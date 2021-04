Le plan de Meghan Markle et du prince Harry de prendre un «temps de repos» se retourne contre lui alors que les fans se réjouissent | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex prévoient tous deux de prendre un congé de maternité et de paternité plus tard cette année, après la naissance de leur fille. L’affirmation a été faite par un initié, qui a déclaré que le couple souhaitait passer « du temps de qualité » avec l’enfant à son arrivée. Mais les utilisateurs de médias sociaux se sont moqués de la nouvelle et se sont demandé sur quoi le couple s’absentait.

Un ami de Meghan et Harry a déclaré à Vanity Fair: « Ils prendront tous les deux du temps libre. »

Ils ont ajouté: « Ce sera l’été et ils veulent être sûrs qu’ils prennent tous les deux congé afin de passer du temps de qualité ensemble une fois que le bébé arrivera. »

Mais les médias sociaux pensaient que la nouvelle était une blague, car beaucoup ne comprenaient pas de quoi ils prenaient du temps.

Une personne a écrit: « Prendre congé, eh bien cela veut dire prendre congé, je ne sais pas vraiment parce qu’aucun d’eux ne travaille. »

Une autre personne a dit: « Quelle blague, du temps libre après quoi? »

Un troisième a écrit: « Ils doivent être épuisés après le podcast qu’ils ont jeté! »

D’autres utilisateurs ont bien accueilli la nouvelle et ont déclaré qu’ils attendaient avec impatience une pause.

Une personne a déclaré: «Yay Harry et Megs prévoient de faire une pause cet été de leur campagne pour détruire @RoyalFamily et @KensingtonRoyal.

Lors de l’interview de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey, le couple a révélé qu’ils attendaient une fille en «été».

Harry a dit qu’il était ravi qu’ils aient une fille.

Il a dit à Oprah: «Incroyable. Juste reconnaissant. Avoir un enfant, un ou deux, aurait été incroyable.

«Mais pour avoir un garçon et ensuite une fille, que demander de plus.

« Nous avons notre famille – nous quatre et nos deux chiens. »

Oprah a alors demandé: « Terminé? »

Meghan a rapidement répondu et a déclaré: «C’est fait. Deux c’est ça.

Harry avait précédemment déclaré qu’il n’aurait que deux enfants, en raison de ses inquiétudes quant à l’avenir de la planète.