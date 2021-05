Le plan de mise à niveau précoce de Visible facilitera l’acquisition d’un Google Pixel 6

L’un des meilleurs opérateurs MVNO permet aux abonnés d’obtenir plus rapidement les smartphones les plus récents et les plus performants. Les abonnés visibles pourront bientôt passer à certains des meilleurs téléphones Android de l’année grâce au plan de mise à niveau précoce de Visible.

Les abonnés qui financent un nouveau téléphone via Affirm bénéficieront non seulement d’un TAP de 0%, mais pourront bientôt passer à un nouvel appareil après avoir remboursé au moins 50%. Cela inclut les iPhones, les appareils fabriqués par Samsung et Google et certains appareils de Motorola, ZTE et OnePlus. Les abonnés devront envoyer l’ancien appareil dans les 14 jours suivant la réception du nouveau, dont les notes visibles doivent être de la même «marque» que celle échangée.

Cela signifie que si vous avez le Google Pixel 5, vous pouvez passer au Google Pixel 6 à chaque fois qu’il est publié, à condition que l’appareil soit au moins 50% payé et très probablement en bon état également.

Le programme n’est pas différent de celui proposé par des opérateurs comme T-Mobile, qui permet aux abonnés de mettre à niveau après avoir payé une certaine quantité de leur appareil. Cela permettrait aux abonnés Visible actuels de tirer le meilleur parti de leur service, en leur donnant accès aux derniers appareils compatibles. Puisque Visible est un opérateur prépayé, le programme peut lui donner une longueur d’avance sur d’autres services prépayés et être une incitation à basculer.

Le nouveau plan de mise à niveau de Visible débutera le 3 mai.

