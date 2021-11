Le plan de l’Argentine pour Messi

08/11/2021 à 21:35 CET

Lionel Messi se remet favorablement d’une gêne aux ischio-jambiers à la jambe gauche. De plus, il souffre d’un genou à la suite d’une commotion cérébrale subie lors du match contre le Venezuela à la suite d’un coup de pied criminel d’Adrian Martínez. Mais dans l’équipe d’entraîneurs de l’équipe argentine, ils sont optimistes et Ils pensent pouvoir compter sur lui pour les matches contre l’Uruguay et le Brésil.

La fissure s’est entretenue lors des derniers matchs de son équipe. En fait il n’a pas participé le dernier mercredi du duel contre Leipzig pour les Champions ou le match contre Bordeaux en Ligue 1.

Comme SPORT l’a appris, Scaloni l’a pour les deux matchs. Et l’idée de DT, c’est qu’il joue quelques minutes contre l’Uruguay le 12 novembre à Montevideo et le match complet contre le Brésil le mardi 16 à domicile à San Juan.

Les 4 matchs que Messi a ratés depuis son arrivée à Paris

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Lionel Messi a des difficultés physiques à jouer en continu dans le onze de Pochettino. En tout, quatre sont les matchs qu’il a manqués en raison de blessures jusqu’à présent cette saison, le dernier contre les Girondins de Bordeaux.

Parallèlement à ce match de Ligue 1, la ‘Puce’ n’était présente ni contre Metz (date 7, victoire angoissante 2-1) ni contre Montpellier (date 8, victoire 2-0). En outre, ne pouvait pas non plus jouer contre le RB Leipzig lors du match nul 2-2 lors de la quatrième journée du groupe A, en Ligue des champions.