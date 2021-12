Le plan de Gavin Newsom pour arrêter les vols à la volée en Californie : dépensez 300 millions de dollars

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a proposé vendredi de dépenser plus de 300 millions de dollars pour aider les forces de l’ordre et les petites entreprises à faire face à une récente vague de vols à grande échelle.

Dans le cadre du plan triennal, l’argent financerait une répression contre les réseaux criminels organisés, qui seraient les auteurs des crimes.

« La question de la criminalité et de la violence est au premier plan non seulement dans l’État de Californie mais à travers les États-Unis, mis en évidence récemment par certaines opérations de vol au détail très médiatisées », a déclaré Newsom, annonçant que l’argent ferait partie de son état proposé. budgétaire en janvier.

« Ces foules de détaillants organisés … (ont) un impact profond sur notre sentiment de sécurité ici dans cet État, cette région et, comme je le note, ce pays », a-t-il déclaré.

Les organismes locaux chargés de l’application des lois recevraient 255 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour placer plus d’agents dans les magasins afin de dissuader le vol et 30 millions de dollars supplémentaires seraient versés aux procureurs de district dans le cadre des poursuites pour vols dans le commerce de détail et de voitures.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom prend la parole le vendredi 17 décembre 2021 lors d’une conférence de presse à Dublin, en Californie. (Presse associée)

18 millions de dollars supplémentaires iraient à la création d’une nouvelle « unité spéciale de vol organisé » sous la direction du procureur général de l’État, avec des enquêteurs et des procureurs dédiés à la poursuite des meneurs du crime organisé ; 20 millions de dollars iraient aux petites entreprises victimes de vols à la volée et la Garde nationale de Californie recevrait 20 millions de dollars pour lutter contre le trafic de drogue.

Un agent de sécurité monte la garde à l’extérieur d’un magasin Nordstrom après qu’un groupe organisé de voleurs a tenté une attaque par écrasement et saisie, le 23 novembre 20201 à Los Angeles. (.)

25 millions de dollars supplémentaires financeraient le « plus grand programme de rachat d’armes aux États-Unis », a-t-il déclaré, réitérant sa proposition de loi permettant aux particuliers de poursuivre les personnes qui vendent des armes illégales de type assaut et des armes fantômes introuvables. La loi proposée est calquée sur la loi sur l’avortement du Texas qui permet aux citoyens privés de poursuivre ceux qui aident une femme à se faire avorter.

Le chef de la police de Los Angeles, Michel Moore, parle aux journalistes de vols à main armée, le 2 décembre 2021. (.)

Le chef républicain du Sénat de l’État, Scott Wilk, dans une déclaration après le discours de Newsom, a affirmé que « la poussée incessante des démocrates pour leur programme » les criminels d’abord « a transformé cet État autrefois majestueux en un sanctuaire pour les criminels », selon le Los Angeles Times.

« La poussée incessante des démocrates pour leur programme » les criminels d’abord « a transformé cet État autrefois majestueux en un sanctuaire pour les criminels. » – Scott Wilk, leader républicain du Sénat de Californie

Newsom, qui a plaidé en faveur d’alternatives à la prison telles que la réhabilitation, a affirmé que la proposition n’était pas en conflit avec cela.

« Nous ne revenons pas sur notre engagement dans l’État à faire avancer des réformes globales », a-t-il déclaré. « Nous ne reculons pas dans cet état pour réparer les torts du passé. Nous ne reculons pas en ce qui concerne les règles et règlements établis par les électeurs et d’autres que je pense être sains et justes. »

L’argent ne serait pas immédiatement disponible car le budget de Newsom ne sera approuvé par les législateurs de l’État qu’en juin, selon le Times.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.