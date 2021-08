Le plan de Raphael Warnock pour sauver les droits de vote en Géorgie, a expliqué

À la fin du mois dernier, les républicains de Géorgie ont entamé un processus qui pourrait se terminer par la prise de contrôle de l’administration électorale dans le comté de Fulton – un bastion démocrate qui englobe la majeure partie d’Atlanta.

En vertu de la nouvelle loi électorale de Géorgie, SB 202, le conseil électoral de l’État contrôlé par le GOP peut révoquer les principaux responsables électoraux d’un comté et les remplacer par un surintendant temporaire (bien que ce processus prendra probablement des mois car le conseil doit d’abord franchir quelques étapes procédurales. ). Une fois qu’un tel surintendant est en place, il peut disqualifier des électeurs, déplacer des bureaux de vote et même potentiellement refuser de certifier les résultats des élections.

Les lois sur la suppression des électeurs ne sont pas nouvelles, même dans l’ère post-Jim Crow. Et le SB 202 de Géorgie n’est pas le premier effort des législateurs de l’État républicain pour fausser les élections en rendant plus difficile pour les circonscriptions démocrates de voter.

Mais les efforts antérieurs pour restreindre le droit de vote ont souvent placé des obstacles inutiles sur le chemin des électeurs, par exemple en les obligeant à présenter certaines pièces d’identité ou en limitant où et quand les électeurs peuvent voter. Ces sortes de lois sont troublantes, mais elles peuvent être surmontées par des électeurs déterminés.

Le SB 202, en revanche, fait partie d’une nouvelle génération de lois électorales qui ciblent les rouages ​​de l’administration électorale, permettant potentiellement aux électeurs d’être privés du droit de vote même s’ils suivent les règles.

Parce que les lois de suppression des électeurs des États ciblant le dépouillement des bulletins de vote et les certifications des élections sont relativement nouvelles, les démocrates ne sont pas entrés en 2021 avec une proposition législative pour traiter ces lois. Le principal projet de loi sur les droits de vote des dirigeants démocrates, le For the People Act, comprend un ensemble de dispositions destinées à neutraliser les lois des États, ce qui rend le vote plus difficile. Mais les rédacteurs du For the People Act n’avaient pas prévu quelque chose comme les dispositions du SB 202 permettant au Parti républicain de prendre le contrôle de l’administration électorale dans les comtés démocrates.

Ce qui nous amène à la Preventing Election Subversion Act de 2021, un projet de loi présenté par le sénateur Raphael Warnock (D-GA) qui cherche à combler cette lacune.

Cela n’empêche pas le conseil électoral géorgien de révoquer un responsable électoral local, mais il impose certaines garanties procédurales destinées à empêcher les responsables locaux d’être destitués pour des raisons partisanes. Entre autres choses, il permet à ces fonctionnaires d’intenter des poursuites en vue de leur réintégration devant un tribunal fédéral.

De plus, le projet de loi érigerait en crime de harceler ou d’intimider les travailleurs électoraux afin d’interférer avec leurs fonctions officielles. Les législateurs du GOP dans certains États, dont le Texas, poussent une législation rendant plus difficile pour les travailleurs électoraux de retirer les observateurs partisans qui perturbent une élection. Le projet de loi de Warnock soumettrait les observateurs électoraux les plus mal élevés à des accusations criminelles.

En réalité, le projet de loi de Warnock a encore un long chemin à parcourir avant de devenir loi. Warnock serait en négociations avec le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer et le sénateur Joe Manchin (D-WV) pour inclure des garanties contre la « subversion électorale » dans un ensemble de réformes des droits de vote qui bénéficie de la bénédiction de Manchin. En tant que sénateur démocrate le plus conservateur d’un Sénat également divisé, Manchin est essentiel pour faire avancer toute législation significative sur le droit de vote.

