marine de l’Armée de libération du peuple dotée d’armes nucléaires. (PLAN) ».

Le docteur Corr a ajouté : « La Chine a déjà menacé de guerre, explicitement ou implicitement, contre les États-Unis, l’Australie, Taïwan et les Philippines.

A NE PAS MANQUER :

Xi Jinping devrait manquer le prochain sommet de la COP26 [REVEALED]

Le commissaire européen accuse la Grande-Bretagne « idiote » d’être responsable des pénuries alimentaires [OPINION]

Boris Johnson a été averti de la crise des camionneurs post-Brexit [INSIGHT]

« Au fur et à mesure que sa puissance navale augmente, ces menaces augmenteront géographiquement, en fréquence et en intensité. »

Début octobre, le chef de la défense de Taïwan a averti que la Chine pourrait être capable de monter une invasion « à grande échelle » de Taïwan dans trois ans.

Chiu Kuo-cheng a déclaré que les tensions entre Taipei et Pékin étaient à leur pire depuis plus de 40 ans.

Il a averti qu’il y avait un danger croissant d’un « raté d’allumage » accidentel à travers le détroit de Taïwan sensible.

Un tel incident pourrait soudainement intensifier les hostilités.