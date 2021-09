“Le plan de match n’était pas conforme aux joueurs sur le terrain”, déclare Nuno Espirito Santo, qui donne une évaluation honnête de la performance de Tottenham après sa défaite à Arsenal.

in

Le patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo, a déclaré qu’il assumait la responsabilité de la défaite écrasante de son équipe dans le derby du nord de Londres, ajoutant que son plan de match ne convenait pas aux joueurs sur le terrain.

Les Spurs ont été battus 3-1 par Arsenal à l’Emirates Stadium dimanche, après avoir été menés 3-0 à la mi-temps.

Nuno Espirito Santo admet que la défaite était de sa faute

Et Nuno, qui après un bon début de saison, a vu son équipe encaisser trois buts lors de chacun de leurs trois derniers matchs, déclare que ce n’était “pas une bonne journée” pour les Spurs.

“La performance n’était pas bonne”, a déclaré Nuno à Sky Sports après la défaite.

« Le plan de match n’était pas, les décisions n’étaient pas bonnes, donc ce n’était pas une bonne journée pour nous. Certainement pas une bonne journée.

“Lorsque vous avez un plan de match, vous devez prendre la bonne décision en termes de qui vous voulez sur le terrain pour développer ce plan de match.

Le but tardif de Heung-min Son n’était qu’une consolation pour Tottenham

«Je prends mes responsabilités parce que les décisions n’étaient pas conformes au plan de match.

“Je ne vais pas le dire aux individus, mais le plan de match n’était pas conforme aux joueurs sur le terrain.”

Nuno a apporté trois changements par rapport à la défaite 3-0 de son équipe face à Chelsea le week-end dernier, faisant venir Japhet Tanganga, Davinson Sanchez et Lucas Moura.

Cependant, ses changements n’ont pas pu empêcher leurs rivaux locaux de prendre les trois points, ce qui a conduit de nombreuses personnes à remettre en question la tactique de l’entraîneur portugais.

Lucas Moura était de retour dans le onze de départ mais n’a pas pu empêcher la défaite

Après avoir joué une défense à trois pendant la grande majorité de son temps chez les Wolves, il a choisi d’utiliser un 4-3-3 depuis son arrivée à Tottenham.

Et, lorsqu’on lui a demandé lors de sa conférence de presse d’après-match s’il envisagerait de changer de tactique ou de formation, il a répondu : “Peut-être. Nous devons prendre de meilleures décisions, travailler plus dur et trouver la bonne décision.

« Nous avons très bien commencé avec une idée claire mais nous l’avons perdue. Nous devons assumer et réaliser que nous l’avons perdu. Cela nous prend trop de temps pour revenir aux choses que nous voulons faire et aux choses que nous voulons devenir en tant qu’équipe.

« Nous voulons être une équipe rapide, plus forte, solide, dominante. Nous ne sommes pas cette équipe.

3-5-2 était la formation préférée de Nuno à Wolve

«C’est ainsi que moi et mon équipe d’entraîneurs travaillons. Premièrement, récupérer mentalement et physiquement les joueurs, les trouver, les aider à trouver les bonnes solutions pour qu’ils développent mieux la façon dont nous voulons jouer au football.