Et, même si Manchin signe la loi sur la prévention de la subversion électorale, il est peu probable que ce soutien soit important à moins que les sénateurs démocrates ne conviennent à l’unanimité d’éliminer le pouvoir du GOP de faire obstruction aux projets de loi sur le droit de vote. De plus, il y a toujours un risque qu’un système judiciaire de plus en plus conservateur refuse d’appliquer la nouvelle législation sur le droit de vote.

Mais, à tout le moins, ce projet de loi est un signe que les démocrates comprennent que le GOP a récemment intensifié ses tactiques dans la guerre des droits de vote, et que les démocrates – et la démocratie – ont besoin d’une contre-mesure adéquate.

Que pourrait faire exactement la loi sur la prévention de la subversion électorale en Géorgie ?

SB 202 présente un problème diabolique pour les décideurs fédéraux.

À première vue, le SB 202 crée un processus qui peut être utilisé pour révoquer les fonctionnaires électoraux locaux qui violent la loi ou qui font preuve de « non-action, de malversation ou de négligence grave dans l’administration des élections ». Peu de gens soutiendraient que les fonctionnaires électoraux qui enfreignent la loi à plusieurs reprises, ou qui s’avèrent incapables de bien faire leur travail, devraient rester en fonction. Il est tout à fait raisonnable pour un État de créer un processus non partisan pour révoquer les fonctionnaires qui sont mauvais dans leur travail.

Le problème avec le SB 202, cependant, est qu’il est de facto crée un processus partisan pour révoquer les responsables des élections locales. Le projet de loi garantit que les républicains contrôleront quatre des cinq sièges du conseil électoral de l’État tant que le GOP contrôlera les deux chambres de la législature de l’État. (Comme ils le font depuis 2005.) Et cela supprime le secrétaire d’État Brad Raffensperger, un républicain qui a repoussé les tentatives de l’ancien président Donald Trump de rejeter la victoire de Joe Biden aux élections de 2020 en Géorgie, en tant que président du conseil d’État.

La loi sur la prévention de la subversion électorale comprend plusieurs dispositions qui réduiraient la capacité du GOP à prendre en charge l’administration des élections locales en Géorgie – et dans d’autres États qui promulguent des lois de style SB 202. L’une de ses dispositions centrales stipule que les responsables de tout l’État ne peuvent révoquer un responsable des élections locales que “pour inefficacité, négligence dans ses devoirs ou malversation dans l’exercice de ses fonctions”.

Bien sûr, le SB 202, du moins à première vue, offre également des protections similaires aux responsables des élections locales. Mais le SB 202 permet au Conseil des élections d’État contrôlé par le GOP de déterminer si un fonctionnaire a commis un acte de malversation. Le projet de loi de Warnock permettrait à un responsable des élections locales visé par le SB 202 de poursuivre devant un tribunal fédéral pour sa réintégration.

Ainsi, la décision finale de savoir si un fonctionnaire local a si mal accompli son travail que sa révocation est justifiée serait prise par des juges fédéraux qui, du moins en théorie, sont moins susceptibles d’être motivés par la partisanerie qu’un conseil d’État dominé par les républicains.

Le projet de loi de Warnock comprend également des dispositions visant à garantir qu’un tel procès fédéral soit vigoureusement plaidé par une équipe d’avocats bien financée. Entre autres choses, il prévoit qu’un administrateur électoral local qui est démis de ses fonctions à tort, peut recevoir des «honoraires d’avocat raisonnables» s’il intente une action en justice avec succès.

De plus, lorsqu’un État entame une procédure pour révoquer un fonctionnaire local, il doit en informer la Division des droits civils du ministère de la Justice des États-Unis, et le ministère de la Justice peut également contester les efforts de l’État pour révoquer un tel fonctionnaire devant un tribunal fédéral.

La loi sur la prévention de la subversion électorale ne fonctionne que si les juges fédéraux sont attachés à la primauté du droit

La théorie de base qui sous-tend la loi sur la prévention de la subversion électorale est qu’on peut faire confiance aux tribunaux fédéraux pour arrêter les efforts partisans visant à prendre le contrôle de l’administration électorale locale. Mais il est loin d’être clair que cette théorie est correcte.

