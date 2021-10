Le plan de Liverpool pour Salah alors que les exigences du contrat sont rejetées

Liverpool prévoit d’utiliser des frais de signature pour aider Mohamed Salah à devenir leur plus gros revenu, alors qu’il ne demande pas 500 000 £ par semaine dans un nouveau contrat, selon certains rapports, a appris TEAMtalk.

L’Egyptien est devenu la figure centrale d’Anfield cette saison, mais pas seulement pour sa forme. Bien qu’il ait peut-être marqué 15 buts en 12 matchs, un tel décompte a rendu sa situation contractuelle plus urgente.

En effet, Salah entrera dans les deux dernières années de son mandat actuel cet été. De plus, le joueur de 29 ans n’a pas encore emboîté le pas avec un nouveau contrat contrairement à plusieurs coéquipiers.

Quant à la situation de Salah, son salaire s’est avéré le point de friction pour les propriétaires du Fenway Sports Group de Liverpool. La FSG veut récompenser l’attaquant, mais se méfie d’une baisse de forme dans la trentaine.

Compte tenu de la perspicacité du FSG, ils craignent un manque de retour d’un engagement aussi important.

Cependant, TEAMtalk a appris que, contrairement à certains rapports, Salah et son agent, Ramy Abbas Issa, ne demandent pas 500 000 £ par semaine.

Le joueur veut devenir le meilleur revenu du club et les Reds ne sont toujours prêts à aller que jusqu’à présent, car ils cherchent à contrôler la masse salariale.

En conséquence, TEAMtalk comprend que Liverpool cherchera plutôt à remettre à Salah des frais de signature importants dans un accord.

On pense que le meilleur salarié actuel de Liverpool collecte 220 000 £ par semaine et l’international égyptien veut plus que cela.

Salah a de nouveau prouvé son importance à Liverpool avec un triplé le week-end dernier Victoire 5-0 contre Manchester United.

De nombreux experts l’ont qualifié de meilleur joueur du monde cette saison et un tel affichage a ajouté du poids à ces affirmations.

Salah révèle le désir de Liverpool

La saison dernière, Salah a flirté avec des mouvements potentiels vers le Real Madrid et Barcelone.

Dans une récente interview avec Sky Sports News, cependant, il a insisté sur le fait qu’il aimerait rester à Liverpool pour le reste de sa carrière.

Il a déclaré: « Cela ne dépend pas de moi, mais si vous me le demandiez, j’aimerais rester jusqu’au dernier jour de mon football [career].

« Je ne peux pas dire grand-chose à ce sujet, ce n’est pas entre mes mains. Cela dépend de ce que veut le club. Cela ne dépend pas de moi. Pour le moment, je ne me vois pas jouer contre Liverpool. CA me rendrait triste.

« C’est dur. Je ne veux pas en parler, mais cela me rendrait vraiment triste et pour le moment je ne me vois pas jouer contre Liverpool, mais voyons ce qui se passera à l’avenir.

Salah a gagné les desserts justes pour sa constance à Liverpool depuis 2017 en septembre de cette année, lorsqu’il est devenu le joueur le plus rapide du club avec 100 buts en championnat.

