L’UE “a déclenché une tendance laide de nationalisme vaccinal”, selon l’hôte

L’ancien Premier ministre a déclaré qu’il était choquant que seulement 1,8% de la population des pays africains ait reçu deux coups de Covid, contre 50% de l’UE, des États-Unis et du Royaume-Uni. S’attaquant à la Commission européenne, il a déclaré que Bruxelles « divisait le monde entre des personnes riches et protégées, qui vivent, et celles qui sont pauvres, non protégées et risquant de mourir ».

M. Brown appelle le Premier ministre Boris Johnson, actuel président du G7, à coordonner un sommet spécial avec l’Italien Mario Draghi, qui préside le G20, pour discuter du déficit vaccinal en Afrique.

L’Écossais a déclaré que la coordination mondiale pourrait voir 60 pour cent des adultes dans chaque pays recevoir un coup d’ici l’été prochain.

Dans l’état actuel des choses, il est déjà fixé à 2023 jusqu’à ce que tous les adultes du continent africain se voient proposer une injection.

Il a blâmé le “nationalisme vaccinal” de Bruxelles pour les retards.

EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE BLOG BREXIT LIVE

Gordon Brown a attaqué l’UE pour avoir mis la santé du monde en danger (Image: PA)

Il a ajouté que de nombreux pays d’Afrique se tournaient maintenant vers la Chine pour demander de l’aide avec plus de coups après s’être sentis trahis par l’Occident.

Pour donner un exemple, l’ancien leader travailliste a accusé la Commission européenne d’exiger que tous les jabs Johnson & Johnson fabriqués en Afrique du Sud soient expédiés en Europe.

Ce n’est qu’après que le président sud-africain Cyril Ramaphosa a menacé de mettre en œuvre une interdiction d’exporter des vaccins que la Commission a reculé.

Il a maintenant été convenu que tous les produits Johnson & Johnson fabriqués en Afrique du Sud peuvent rester sur le continent à partir d’octobre.

Écrivant dans The Guardian, M. Brown a averti que les actions de l’UE risquaient de compromettre le succès des vaccinations jusqu’à présent.

Il a déclaré que jusqu’à ce que le monde entier ait été inoculé, il y avait encore un risque de mutations du virus, y compris de nouvelles souches qui ne sont pas affectées par les jabs.

LIRE LA SUITE : Les variantes de Covid pour retarder le Royaume-Uni d’un an ! Les experts mettent en garde contre les souches mutantes

La Commission européenne a été accusée à plusieurs reprises de « nationalisme vaccinal » (Image: PA)

Cyril Ramaphosa a dû intervenir avant que l’UE ne recule dans ses demandes (Image: PA)

Il a déclaré : « Garantir aux populations africaines l’accès aux vaccins n’est pas seulement un impératif pour l’Afrique.

“C’est dans notre intérêt personnel éclairé.

“Comme l’a dit Sarah Gilbert, la principale scientifique britannique en matière de vaccins, la plus grande menace à laquelle nous sommes tous confrontés est la propagation et la mutation de Covid sans entrave dans les pays non vaccinés.

“Nous devons continuer à nous rappeler la raison d’assurer la vaccination de masse du monde entier : personne n’est en sécurité nulle part tant que tout le monde n’est pas en sécurité partout, et tout le monde vivra dans la peur jusqu’à ce que personne ne le fasse.”

A NE PAS MANQUER :

France FURY : Les manifestations contre Macron éclatent pour un cinquième week-end consécutif [REACTION]

Macron pris à part pour le plomb du vaccin français [INSIGHT]

Un escroc du vaccin Covid emprisonné après avoir incité une femme à payer pour un faux jab [UPDATE]

La Commission européenne s’est déjà défendue contre les attaques concernant son déploiement de jab (Image: PA)

M. Brown n’est pas le premier à attaquer l’UE pour son nationalisme vaccinal.

Plus tôt cette année, le bloc a introduit des licences d’exportation de vaccins, menaçant d’arrêter l’exportation de vaccins.

En mars, l’Italie a bloqué l’exportation de 250 000 jabs Oxford-AstraZeneca à destination de l’Australie.

En plus de se préparer à interdire les exportations de vaccins fabriqués par l’UE dans le monde et d’exiger que les fabricants de vaccins d’Afrique du Sud soient envoyés en Europe, le bloc a également menacé de faire dérailler le programme de vaccination du Royaume-Uni au début de l’année.

À la suite d’une dispute avec AstraZeneca au sujet de son contrat, Bruxelles a exigé que les jabs Mae au Royaume-Uni prévus pour une distribution nationale soient envoyés à l’étranger.

Il a menacé de bloquer l’approvisionnement du Royaume-Uni en jabs Pfizer à moins qu’il ne cède.

Le vice-président exécutif de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, a déjà riposté aux allégations de nationalisme européen des vaccins.

Il a déclaré en mars : “Nous pensons qu’il est très injuste d’accuser l’UE, qui est l’un des plus grands exportateurs de vaccins, de nationalisme vaccinal.”