La Cour suprême, avec sa majorité conservatrice de 6 contre 3, s’est généralement montrée hostile aux lois sur le droit de vote. Dans Shelby County v. Holder (2013), la Cour a annulé une disposition clé de la loi sur les droits de vote – la principale garantie fédérale contre la suppression raciste des électeurs – sur la base d’une lecture entièrement nouvelle de la Constitution qui est en contradiction avec le texte de la Constitution. De même, dans Brnovich c. DNC (2021), la Cour a imposé de nouvelles limites à la loi sur les droits de vote qui n’ont aucun fondement dans le texte de cette loi.

Le Congrès, en d’autres termes, pourrait adopter une loi qui neutralise efficacement les dispositions les plus virulentes du SB 202, mais rien ne garantit que la Cour suprême suivra cette loi.

Un autre danger est que, si la loi sur la prévention de la subversion électorale devenait loi, certains juges fédéraux pourraient appliquer cette loi de mauvaise foi.

Imaginez, par exemple, que les républicains de Géorgie découvrent quelques cas où le conseil électoral du comté de Fulton a fait des appels de gestion sous-optimaux – le genre d’erreurs mineures inévitables dans toute opération chargée de compter des centaines de milliers de bulletins de vote. Étant donné que le projet de loi de Warnock permet aux fonctionnaires locaux d’être révoqués pour « inefficacité, négligence dans leurs devoirs ou faute professionnelle dans l’exercice de leurs fonctions », un juge fédéral partisan pourrait prétendre que ces faux pas mineurs justifient la révocation.

Et puis il y a le risque que la Cour suprême – peut-être en s’engageant dans le même genre d’interprétation juridique contestée par le texte qu’elle a effectuée dans le comté de Shelby et Brnovich – puisse annuler une loi fédérale régissant qui peut administrer les élections.

En règle générale, les tribunaux fédéraux sont réticents à entendre des poursuites contestant la façon dont un État répartit le pouvoir entre ses « subdivisions politiques ». Bien qu’il existe quelques exceptions à cette règle générale, si la Géorgie décidait de prendre en charge la police d’Atlanta, ses écoles ou un autre organisme gouvernemental généralement dirigé par des responsables locaux d’Atlanta, les tribunaux fédéraux n’interviendraient pas.

La Cour suprême a également statué que le gouvernement fédéral ne peut pas « réquisitionner » des représentants de l’État et exiger qu’ils accomplissent leur travail d’une certaine manière. Une Cour suprême conservatrice pourrait potentiellement étendre cette doctrine pour empêcher le gouvernement fédéral de déterminer qui administrera les élections dans le comté de Fulton.

Mais la Constitution donne également au Congrès un pouvoir inhabituellement large pour réglementer les élections au Congrès. Bien que la Constitution autorise les États à déterminer « les heures, les lieux et les modalités de la tenue des élections des sénateurs et des représentants », elle autorise également le Congrès à « à tout moment, par la loi, adopter ou modifier de telles réglementations, sauf en ce qui concerne les lieux de choix des sénateurs ».

Ainsi, comme la Cour suprême l’a jugé dans Smiley v. Holm (1932), la loi fédérale peut « fournir un code complet pour les élections au Congrès », réglementant des questions aussi détaillées que « les avis, l’enregistrement, la supervision du vote, la protection des électeurs, la prévention de la fraude. et les pratiques de corruption, le dépouillement des votes, les devoirs des inspecteurs et des solliciteurs, et la rédaction et la publication des rapports électoraux.

Une Cour suprême qui pense être liée par le texte de la Constitution, en d’autres termes, devrait maintenir la capacité du Congrès à empêcher les républicains de Géorgie de prendre en charge l’administration des élections au Congrès dans le comté de Fulton. Mais, bien sûr, l’Amérique est gouvernée par la même Cour suprême qui nous a donné le comté de Shelby et Brnovich, il n’y a donc aucune garantie que le projet de loi de Warnock soit respecté.