Le plan de recharge prépayé Airtel Rs 666 vient au premier plan; apporte 1,5 Go de données quotidiennes, appels illimités, autres avantages

Airtel, après avoir révisé ses plans de recharge mobile prépayés en Inde, semble avoir introduit en silence un nouveau plan prépayé Rs 666 qui offre aux utilisateurs 1,5 Go de données haut débit par jour et des avantages d’appels vocaux illimités. Le plan destiné aux clients avec un budget inférieur à Rs 700 a une validité de 77 jours seulement, par rapport au plan actuel de Rs 719 (qui était auparavant disponible pour Rs 598).

Le plan Rs 666 offre 100 SMS par jour ainsi que des données haut débit et des appels vocaux illimités. Une fois que les abonnés ont atteint la limite de données quotidiennes à haut débit, la vitesse de navigation sera plafonnée à 64 kbps.

Pendant ce temps, le plan Rs 598 d’Airtel qui offrait les mêmes avantages avec une validité supérieure de 84 jours coûte désormais Rs 719. Le plan Rs 549 moins cher offre 2 Go de données par jour, 100 SMS par jour et une validité de 56 jours. De plus, il y aura un essai d’un mois pour Amazon Prime Video Mobile Edition, Apollo 24/7 Circle pendant trois mois, un accès à Shaw Academy et une remise en argent sur les transactions FASTag, ainsi que Wynk Music et Hello Tunes gratuits accessibles depuis l’Airtel. Merci l’appli.

Presque le même plan a également été lancé par le concurrent Vi avec les mêmes avantages de données, SMS, appels vocaux pendant 77 jours. Les offres supplémentaires avec Vi sont les avantages de données Binge All Night, Data Delights et Weekend Data Rollover.

Jio propose également un forfait Rs 666 pendant 84 jours et des avantages tels que les forfaits Airtel et Vi Rs 719. De plus, il y a accès à JioTV, JioSecurity, JioCloud et JioCinema.

