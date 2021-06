Le plan de l’Allemagne pour le milieu de terrain du Bayern Munich Leon Goretzka révélé

Le milieu de terrain du Bayern Munich, Leon Goretzka, s’est remis d’une déchirure musculaire et se rapproche d’un retour à Die Mannschaft.

Selon le journaliste de Sport1 Florian Plettenberg, cependant, le plan de Joachim Löw sur la façon dont Goretzka sera intégré dans l’équipe va être un processus progressif :

-Nouvelles: #Goretzka soll auch am Montag vs. Lettland geschont werden. Frühestmöglicher Einsatz ist der EM-Auftakt contre Frankreich. LG ist in enger Absprache mit Löw. DFB nichts riskieren. Seinen Vertragsverhandlungen mit dem #FCBayern widmet er sich wieder nach der EM. @SPORT1

– Florian Plettenberg (@Plettigoal) 2 juin 2021