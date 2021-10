Le plan de Nicola Sturgeon « infesté de bogues » a été qualifié de « pagaille » – une révolte lancée contre le programme SNP | Politique | Nouvelles

in

Le secrétaire à la Santé assiégé, Humza Yousaf, a blâmé les “problèmes techniques” causés par le “grand volume de personnes” téléchargeant l’application pour la pagaille. À partir de 5 heures du matin le vendredi, toute personne souhaitant assister à de grands événements ou visiter des boîtes de nuit au nord de la frontière doit prouver qu’elle a été doublement piquée.

Cependant, l’application n’a été lancée que jeudi après-midi et la nuit dernière, les gens ont signalé qu’ils ne pouvaient toujours pas la faire fonctionner.

M. Yousaf a admis hier que rien n’empêchait les personnes non vaccinées d’aller dans une boîte de nuit ce soir ou à un match de football ce week-end.

M. Yousaf a déclaré: “C’est vraiment une fois que vous lancez une application en direct dans le monde réel que vous avez tendance à voir quel pourrait être l’effet réel en termes de problèmes ou de problèmes au sein du système, il y a donc un problème qui est en grande partie dû à le nombre de personnes qui l’ont téléchargé, ce qui est positif, il y en a tellement, mais bien sûr, cela a causé un petit problème.

“Notre équipe travaille rapidement pour essayer de résoudre comme je le dis, espérons-le en quelques heures, mais cela pourrait prendre des jours.”

Le gouvernement écossais dirigé par le SNP a déjà été contraint de retarder le début de l’application légale des nouvelles règles jusqu’au 18 octobre.

Pendant ce temps, une précédente pression en faveur d’un retard par la Night Time Industries Association Scotland a été rejetée par la Cour de session jeudi et les appels du chef conservateur écossais Douglas Ross aux questions du premier ministre sont également restés lettre morte.

Mais les clubs de football écossais, dont l’Aberdeen FC et les Rangers, ont déjà déclaré qu’aucun fan ne serait détourné des matchs clés ce week-end.

Les ministres du SNP ont subi une journée torride de critiques de la part des opposants politiques, du public et même de l’une des principales personnalités juridiques du pays lors du déploiement du programme hier.

Le chef adjoint du Scottish Labour, Jackie Baillie, a déclaré: “Le lancement de l’application de statut Covid a été une pagaille complète.

“Il est typique du SNP de précipiter cela alors que cela ne fonctionne clairement pas. C’est embarrassant pour le gouvernement écossais, ils doivent maîtriser et réparer l’application de toute urgence.”

Le whip en chef conservateur écossais, Stephen Kerr MSP, a déclaré : « Le fait que les clubs de football choisissent d’ignorer les réglementations du SNP sur les passeports vaccinaux montre à quel point ce programme chaotique est déjà devenu imparfait et peu pratique.

«Les entreprises et les sites écossais ont fait tout leur possible pour se préparer à mettre en œuvre les plans du SNP – mais ils sont fondamentalement irréalisables.

«Ce projet a été un désastre depuis le début. Maintenant, en plus de tout, les entreprises et le public doivent faire face à une application de statut vaccinal qui ne fonctionne même pas.

“Il s’agit d’un objectif énorme du gouvernement SNP.

« Le SNP doit désormais ordonner l’arrêt d’urgence de cette politique. Ils perdent de plus en plus de crédibilité de minute en minute, et les entreprises n’ont aucune confiance dans le gouvernement pour bien faire les choses. »

Alex Cole-Hamilton MSP, chef des Scottish Lib Dems, a ajouté : « Le gouvernement a eu une litanie de problèmes technologiques pendant et avant cette crise. Encore une fois, il ne peut même pas obtenir les bases. Le commissaire à l’information devrait intervenir pour arrêter ce stratagème. maintenant.”

Le doyen de la Faculté des avocats, Roddy Dunlop QC, a décrit l’application comme la « pire que j’aie jamais essayée d’utiliser » et a ajouté sur Twitter : « Je ne suis pas enclin aux hyperboles, je le promets.

«Et je reconnais instantanément que j’ai été initialement chargé de contester l’introduction des passeports Covid et que je ne suis donc pas neutre.

“Mais essayez l’application. C’est littéralement la pire application que j’ai jamais essayé d’utiliser.”

Hier soir, le gouvernement écossais a présenté des excuses pour le lancement de l’application avec un porte-parole ajoutant : « Plus de 70 000 personnes ont téléchargé l’application hier. Cette énorme demande a signifié que certaines personnes ont subi des retards et nous sommes désolés que cela se soit produit.

“Nous avons maintenant augmenté la capacité des systèmes NHS qui se trouvent derrière l’application – où la plupart des problèmes causant des retards se sont produits – afin de faire face à la demande et, par conséquent, nous voyons un nombre croissant de personnes désormais en mesure d’accéder leurs dossiers.”