le plan de faire l’histoire après avoir esquivé la mort

Nouvelles connexes

Tiger Woods a secoué le monde du sport en février dernier. Le football se dirigeait vers un jour de Ligue des champions, mais la nouvelle qui arrivait des États-Unis a enlevé tout intérêt au huitième du tournoi continental. Le golfeur Tiger Woods a eu un grave accident de voiture alors qu’il voyageait seul entre Rolling Hill Estates et Rancho Palos Verdes. Son état de santé n’était pas du tout prometteur et les données confirmées étaient rares.

Les heures passaient avec tension à travers la planète. Et, petit à petit, une bonne nouvelle a commencé à être certifiée : Tiger Woods était conscient. Le golfeur avait perdu le contrôle de sa voiture dans un virage et est tombé dans un ravin de plusieurs mètres. La voiture a été complètement détruite et le joueur a dû être extrait avec le l’aide des pompiers. La réponse rapide de l’ambulance et son transfert immédiat à l’hôpital ont réussi à tout laisser dans la frayeur.

Woods, cependant, a fait face au grand défi de sa carrière. Le populaire golfeur, en plus de devoir assainir une nouvelle fois son image à cause d’un autre scandale, a dû se remettre « d’une longue opération au bas de la jambe droite et à la cheville après avoir été transporté à l’hôpital. « Après sa sortie, il se fixait des objectifs. D’abord en mai, quand il a assuré qu’il ne voulait marcher que tout seul. Et après l’été, avec l’idée de retourner au vert.

Faire des progrès pic.twitter.com/sVQkxEHJmq – Tiger Woods (@TigerWoods) 21 novembre 2021

L’objectif de Woods est maintenant « très réaliste« . Il veut faire partie du PGA Tour, mais en choisissant les tournois dans lesquels il voit des options véridiques pour pouvoir se battre. »Comme ben hogan l’a fait« , a reconnu le golfeur américain. » Choisissez quelques tournois par an et jouez-y. Je me suis entraîné dessus et je m’y suis préparé. Je pense que je vais devoir jouer comme ça à partir de maintenant. C’est une triste réalité, mais c’est ma réalité, je la comprends et je l’accepte. « Hogan a marqué l’histoire. Woods veut la répéter. La retraite est loin.

L’affaire Hogan

L’exemple que veut suivre Tiger Woods n’est pas simple, mais il reflète la soif d’histoire du golfeur. Ben Hogan Il est devenu l’un des meilleurs du circuit en son temps et son nom est resté au plus haut à ce jour. Cependant, il n’a rien eu de facile après avoir regardé la mort face à face à la fois pour sauver sa vie et faire de même avec celle de sa femme. Hogan, champion de neuf’Majeurs‘, il était également sur le point de prendre sa retraite anticipée.

Les faits en question remontent à 1949. À cette époque, les facilités dont disposent les athlètes d’élite pour passer d’un tournoi à l’autre n’existaient pas. Ben Hogan partait avec sa femme, sur son Cadillac, d’une partie à l’autre. Et quand c’était nécessaire, il changeait de moyen de transport pour se rendre en Europe. Lors d’un de ces voyages, un grave accident de voiture a changé sa vie à jamais.

Hogan et sa femme étaient au Texas. La nuit, un bus a tenté de doubler un camion qui ralentissait. Dans ce mouvement, ils n’ont pas repéré la voiture de Hogan et ils ont pris de l’avance. Le peu d’informations disponibles à ce moment-là rapporte qu’ils ne pouvaient voir que les lumières du bus, les aveuglant complètement. Hogan s’est écarté pour protéger sa femme, sur le siège passager, et tous deux ont pu raconter ce qui s’est passé après l’intervention médicale.

Ben Hogan lors de l’US Open USGA

Le golfeur a failli ne pas pouvoir le faire. À la suite de cet accident, et après plus d’une heure d’attente pour l’ambulance, Ben Hogan a subi une fracture de la clavicule, une autre à la cheville, également aux côtes et, plus grave, à la bassin. À cela s’ajoutent d’autres blessures au visage, notamment à un œil qui réduisent sa vision. Hogan a passé du temps à l’hôpital et, après 16 mois de convalescence, il a pu revenir.

L’Américain a lutté contre la fatigue et a créé une routine de compétition différente afin d’avoir le bon physique. Ainsi, en 1953, seulement quatre ans après avoir été sur le point de mourir, fait l’histoire en remportant trois grands d’affilée tels que le Masters, l’US Open et le Brithis Open. Maintenant, votre exemple peut servir Tiger Woods.

[Más información – Tiger Woods rompe su silencio: « Mi objetivo es volver a andar por mi propia cuenta »]

Suivez les sujets qui vous intéressent