Le plan de l’armée de l’UE s’est déchiré alors que Joe Biden a exhorté à soutenir le bloc après «l’échec européen» | Monde | Nouvelles

Macron critiqué pour la poussée de l’armée européenne par l’eurodéputé italien

Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont tous deux exprimé à plusieurs reprises leur soutien à une telle initiative défensive au service de l’Union européenne. Actuellement, une telle entité n’existe pas – les questions militaires sont organisées par les 27 États membres. Mais American Progress, un groupe de réflexion de Washington ayant des liens étroits avec l’administration Biden, dit qu’il est temps que l’Amérique permette à l’UE de devenir une puissance militaire mondiale.

Au cours des dernières décennies, les présidents américains se sont fermement opposés à l’intégration de la défense dans l’UE, mais le rapport a exhorté M. Biden à abandonner cette position.

Une partie de celui-ci se lit comme suit : « La dépendance de l’Europe vis-à-vis des États-Unis pour sa sécurité signifie que les États-Unis possèdent de facto un veto sur la direction de la défense européenne.

« Depuis les années 90, les États-Unis ont généralement utilisé leur pouvoir de veto effectif pour bloquer les ambitions de défense de l’Union européenne.

« Cela a souvent abouti à une situation absurde dans laquelle Washington insiste haut et fort pour que l’Europe fasse plus en matière de défense, mais s’oppose ensuite fermement lorsque l’union politique de l’Europe – l’Union européenne – tente de répondre à l’appel.

“Cette approche politique a été une grande erreur stratégique – une erreur qui a affaibli l’OTAN, mis à rude épreuve militairement l’alliance transatlantique et contribué au déclin relatif de l’influence mondiale de l’Europe.”

Mais l’ancien commandant des sous-marins de la Royal Navy, Andrew Corbett, a déclaré que les choses ne changeraient pas beaucoup dans le cadre des plans de l’UE.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Je pense qu’une partie de cette conversation [on an EU Army] qui passe souvent inaperçu, c’est que les 21 membres de l’Union européenne sont également membres de l’OTAN.

“Donc, quand ils disent qu’ils vont construire une armée européenne – tout d’abord, ils disent que depuis plus de 20 ans, l’idée était vraiment plus que les nations européennes et les alliés de l’OTAN travaillent mieux ensemble afin qu’ils ne comptent pas autant sur l’Amérique.

« Elle est souvent présentée comme une armée européenne, mais ce serait les mêmes forces travaillant sous une structure de commandement européenne, qui serait différente de celle de l’OTAN.

LIRE LA SUITE: L’emprise de Macron sur le Royaume-Uni: le plan nucléaire de 23 milliards de livres sterling de Boris Johnson “dépendant” de la France

« Il ferait rapport au Parlement européen plutôt qu’au Conseil de l’OTAN, mais ce sont les mêmes forces – personne ne parle de créer de nouvelles forces.

« Les 21 nations sont toujours nos alliées au sein de l’OTAN et l’idée d’une armée européenne est une version simpliste d’une discussion à long terme qui n’a jamais vraiment abouti.

“Nous continuons à travailler avec des partenaires européens presque tous les jours et, d’après mon expérience, nous avons certainement travaillé en étroite collaboration avec chacun de nos alliés de l’OTAN.”

Les opposants à l’intégration militaire de l’UE ont averti depuis longtemps que toute duplication des capacités de l’OTAN, en particulier dans le domaine du « commandement et contrôle », pourrait détourner des ressources vitales de l’alliance.

D’autres ont également fait valoir que les forces armées nationales en Europe ne sont pas à la hauteur – en particulier en Allemagne, le membre le plus riche et le plus puissant de l’UE sur le plan politique.

Et les auteurs du nouveau rapport semblaient d’accord.

Ils ont écrit : « Aujourd’hui, une grande partie du matériel militaire européen est dans un état de délabrement choquant.

« Les forces européennes ne sont pas prêtes à se battre avec l’équipement dont elles disposent, et l’équipement dont elles disposent n’est pas assez bon.

Mais les auteurs insistent également sur le fait que les États-Unis devraient accepter leur part de responsabilité.

Ils ont ajouté : « C’est un échec européen.

“Mais Washington a joué un rôle critique, bien que sous-estimé, dans la précipitation de cet échec.”

« Pendant plus de deux décennies, les administrations républicaine et démocrate ont vigoureusement fait pression sur les capitales européennes pour qu’elles renforcent leurs forces nationales en soutien à l’OTAN.

« Mais cette focalisation sur les niveaux de dépenses de défense nationale, incarnée par l’engagement pris en 2014 par les membres de l’OTAN de consacrer 2 % de leur PIB à la défense, n’a tout simplement pas fonctionné. La défense européenne reste aujourd’hui anémique, malgré des augmentations notables des dépenses.

Le général à la retraite Philip Breedlove, ancien commandant suprême des forces alliées de l’OTAN pour l’Europe, a déchiré l’idée, déclarant que toute duplication des capacités de l’UE et de l’OTAN serait une grave erreur.

Il a déclaré : « Si ces pays qui font également partie de l’OTAN veulent dépenser pour leur défense, je vois cela comme une bonne chose car tout ce qui profitera à l’UE profitera également à l’OTAN.

« Mais il y a une énorme mise en garde et c’est quelque chose que nous disons depuis longtemps, tout le monde, du secrétaire général à tout le monde : nous ne devrions pas investir dans des capacités faisant double emploi.

« Il y a beaucoup trop de besoins de préparation, de besoins en capacités et de besoins en capacités qui devraient être satisfaits en premier.

“Ce que nous n’avons pas besoin de faire, c’est d’investir de l’argent dans des capacités de duplication redondantes.”