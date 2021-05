Le plan de Pogacar avant le Tour de France

19/05/2021 à 10 h 59 CEST

slovène Tadej pogacar (Emirats Arabes Unis), vainqueur du Tour de France 2020, effectuera une concentration en hauteur à Sestrières avant de retourner en Slovénie pour participer aux championnats nationaux et assister au Tour de France, qui débutera le 26 juin dans la ville de Brest .

PogacarLe joueur de 22 ans ira à Sestrières avec son compatriote UAE Team Emirates qui le soutiendra sur le Tour, mais d’abord il ne veut pas perdre son engagement pour le championnat national.

“Je suis très excité d’être de retour en course. J’ai été très occupé depuis ma dernière course à Liège, mais je me sens bien et prêt à viser mes prochains objectifs.” a souligné.Poagacar en 2020, il a été proclamé champion du contre-la-montre de Slovénie pour la deuxième fois consécutive, mais lors de l’essai routier, il a été dépassé par son grand rival, Primoz Roglic, double vainqueur du Tour d’Espagne.