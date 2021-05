Le plan de Hasan Salihamidžić pour le mercato du Bayern Munich

Après que la fenêtre de transfert de l’été dernier ait été généralement considérée comme décevante, le directeur sportif du Bayern Munich Hasan Salihamidžić doit travailler dur cette fenêtre de transfert, car il doit répondre aux attentes avec un budget de transfert limité. Abendzeitung pense que ce ne sera pas facile pour Brazzo, mais quel est son plan?

Arrivées confirmées

Le Bayern a déjà obtenu la signature de Dayot Upamecano, qui remplacera directement Jerome Boateng. Apparemment, Omar Richards est déjà en route pour Munich et il deviendra le remplaçant de David Alaba.

Postes requis

Salihamidžić veut renforcer son équipe à deux postes – arrière droit et milieu de terrain central. Depuis que Joshua Kimmich est passé au milieu de terrain, le Bayern a eu du mal à trouver un arrière droit de qualité. Bouna Sarr n’était pas assez bon lors de sa première saison à l’Allianz Arena, et l’équipe cherche déjà à le remplacer.

Le Bayern Munich a perdu de la profondeur au milieu de terrain après le départ de Thiago pour Liverpool, car Corentin Tolisso ne pouvait pas remplir ses chaussures.

Qui pourrait rejoindre le Bayern Munich?

Maintenant, c’est là que ça devient délicat pour Salihamidžić. En ce qui concerne la position d’arrière droit, Achraf Hakimi était lié à un transfert au Bayern. L’accord est irréaliste puisque le Bayern devrait payer environ 40 à 50 millions d’euros pour acquérir le joueur de l’Inter Milan. Le départ possible de Conte de l’Inter pourrait changer un peu la situation, mais l’accord est tout de même douteux en raison du budget de transfert limité du Bayern.

En ce qui concerne le milieu de terrain, la situation n’est guère meilleure. Gini Wijnaldum était lié à un transfert au Bayern, mais il semble que le joueur néerlandais ait déjà choisi Barcelone. Eduardo Camavinga et Florian Neuhaus sont d’autres options, mais les deux sont, encore une fois, difficiles à acquérir en raison de leurs frais de transfert élevés.

Il devient donc de plus en plus difficile pour Brazzo de passer la fenêtre de transfert avec succès.

Qui pourrait quitter le Bayern Munich?

Les deux candidats évidents sont Tolisso et Sarr. La bonne chose à propos de Tolisso est qu’il a réussi à se remettre de sa blessure à temps et pourrait susciter un certain intérêt sur le marché avec quelques bonnes performances aux Championnats d’Europe cet été.

Mais les choses pourraient changer radicalement pour Brazzo si le Bayern décidait de vendre Niklas Sule et Kingsley Coman. Le contrat de Sule court jusqu’en 2022, et jusqu’à présent, les pourparlers de prolongation de contrat ont été difficiles. On pourrait en dire autant de Coman, bien que sa situation soit moins urgente car le contrat du Français court jusqu’en 2023.

Donc, si le Bayern vend Sule, alors ils pourraient même ne pas acheter un autre défenseur central, car Chris Richards pourrait se révéler un bon défenseur de sauvegarde, et Brazzo pourrait investir cet argent dans un autre joueur. Certes, le Bayern n’en aurait pas trop pour Sule, mais cela pourrait s’avérer vital.

La situation avec Coman est un peu plus compliquée – il coûterait beaucoup plus cher que Sule, mais son remplaçant serait beaucoup plus difficile à trouver. De plus, un bon ailier n’est pas bon marché.