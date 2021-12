Le plan de localisation pour la production des fusils d’assaut AK-203 n’est pas encore finalisé

Comme indiqué précédemment, en août 2021, AWEIL a été officiellement constituée en vertu de la loi sur les sociétés 2013. Et le 1er octobre 2021, comme l’a notifié le ministère de la Défense (DDP), l’entreprise a démarré.

Pour la production de plus de six fusils d’assaut lakh AK-203 en Inde, le plan de localisation entre la coentreprise Russian Rifles Private Limited (IRRPL) et la nouvelle société Advanced Weapons & Equipment India Ltd. (AWEIL) n’a pas encore été finalisé.

L’Inde et la Russie avaient décidé de créer une joint-venture entre l’ancien Ordnance Factory Board qui détenait 50,5 % ; Kalashnikov Concern of Russia détient 42 pour cent et l’agence d’exportation Rosoboronexport de Russie détient 7,5 pour cent.

Le Defense Acquisition Council (DAC), sous la présidence du ministre de la Défense Rajnath Singh, a récemment approuvé la fabrication des fusils d’assaut tant attendus dans une usine située dans l’Uttar Pradesh (UP). L’approbation de la production des fusils est intervenue avant le sommet annuel entre l’Inde et la Russie le 6 décembre 2021, où le président russe Vladimir Poutine sera présent physiquement.

En octobre 2021, l’OFB a été formellement dissous pour former sept nouvelles sociétés dans le cadre du plan du gouvernement visant à transformer l’OFB en société. Et, comme cela a été signalé précédemment dans Financial Express Online, le ministère de la Défense avait décidé de convertir tous les accords en cours d’une valeur d’environ Rs 65 000 crore avec 41 usines sous l’OFB en sept sociétés nouvellement créées.

La JV entre les entités russes et OFB est-elle passée automatiquement dans la nouvelle société ?

Non. Des sources ont confirmé à Financial Express Online qu’une nouvelle coentreprise doit être signée entre AWEIL, l’une des sept nouvelles DPSU et IRRPL. En novembre, le projet de contrat pour la localisation devait être partagé par AWEIL ; c’est retardé.

Combien de fusils d’assaut sont nécessaires ?

Le nombre de fusils d’assaut est passé de 6,71 lakh à 6,01 lakh. C’est après que les quelque 70 000 fusils AK-103 ont été achetés dans le commerce plus tôt cette année.

En savoir plus sur le contrat

C’est dans le cadre de l’initiative Make in India et selon des sources bien informées, l’accord est basé sur trois contrats qui sont entre la JV IRRPL et le ministère de la Défense ; il est également entre l’IRRPL et le Rosoboronexport ; et AWEIL et IRRPL. Les trois contrats doivent être scellés avant que la localisation de la production ne commence. La fabrication des fusils d’assaut doit être achevée en 32 mois.

Où est le retard ?

C’est avec le plan de localisation. Ceci est important car cela contribuera à une mise en œuvre plus rapide du contrat et à l’indigénisation des fusils.

