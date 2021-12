Le plan de livraison Instacart de 15 minutes a fuité, mais un gros pari

Un service de livraison Instacart en 15 minutes devrait être lancé au début de l’année prochaine, une avancée significative par rapport au délai de livraison actuel de deux heures de l’entreprise (avec un service de 30 minutes disponible dans certaines villes)…

Instacart envisage de lancer un programme pilote pour livrer des produits d’épicerie ou des articles de commodité en 15 minutes ou moins aux clients américains, ont déclaré deux personnes connaissant directement le plan. Dans le cadre du programme proposé, Instacart paierait une entreprise qui gère des coursiers pour livrer rapidement des marchandises des mêmes épiceries dont Instacart propose déjà des marchandises à ses clients existants, dont la plupart reçoivent actuellement leurs commandes dans les deux heures ou moins. Instacart a récemment demandé à plusieurs sociétés de logistique de soumettre des propositions pour le programme de livraison ultrarapide, avec des plans pour lancer une première version du service dans une ville américaine dès février, ont déclaré les gens. Si tel était le cas, Instacart se mettrait en concurrence avec des startups de livraison d’épicerie ultrarapide telles que Jokr, Getir et Gorillas.

Ce qui est remarquable à propos de toutes ces sociétés de livraison instantanée à l’heure actuelle, c’est qu’elles perdent de l’argent – ​​parfois des sommes énormes. Jokr, basé à New York, par exemple, a perdu 13,6 millions de dollars sur seulement 1,7 million de dollars de ventes. Passez une commande de 10 $ et il en coûte 80 $ à l’entreprise pour la fournir et la livrer.

C’est en partie parce que c’est une entreprise qui ne fonctionne qu’à grande échelle. Vous avez besoin d’entrepôts (appelés « magasins sombres ») dans chaque quartier et de suffisamment de clients pour tous les faire vivre.

Mais un deuxième facteur est la concurrence massive dans ce domaine, ce qui signifie que la seule façon d’attirer des clients est d’offrir des incitations coûteuses. À Londres, par exemple, j’ai maintenant profité des offres à 50 % de quatre sociétés différentes.

Ce qui aggrave les choses, c’est qu’il s’agit d’un service de base. Ils offrent tous le même service de livraison en 10 à 20 minutes au prix du dépanneur local ou mieux. Il n’y a aucune raison pour qu’un client soit fidèle à une entreprise en particulier – les gens opteront simplement pour celle qui offre les meilleurs prix ou promotions à ce moment-là.

La seule façon dont ce modèle commercial peut fonctionner est que tous vos concurrents fassent faillite, de sorte que vous ayez alors suffisamment de demande pour atteindre une taille rentable et que vous n’ayez plus à offrir de promotions coûteuses. Essentiellement, chacune de ces sociétés dit aux investisseurs qu’elles cesseront de perdre de l’argent si leurs rivaux manquent d’argent avant eux.

Instacart pourrait avoir l’avantage de la reconnaissance du nom, avec des coûts de marketing inférieurs, mais il semble également avoir un modèle plus cher.

Instacart, qui exploite un marché basé sur des applications pour les détaillants tels que Costco et Kroger, et utilise des entrepreneurs indépendants pour gérer les livraisons. Les startups, en revanche, achètent des articles d’épicerie et de commodité au prix de gros et les vendent avec une majoration.

