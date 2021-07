in

L’impasse de Michael Dorn avec Star Trek concernant les apparitions futures et son émission présentée peut être bouleversante à entendre pour les fans, surtout compte tenu de tout ce que l’acteur a donné à la franchise au fil des ans. À ce jour, Dorn a le plus de temps à l’écran pour tous les acteurs de Star Trek de la franchise, dépassant même celui de Patrick Stewart et William Shatner.