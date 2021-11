Le plan de la salle d’accouchement de Catelynn Lowell inquiète les fans

Au cours des derniers épisodes de Teen Mom OG, Catelynn Lowell et Tyler Baltierra ont essayé de déterminer s’il fallait amener leur fille de six ans Nova dans la salle d’accouchement avec eux. Lowell, qui a accueilli son quatrième enfant en septembre, voulait que sa fille aînée soit dans la pièce afin de faire partie de l’expérience. Cependant, sur les réseaux sociaux, de nombreux fans de Teen Mom ont reproché à Lowell et Baltierra de vouloir leur fille dans la salle d’accouchement à leurs côtés.

Dans un récent épisode de Teen Mom OG, Lowell a parlé avec sa co-star Maci Bookout, qui avait son fils Bentley dans la salle d’accouchement lorsqu’elle a accueilli son plus jeune enfant Maverick. Lowell voulait savoir si l’expérience avait « traumatisé » Bentley alors qu’elle envisageait d’avoir Nova dans la salle d’accouchement avec elle. Bookout a déclaré que son aînée était « nerveuse » à cause de tout ce qui se passait. Lowell a ajouté qu’elle pensait que l’expérience serait « bonne » et « cool » pour Nova, d’autant plus que ce sera le dernier enfant de la famille.

Les fans n’étaient pas entièrement convaincus que c’était une bonne idée. Ils se sont rapidement assurés de partager toutes leurs réflexions non filtrées sur le plan de la salle d’accouchement de Lowell sur les réseaux sociaux.

Pourquoi?

Pourquoi diable voudriez-vous un enfant de six ans dans la salle d’accouchement ? #TeenMomOG #ParentingWeek – Larry Busby (@BusbyLarry) 20 octobre 2021

« J’aime qu’elle y réfléchisse, mais je pense personnellement que 6 ans est encore trop jeune », a écrit une personne à ce sujet, selon The Sun. « Pas parce qu’elle n’est pas assez intelligente pour comprendre, mais entendre ta mère crier comme ça et voir du sang peut être vraiment stressant et effrayant en tant qu’adulte, encore moins à 6 ans. »

Confus

Nova n’a exprimé aucun intérêt à être dans la salle d’accouchement. Cate est juste égoïste. #TeenMomOG – Lännette (@nubiennegoddess) 20 octobre 2021

Les téléspectateurs ne retiennent pas leurs réflexions sur cette situation. Un fan de Teen Mom a même qualifié Lowell d' »égoïste » pour avoir partagé cette idée.

Trop jeune

Novalee est bien trop jeune pour être dans n’importe quelle salle d’accouchement #TeenMomOG – Andrea 🧁 (@AndreaBham) 20 octobre 2021

Certains fans ont déclaré que Nova était « trop ​​jeune » pour voir sa mère accoucher. Mais Lowell et Baltierra savent ce qui est le mieux pour leur famille.

Pas là pour ça

Elle n’a que 6 ans… en aucun cas elle n’est prête à assister à l’accouchement ! — 👠 MommaB 💄 (@bgwaters2) 20 octobre 2021

Les téléspectateurs ont été choqués d’apprendre que Lowell envisageait d’avoir sa fille dans la salle d’accouchement avec elle. De toute évidence, ils ne pensent pas que ce soit la meilleure idée.

« Un peu trop »

c’est un peu trop pour un enfant de 6 ans d’être dans la salle d’accouchement ou est-ce juste moi. c’est une chose d’en parler mais de le voir. non madame #TeenMomOG – AsiaaaaaMoniqueee 😋 (@AsiaGaff) 20 octobre 2021

Comme ce fan l’a écrit, ils pensent que ce serait « un peu trop » pour Nova d’être là pour l’expérience de l’accouchement. Ils ont noté que le voir et en discuter sont deux choses très différentes.

Vraiment?

Attendez…….cate et ty sont vraiment sérieux à propos d’amener leur enfant de 6 ans dans la salle d’accouchement ?!?! #TeenMomOG pic.twitter.com/r6YESQXsE9 – Junkie de télé-réalité 💁🏻‍♀️ (@lovemerealitytv) 21 octobre 2021

Ce fan a été surpris que Lowell et Baltierra soient « sérieux » à l’idée de vouloir Nova dans la salle d’accouchement. Leur esprit était assez époustouflé par toute la situation.

Quoi??

Est-ce que les gens ont vraiment leurs enfants dans la salle d’accouchement pendant qu’ils accouchent ??? #TeenMomOG – Shenay (@PettyBetty4L) 24 octobre 2021

En fin de compte, Lowell a consulté un professionnel de la santé, qui a déclaré qu’il serait préférable que Nova ne soit pas dans la pièce lors de son accouchement. Ils ont mentionné que ce serait une situation encore plus délicate à gérer étant donné que la pandémie de COVID-19 impose toujours des restrictions sur qui peut être dans la salle d’accouchement.

