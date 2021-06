“Le plan de match contre la Suède, c’est d’avoir le ballon”

13/06/2021 à 19:03 CEST

Luis Enrique Martínez a qualifié la semaine avant ses débuts en Eurocup de “difficile”, mais il a tenu à envoyer un message d’optimisme pour le match de ce dimanche (La Cartuja, 21h00) contre la Suède.

L’entraîneur espagnol a commencé la conférence de presse avec paroles de soutien à Christian Eriksen. “En mon nom et au nom de tous les joueurs de l’équipe nationale, je veux envoyer un gros câlin à Eriksen, sa famille et la Fédération danoise. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons le voir bientôt sur le terrain, qui est son site naturel », étaient ses mots.

Entre excité et prudent. C’est ainsi que s’est montré Lucho en évaluant l’engagement contre les Suédois. “Le premier match est toujours important, c’est de prendre le pouls de la compétition. Nous voulons tous commencer par la victoire, mais ce n’est pas un match facile, en raison du rival et des circonstances du jeu. Nous espérons être à notre niveau”, a-t-il expliqué au technicien asturien.

Conserve l’optimisme

L’absence du capitaine Sergio Busquets est un revers, mais Luis Enrique a fait appel à “la capacité d’adaptation. Nous chercherons un bon résultat”. Et il a ajouté que “l’objectif est de se qualifier, si ça peut être premier, mieux, mais se qualifier comme c’est pour le huitième. Ce n’est pas n’importe quelle pose, je reste optimiste, j’adorerais ça et je suis convaincu (de la possibilités de remporter le titre) et sinon ça se passe comme ça, je serai le premier à reconnaître ce que nous avons fait de mal”, a-t-il déclaré.

Plan du parti et direction

Luis Enrique, qui a expliqué que lorsqu’il est entré en équipe nationale il n’a jamais eu pour objectif de “restructurer”, a estimé qu'”il y a un bon mélange entre jeunes et vétérans. Les années passent pour tout le monde”. Il a insisté pour que tout le monde assume le leadership, lui aussi, mais que « sur le banc c’est plus facile, ceux qui doivent prendre des décisions à l’intérieur sont les joueurs. “, pour le meilleur et pour le pire. Les entraîneurs doivent décider qui joue, le système… Si un entraîneur n’est pas un leader, c’est mauvais signe”, a-t-il déclaré avec sa véhémence habituelle. Pour conclure que “notre force c’est le groupe et nous sommes préparés”.

Même s’il s’agit de ses débuts en tant qu’entraîneur dans une rencontre de ce calibre, il n’a pas ridé. “Je pense avoir beaucoup d’expérience dans les grandes compétitions et je la vis avec beaucoup d’enthousiasme”, a-t-il déclaré.

Sur le plan de match et si la chaleur ou la force de la Suède pouvait poser problème, il a été très clair dans sa réponse. “Le plan de match sera le même à chaque match, attraper le ballon et faire notre truc. Générer autant d’occasions et mettre la pression sur l’adversaire. Oui c’est vrai qu’il y a des conditions, mais je m’attendais à plus de chaleur à Séville, ce n’est pas exagéré. À Madrid, nous nous sommes entraînés au moment le plus chaud pour trouver les meilleures conditions possibles », a-t-il rappelé.

Aucun indice dans le but

À deux reprises, on a demandé à l’homme de Gijón qui occuperait le but et à chaque fois il a ironisé pour ne pas donner d’indices. “Ça ne me dérangerait pas de le dire, mais je ne vais pas rendre service à Jane Andersson, étant enfant, on m’a appris que le rival, peu de choses. Le gardien viendra de David de Gea, Robert Sánchez et Unai Simón », a-t-il plaisanté.

Et des Suédois, il a analysé qu'”ils jouent assez direct, on a une longue balle dans la pression, ils sont forts au sommet, on connaît déjà Isak, je ne sais pas qui l’accompagnera au sommet, il y a aussi Forsberg, la perte de Kulusevski est importante pour eux, mais nous allons essayer de la contrer, que nos forces soient vues. Ce sera un match intense », a-t-il prédit.

Luis Enrique a insisté lors de la conférence sur le fait que “cela n’a rien à voir avec” se rendre à une rencontre internationale en tant qu’entraîneur ou joueur. “Je me souviens de l’illusion de ma première Coupe du monde en tant que footballeur, zéro soucis. En tant que coach, le film est très différent, plus intense, et de nombreuses décisions à prendre. Des choses inhabituelles se sont produites dans la concentration, mais j’essaie d’en profiter et d’avoir toujours un côté positif », a-t-il conclu.

C’est peut-être pourquoi, ces jours-ci, il n’a pas pu pratiquer l’une de ses grandes passions, le cyclisme. Mais “le mois prochain, je m’y mettrai à coup sûr”, a-t-il promis avec un sourire.